"Soy católica, pero cuando me votaron no me votaron por católica. Estoy a favor de esta ley para que las mujeres puedan decidir por sus derechos, para que no mueran, para que no haya hijos huérfanos. Si esta ley no sale hoy, muy pronto va a salir. Esta ola verde no la va a parar nadie"

Nancy González, senadora por la provincia de Chubut