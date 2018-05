Un grupo de la campaña por el ‘Brexit’, multado por violar la ley electoral

El grupo de campaña Leave.EU, que defendió el Brexit en el referéndum de junio de 2016, ha sido condenado a pagar una multa de 70.000 libras (unos 80.000 euros) por diversos incumplimientos de la ley electoral. La Comisión Electoral considera que el grupo —fundado por el financiador del partido antieuropeo UKIP, el empresario Arron Banks, y que actuó en paralelo a la campaña oficial— superó en al menos un 10% los límites del gasto en campaña, pero advierte de que el total del gasto irregular pudo ser “considerablemente mayor”, ya que la información presentada es “poco rigurosa e incompleta”. El organismo supervisor electoral ha impuesto al grupo una de las multas más altas contempladas y ha denunciado ante la Policía por posible delito a su directora, Liz Bilney, que firmó la contabilidad.

Arron Banks, el magnate de los seguros que puso en marcha el grupo y que fue uno de los principales apoyos económicos del UKIP, ha calificado la resolución de “chiste” y considera que se trata de “un ataque al Brexit con motivaciones políticas”. Banks ha amenazado, como ya ha hecho en ocasiones anteriores sin que llegara a materializarlo, con llevar ante los tribunales a la Comisión Electoral.

La Comisión explica en un comunicado que Leave.EU no informó adecuadamente de un préstamo de Banks por valor de 6 millones de libras (6,8 millones de euros) ni de los servicios recibidos del despacho de comunicación estadounidense Goddard Gunster. Tampoco, asegura, aportó facturas por pagos que sumaban otras 80.000 libras (91.200 euros).

Leave.EU fue uno de los principales grupos de campaña creados para conseguir la victoria del Brexit en 2016. Solo uno de ellos podía convertirse en la campaña oficial, y el honor recayó finalmente en Vote Leave, que contaba en sus filas con algunas figuras que hoy son ministros del Gobierno de Theresa May, como Boris Johnson o Michael Gove. La designación como campaña oficial permitió a Vote Leave gastar hasta 7 millones de libras en las semanas previas al referéndum, mientras que Leave.EU, como grupo de campaña secundario, solo podía gastar un máximo de 700.000 durante todo el proceso.

La investigación de la Comisión Electoral ha revelado que Leave.EU gastó, al menos, un 10% más, debido principalmente a los pagos realizados a la compañía estadounidense de Gerry Gunster. Fue Gunster quien organizó la reunión de Banks y Nigel Farage, entonces líder del UKIP y cara visible de Leave.EU, con el presidente Donald Trump a finales de 2016.

La Comisión también investigó los vínculos entre Leave.EU y Cambridge Analytica, la polémica firma de consultoría política que recientemente cerró tras su supuesta implicación en el escándalo de la masiva filtración de datos personales de Facebook para su uso en campañas políticas. Banks siempre ha defendido que mantuvo contactos con la compañía pero que abandonó los planes tras no lograr la designación como campaña oficial. La Comisión no ha encontrado pruebas de que la relación entre Leave.EU y Cambridge Analytica fuera más allá de esos contactos iniciales.

Al margen de la multa económica, es improbable que las irregularidades detectadas en la campaña vayan a tener mayores consecuencias. Legalmente no invalidan el resultado del referéndum ni cuestionan el Brexit, cuya consecución constituye una de las prioridades políticas de May. Vote Leave, la campaña oficial del Brexit, también está siendo investigada por una posible vulneración de los límites de gasto. Algunos diputados han denunciado también a los grupos de campaña por la permanencia de burlar los límites de gasto, pero la Comisión Electoral no ha encontrado motivos para abrir una investigación.