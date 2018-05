Irán dice que si la UE cumple, también respetará el pacto nuclear

Irán ha recibido con interés las medidas europeas para salvar el acuerdo nuclear tras la salida de Estados Unidos, pero espera a que se hagan realidad. Así se lo han expresado este sábado el vicepresidente Ali Akbar Salehi y el ministro de Petróleo, Bijan Zanganeh, al comisario europeo de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en Teherán. Esta visita es la primera de un responsable occidental desde que Washington anunció que abandonaba el pacto, reimponía las sanciones a Irán y contemplaba además sancionar a las empresas que mantengan negocios con ese país.

“Si la otra parte mantiene sus compromisos, nosotros mantendremos los nuestros”, ha asegurado Salehi al grupo de periodistas europeos que acompaña a la delegación de Bruselas. “Hasta ahora la UE se ha comprometido verbalmente a hacer todo lo que pueda para mantener vivo el acuerdo. Arias Cañete nos ha presentado una serie de propuestas y esperamos que se materialicen”, ha añadido.

El Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) firmado en 2015 en Viena contemplaba la reincorporación de Irán al mercado mundial a cambio de que limitara sus actividades nucleares. Las sanciones secundarias, con las que Washington amenaza a las empresas de terceros países que negocien con Teherán, suponen en la práctica la completa anulación del pacto al privar a los iraníes del incentivo que les llevó a firmarlo. La UE trata de salvar el acuerdo, asegurando que podrán obtener beneficios económicos incluso en ausencia de EE. UU.

“Vamos a intentar intensificar nuestros intercambios comerciales, que han sido muy positivos para la economía iraní”, ha declarado Arias Cañete tras su reunión con Salehi, quien también dirige la Organización de la Energía Atómica de Irán. Pero el comisario ha reconocido que la tarea no es fácil. Está por ver si las medidas adoptadas el viernes por los 28 van a convencer a las grandes empresas europeas que, como Total, temen perder sus negocios en EE. UU. si deciden seguir trabajando en Irán.

Por su parte, el ministro iraní de Petróleo se ha mostrado convencido de que “si la UE cumple, el nivel de las exportaciones de petróleo iraní no cambiará” y, por tanto, no afectará al recorte de producción acordado el año pasado por los países productores. “Nuestros principales clientes son China e India, a los que destinamos más del 60 % de nuestros envíos al exterior, y no prevemos cambios. Pero esperamos que Europa nos ayude a poder recibir el dinero de esas ventas. Si cobramos en euros, necesitamos a la banca europea”, ha explicado.

Para estudiar ese problema, así como los del transporte del crudo y su aseguramiento, Arias Cañete ha anunciado la creación de un grupo de trabajo, que se ha puesto manos a la obra de inmediato. La UE, que llegó a ser el mayor importador de petróleo de Irán, en la actualidad sólo compra el 20 % de sus exportaciones.