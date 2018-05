Trump anuncia su decisión sobre el acuerdo nuclear con Irán, en directo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que este martes a las 14.00 (hora en Washington) hará pública su decisión sobre si rompe o no el acuerdo nuclear con Irán, firmado en 2015 y cuyo objetivo es impedir durante al menos un decenio el acceso iraní a la bomba atómica, a cambio de levantar las sanciones económicas que asfixiaban al régimen. No obstante, tras meses de ataques continuos, expertos y diplomáticos consideran que el republicano se inclinará por romper el pacto y reanudar las sanciones. Aparte de Irán, el resto de firmantes (Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia, China) ya ha anunciado que no desea abandonar el pacto.

Amanda Mars Marc Bassets
08/05/2018 18:12 Amanda Mars Donald Trump debe anunciar en apenas dos horas si EE UU se retira del acuerdo nuclear de Irán. El presidente ha avanzado esta mañana a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que ha decidido dejarlo, según una fuente anónima citada por The New York Times. 08/05/2018 17:57