La campaña oficial del Brexit, condenada a pagar 70.000 euros por violar la ley electoral

La campaña oficial del Brexit en el referéndum de junio de 2016, Vote Leave, se enfrenta a una multa de 61.000 libras (68.917 euros) por violar la ley electoral. La Comisión Electoral británica remitirá a la policía el informe que prueba que esta campaña superó el nivel de gasto permitido para el plebiscito —establecido en siete millones de libras (unos ocho millones de euros)— en casi 500.000 libras (unos 564.850 euros), tras destinar más de 675.000 libras hacia otro grupo antieuropeo, BeLeave, cuyo fundador, Darren Grimes, también se enfrenta a una sanción.

El director de política financiera de la Comisión Electoral, Bob Posner, ha criticado este martes que los responsables de la campaña oficial por la salida de Reino Unido de la Unión Europea se hayan "resistido" a la investigación "desde el principio". "Tras utilizar nuestros mecanismos legales para obligarles a presentar las pruebas solicitadas", apunta Posner, "la Comisión Electoral ha seguido las pruebas y ha llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre el gasto y la campaña llevada a cabo por Vote Leave y BeLeave". Los dos grupos antieuropeos trabajaron juntos en un plan común, no declararon su trabajo conjunto y no se adhirieron a los límites de gasto, agregó Posner, según recoge la agencia EFE.

A las "infracciones graves de las leyes establecidas por el Parlamento para garantizar equidad y transparencia en las elecciones y los referendos", como sostiene Posner, se suma que Vote Leave presentó un "informe incompleto e impreciso" sobre el gasto. Unas 234.501 libras (264.962 euros) no fueron declaradas correctamente y además el grupo no declaró facturas que alcanzan un valor de 12.849 libras (14.518 euros). Vote Leave contaba en sus filas con el exministro de Exteriores del Gobierno de Theresa May, Boris Johnson, quien el 10 de julio dimitió por no estar de acuerdo con el giro hacia un Brexit suave de la primera ministra.

Por su parte, un portavoz de la campaña oficial del Brexit ha dicho que el informe contiene "una serie de acusaciones falsas y afirmaciones incorrectas que son completamente inexactas". Vote Leave ha cuestionado la imparcialidad del organismo regulador y ha opinado que está "motivado por la agenda política". "La comisión no ha seguido el debido proceso, y ha basado sus conclusiones en afirmaciones infundadas y teorías de conspiración", ha agregado, al tiempo que ha adelantado que considerarán "todas las opciones disponibles" para "anular" estos hallazgos.

La Comisión Electoral también multó el pasado mes de mayo al grupo Leave.EU por superar en al menos un 10% los límites del gasto, al descubrir que no declaró en sus cuentas 77.380 libras (87.700 euros). Al no ser la campaña oficial, Leave.EU solo podía gastar un máximo de 700.000 libras durante todo el proceso. Este grupo de campaña secundario,—fundado por el financiador del partido antieuropeo UKIP, el empresario Arron Banks, y que actuó en paralelo a la campaña oficial— fue condenado a pagar una multa de 70.000 libras (unos 80.000 euros).