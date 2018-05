Las víctimas de la violencia no se fían de las promesas de los candidatos

Padres de hijos desaparecidos, de familiares asesinados, activistas y defensores de derechos humanos escucharon con una mezcla de atención e incredulidad las propuestas de cuatro de los cinco candidatos a la presidencia de México. En algunos momentos la rabia y el enojo se escaparon de sus labios interrumpiendo a los candidatos: "¿por qué creerles hoy?", "¿para cuándo?", fueron algunos reclamos escuchados este martes dentro del foro Diálogo por la Paz y la Justicia: La Agenda Fundamental llevado a cabo en el museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México.

Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, aseguró que, de ganar la elección, su prioridad inmediata será impulsar las reformas que garanticen una Fiscalía General autónoma y la puesta en marcha del mando mixto. Jaime Rodríguez, conocido como El Bronco, expuso que es necesario crear un padrón de consumidores de drogas para que cada caso sea atendido. Precisó que su propuesta de cortar la mano a delincuentes solo abarcaría a los funcionarios corruptos.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador fue más allá en su estrategia de seguridad, al proponer la participación del padre Alejandro Solalinde como responsable de la defensa de derechos humanos del país. A través de su cuenta de Twitter, Solalinde expresó su apoyo a Obrador y agregó que será “el mejor presidente del país”.

Después de presenciar la comparecencia de AMLO ante las víctimas de México, me queda más claro que él, será el próximo, pero también el mejor presidente del país. Gobernar juntos con transparencia, amor, justicia, valores humanos, culturales y espirituales. Las víctimas primero. — Alejandro Solalinde (@padresolalinde) 8 de mayo de 2018

En este mismo espacio, el candidato de Morena propuso que el escritor Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, forme parte de la comisión encargada de la búsqueda de desaparecidos. El poeta, que se encontraba en el foro, rechazó esta oferta: “no soy la persona idónea, yo soy una autoridad moral, un poeta, yo no soy la persona idónea para ocupar un cargo de gobierno de esa naturaleza”.

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales, Sicilia adelantó que no acudirá a las urnas el próximo 1 de julio. “Lo que yo pediría en este caso es una agenda común de los candidatos en el tema de paz, de la justicia y un compromiso de todos sobre esa agenda, solo así yo iría a las urnas, de lo contrario, si la siguen reduciendo a una agenda electoral, yo no voy”, indicó.

La incredulidad y el escepticismo fueron una constante en las víctimas del delito tras escuchar la totalidad de propuestas de los candidatos, mientas que la ausencia de la independiente, Margarita Zavala, fue calificada por más de una persona como un desaire al dolor que padecen muchas familias mexicanas.

Por más de cinco horas, cada uno de los cuatro candidatos hizo un diagnóstico de la inseguridad y de la violencia en México. Citaron las cifras históricas de más de 29.000 homicidios dolosos durante 2017. Coincidieron en la necesidad de fortalecer las leyes que protegen a las víctimas del delito y en acabar con la delincuencia combatiendo sus raíces como la pobreza aunada a la falta de oportunidades laborales y prometieron dotar de más presupuesto a los cuerpos de inteligencia para luchar contra el crimen organizado.

El candidato priista, José Antonio Meade fue uno de los más cuestionados de la jornada. “Su partido no lo ha hecho”, "Ya llevan 12 años en eso”. Entre las interrupciones, el aspirante por la coalición Todos por México intentaba acabar de delinear su idea de fortalecer a las instituciones de seguridad pública, de elevar el número de elementos de la policía y de mejorar la cultura de prevención contra el delito.

“Para mí es una bola de mentiras”, afirmó Melchor Flores, comerciante del Estado de México. Lleva nueve años buscando a su hijo, quien desapareció en febrero de 2005 en Nuevo León. A sus 61 años, Flores no cesa en la lucha para encontrar con vida a su hijo. Entre los políticos, asegura, le concedería el beneficio de la duda a Andrés Manuel López Obrador. “Un poco Obrador, ojalá y que se hagan realidad. Si no es él, el que sea, pero que se haga realidad, que ya no jueguen con nosotros. Todos quieren el voto, nos prometen y a la mera hora se les olvida”, acusó.

“Un sabor agridulce”. Así describe Juan Carlos Trujillo, integrante del colectivo Familiares en Búsqueda, su sentir tras escuchar a todos los candidatos presidenciales. “Me enoja demasiado tener mis oídos puestos en el escucha del candidato del PRI, porque él habla de un país que no es nuestro país. (Meade) es una persona con valores, con una educación formada, pero qué tristeza que esa formación sea desde las latitudes, que en nada refleja la desgracia del país”, refirió.

La rabia, la indignación de personas que pasan por el mismo dolor le ha dado fuerzas a Trujillo para no desistir en la búsqueda de sus cuatro hermanos desparecidos hace diez años. “La violencia no se puede combatir con más violencia”, insistió.

“Llevó ya casi tres años, llevamos más de 1.000 días en esta situación y no se ha resuelto nada. El gobierno priista fue el que me desgarró la vida”, aseguró Patricia Espinosa, hermano del fotoperiodista Rubén Espinosa, que fue asesinado en un departamento de la capital del país en 2015. La víctima añadió que Ricardo Anaya promete que va a ser un cambio radical en materia de seguridad, pero tiene entre sus filas al exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien mientras estuvo en su cargo no resolvió el homicidio de su hermano.