El Banco Central turco inyecta liquidez en los mercados pero no basta para frenar la sangría

La batería de medidas “para apoyar la estabilidad financiera y apoyar el funcionamiento efectivo de los mercados”, según dijo el Banco Central en un comunicado, supone la inyección del equivalente a 6.000 millones de dólares en el sistema financiero del país euroasiático. Además ha aumentado los depósitos de garantías para transacciones en liras turcas y ha reducido el volumen de divisas que deben mantener los bancos como reserva, a fin de que puedan adquirir más liras turcas. Así mismo, el regulador bancario turco anunció la noche del domingo que impone límites a las transacciones (swap) con inversores extranjeros para reducir operaciones especulativas como la toma de préstamos en liras para la compra de dólares y otras divisas fuertes. El límite se ha fijado en el 50% del capital bancario pero según la institución reguladora se calculará de forma diaria.

Todo esto forma parte del plan anunciado por el titular de Finanzas, Berat Albayrak. “A partir de la mañana del lunes todas nuestras instituciones llevarán a cabo las acciones necesarias e informarán a los mercados. Todas nuestras precauciones y planes de acción están listos”, dijo el ministro y yerno del presidente Recep Tayyip Erdogan. Si las palabras pretendían ejercer un efecto como el logrado por la famosa frase del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en 2012 (“Haremos todo lo necesario para preservar el euro”), erraron.

Los mercados huelen la sangre y la lira está en su momento más débil de los últimos tres lustros. Más cuando el presidente Erdogan ha dado señales de no dar un paso atrás ni siquiera para calmar a los inversores, a quienes exige regresar a Turquía sin ofrecer nada a cambio. “¿Cuál es la razón para esta tormenta en un vaso de agua? No hay razones económicas para (esta crisis). Es una operación contra Turquía”, exclamó ante sus seguidores el domingo. Además se mostró contrario a elevar los tipos de interés, algo que piden los inversores y los expertos para que los flujos de capital extranjero que han abandonado el país en las últimas semanas regresen al mercado turco y, de esa manera, refuercen el valor de la lira. “Mientras yo esté vivo, no caeremos en la trampa del interés”, afirmó Erdogan, para quien el interés es “la madre de todos los males”. El presidente turco ha presionado desde hace cinco años por mantener los intereses lo más bajo posible y así financiar la expansión del sector de la construcción e incentivar el consumo, las dos bazas en las que se ha basado el crecimiento económico del país, por lo que una subida considerable podría enviar a las familias y negocios endeudados a la ruina.

Pero no hacerlo y permitir que la lira siga cayendo también supone un grave problema en un país en el que las empresas deben unos 200.000 millones de euros al extranjero en deudas inscritas en divisas fuertes como el euro y el dólar, que deben afrontar con ganancias en una lira hiperdevaluada. Esto ha provocado que los costes de financiación se multipliquen y que varios consorcios hayan pedido la reestructuración de sus deudas.

Para Erdogan, esta crisis es una “guerra económica” decretada por el presidente estadounidense Donald Trump, una guerra que “vencerá Turquía con ayuda de la nación”. Por ello, ha pedido a sus población que venda el oro y las divisas ahorradas. “Me dirijo especialmente a los empresarios industriales: no se os ocurra correr al banco a comprar dólares. No digáis que estáis arruinados y que debéis protegeros. Si hacéis eso cometeréis un grave error. Debéis saber que mantener esta nación en pie es también vuestro deber”, advirtió el mandatario turco. Otra de las medidas para luchar contra la depreciación de la moneda ha sido iniciar una investigación contra 346 cuentas de redes sociales que “compartieron mensajes para provocar el incremento del tipo de cambio del dólar”, según señaló el Ministerio de Interior en una nota. La Fiscalía de varias provincias y la unidad de Lucha Antiterrorista de la Policía han anunciado investigaciones similares.

Si bien el detonante de la nueva crisis monetaria turca ha sido el enfrentamiento con Washington por la negativa de Ankara de liberar a un pastor estadounidense detenido desde hace dos años y la consiguiente imposición de sanciones a dos ministros turcos y aranceles al alumino y acero de Turquía (el sexto productor mundial), sus razones son más profundas. Desde hace años Turquía arrastra un creciente déficit por cuenta corriente y de comercio exterior y ha fiado su supervivencia a la llegada de fondos de inversión que, en cuanto han avistado problemas, han comenzado a abandonar el país.

La designación de Albayrak como ministro de Finanzas y su cercanía a Erdogan supuso un jarro de agua fría para quienes esperaban que, tras su victoria electoral del pasado 24 de junio, el político islamista se mostraría más pragmático en asuntos monetarios y permitiría al Banco Central actuar con independencia de criterio. Tras el nombramiento, miles de millones de liras fueron retirados de la Bolsa de Estambul por inversores extranjeros, haciendo caer un 20 % el valor de las acciones de los principales bancos -varios de ellos en manos de empresas europeas-. “La economía turca está al borde del precipicio”, señaló entonces a este periodista un directivo de banca. Trump se ha limitado a empujarla por el barranco.