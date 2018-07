El ministro del Interior alemán desafía a sus socios de Gobierno con un nuevo plan migratorio

El ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, ha dado a conocer este martes su plan maestro migratorio, un paquete de medidas que puede volver a hacer tambalear las relaciones entre los socios que integran el gobierno de Gran Coalición liderado por Angela Merkel. El texto final presentado por el titular de Interior no incluye los puntos pactados hace cinco días en la reunión de Gobierno y contempla la puesta en marcha de un nuevo régimen fronterizo entre Alemania y Austria con la apertura de "centros de transito" para revisar si los inmigrantes tienen posibilidades de pedir asilo o si están ya registrados en otro país europeo, una idea que fue rechazada por los socialdemócratas del SPD en su momento.

Al presentar el documento, Seehofer ha aclarado que este plan no se rige por el acuerdo sellado por los socios de la Gran Coalición y que es obra de su propio Ministerio. “Éste no es un plan maestro de la coalición, sino un plan maestro de esta casa bajo mi responsabilidad. Todo aquello que se va a poner en marcha en los próximos días, semanas y meses, es el plan del ministro del Interior, no el plan de la coalición”, ha afirmado el político conservador al inicio de la rueda de prensa en Berlín.

El plan sigue empleando el concepto "centros de tránsito", un término que había sido rechazado por el SPD en la reunión de Gobierno celebrada el pasado 5 de julio. El texto habla además de la creación de un nuevo "régimen fronterizo" con Austria para evitar que solicitantes de asilo que ya han presentado su petición en otros países europeos puedan entrar en Alemania. “Vamos a establecer centros de tránsito desde donde los solicitantes de asilo puedan ser devueltos directamente a los países responsables”, señala el documento.

Durante su comparecencia ante la prensa, Seehofer ha admitido que las negociaciones que piensa llevar a cabo sus socios europeos para establecer acuerdos de devolución de solicitantes de asilo registrados otros países de la Unión Europea no serán fáciles. “Serán conversaciones muy difíciles, pero pueden lograrse resultados”, ha añadido. El ministro ha avanzado que los contactos con Grecia e Italia comenzarán este mes. Ambos países ya abrieron registros para los refugiados que intentan llegar a Alemania.

“Niungun país del mundo puede acoger refugiados de forma ilimitada. Queremos la integración de la gente con derecho a asilo, pero esta integración solo se puede dar con una inmigración limitada”, ha recalcado Seehofer, quien ha admitido que el leitmotiv del plan es garantizar “orden y humanidad”. El ministro también señaló que los principales objetivos de su plan incluyen la deportación rápida de personas que viven en Alemania y cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas, de aquellos que ya solicitaron asilo en otro país europeo o que tienen antecedentes penales.

“Este plan maestro es parte de un cambio de la política de asilo en Alemania que era necesario con urgencia. Por eso es importante que modificásemos nuestra política migratoria y que estableciésemos unas reglas que sirviesen para ordenar, controlar y limitar a largo plazo la migración”, ha concluido.

El SPD no ha tardado en reaccionar al movimiento de Seehofer y su vicepresidente, Ralf Stegner, le ha pedido que no reviva el "teatro de verano" de las últimas semanas y se ciña al acuerdo de coalición en lugar de hacer nuevas propuestas o tratar de renegociar lo ya pactado. "No vamos a hablar de lo que ha presentado hoy Seehofer. Tenemos un plan maestro y ése es el acuerdo de coalición, que es el válido para nosotros y es el que debe implementar el ministro de Interior. Punto", ha afirmado en declaraciones al diario Bild.