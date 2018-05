La élite empresarial mexicana cierra filas con Anaya para frenar a López Obrador

López Obrador suele recordar en sus mítines a un migrante que se le acercó en San Quintín (Baja California) y, según dice, le pidió que, como hizo Benito Juárez al separar Iglesia y Estado, él sea quien separe al poder político del económico. “Se creen los dueños del país”, ha insistido en los últimos días el líder de Morena, en medio de la mayor ola de ataques entre el candidato y la élite empresarial, incluido el hombre más rico de México, Carlos Slim, después de que este rechazase las intenciones del candidato de revertir el proyecto del nuevo aeropuerto, donde el empresario tiene intereses.

La incertidumbre entre los empresarios ha ido in crescendo en la medida en que López Obrador (el candidato de Juntos Haremos Historia, un paraguas electoral en el que están Morena y el Partido del Trabajo -ambos de izquierda-, y el Partido Encuentro Social, de ultraderecha) se consolidaba en lo alto de las encuestas y Ricardo Anaya (que encabeza una coalición de partidos de centroderecha, centroizquierda y centro) tardaba en despegarse del tercero en discordia, José Antonio Meade. (PRI, hoy en el Gobierno). El objetivo es llegar a junio con posibilidades de revertir los sondeos y acaparar el voto útil de quien no quiere la victoria del líder de Morena, según se desprende de conversaciones con la decena de directivos consultados, bajo condición de anonimato.

La estrategia de los grandes empresarios pasa por afianzar una corriente de opinión contraria a López Obrador, en la medida de que su capacidad de influir en los trabajadores no es la de épocas pasadas. “El empresariado como patrón no influye ya tanto”, admite una de las fuentes consultadas, en sintonía con asesores cercanos de Anaya. En la campaña del político conservador –la que más dinero ha gastado- desean el apoyo empresarial, aunque asumen que per se no pueden revertir una elección.

En los últimos días, la beligerancia del líder de Morena contra un ramillete de empresarios -entre ellos el primer ejecutivo de Cinépolis, Alejandro Ramírez- ha provocado la respuesta del Consejo Mexicano de Negocios, que a través de un desplegable titulado Así no ha rechazado “categóricamente” las “expresiones injuriosas y calumniosas” sobre algunos de sus miembros más destacados. La Coparmex, que reúne a 1.600 compañías, y el Consejo Coordinador Empresarial, la patronal de patronales, han mostrado, también, su apoyo al texto. En plena escalada, el Consejo Mexicano de Negocios ha recordado a López Obrador que el sector privado genera el 90% de los puestos de trabajo formales del país norteamericano. Sin embargo, una buena parte de esa cifra -casi ocho de cada 10 trabajadores- están en nómina de pequeñas y medianas empresas y no de grandes corporaciones.

López Obrador ha garantizado, ante los ataques de los críticos, que su política económica no contempla expropiaciones, que respetará la autonomía del banco central y que no subirá los impuestos. Sí se ha comprometido a reducir el poder que hasta ahora han tenido los grandes empresarios en México, un país atravesado por la pobreza. Más de 50 millones de personas, casi el 44% de la población, viven en situación de carestía. Según un informe de Oxfam de 2015, cuatro multimillonarios mexicanos tienen tanto como el 50% de la población más pobre del país; el 10% controla más de las dos terceras partes de la riqueza nacional y el 1% acumula un tercio del total. “Ya no van a tener el privilegio de mandar. Va a haber garantías para que no sean perseguidos, van a poder actuar con absoluta libertad, pero ya no podrán hacer negocios al amparo del poder y mediante la corrupción; eso ya se terminó”, asegura el líder de Morena.

Los grandes empresarios sienten el periodo entre el segundo y el tercer debate -20 de mayo y 12 de junio- supondrá un punto de inflexión para calibrar las oportunidades de victoria de Anaya. En caso de que no se reduzca la distancia con López Obrador, la mayoría de los consultados da por hecho que se produciría un acercamiento con el líder de Morena para tratar de limar las tensiones ante una eventual triunfo. Supondría la continuación del camino recorrido hasta ahora por Alfonso Romo, empresario y artífice del proyecto de nación de López Obrador. Si bien entre la élite empresarial el rechazo sigue siendo frontal, el papel del empresario de Monterrey, ha surtido efecto entre los pequeños y medianos empresarios, según celebran desde Morena y admiten los altos directivos.

El gran perjudicado de este giro es Meade, exsecretario de Hacienda, hasta ahora el favorito para la élite empresarial. “Es predecible y eso gusta a los empresarios, que ven con preocupación muchas de las propuestas de López Obrador, poco consistentes con su visión. Pero ahora son opciones son decrecientes, y eso hace que se acerquen a Anaya”, asegura un alto directivo. “El mejor presidente habría sido Meade, por su previsibilidad, pero su candidatura lleva una losa”, añade un segundo empresario, en referencia a la impopularidad del Gobierno de Enrique Peña Nieto y del partido por el que aspira a la presidencia. “La opción de Meade es hoy muy lejana”, completa un tercero.

Uno de los aspectos que más confusión ha generado entre los grandes empresarios la última semana ha sido el cambio en la presidencia del PRI. El cambio de Enrique Ochoa, de perfil más técnico por René Juárez, exgobernador y más próximo a las bases, ha aumentado la incertidumbre y desconfianza entre la élite empresarial. La intención del sector más duro del PRI de impulsar la candidatura de Meade, más con vistas a salvar al tricolor de una debacle a nivel local que con la esperanza de lograr la victoria presidencial, no ha terminado de sentar bien entre los empresarios. Temen que si la disputa entre Meade y Anaya por el segundo lugar se prolonga, la distancia con López Obrador se volverá inalcanzable.

El equipo de López Obrador, integrado por un grupo de académicos competentes, ha mostrado, tanto públicamente como en sus encuentros privados con los representantes empresariales, su apego a estos planteamientos. Pero la mayoría de empresarios capitalinos desconfía y se siente mucho más cómoda con lo escuchado de boca de Anaya y los suyos, que han prometido una línea económica ortodoxa. La única propuesta del candidato del Frente que les chirría es la puesta en marcha de una renta básica universal que, a su entender, pondría en jaque las finanzas públicas.

Desde Morena insisten en recalcar que estas opiniones solo representan a una parte muy concreta del empresariado mexicano y creen que una mayoría de ellos, sobre todo en los Estados, está con López Obrador. La estrategia de la formación de izquierdas pasa, sobre todo, por convencer a los inversores extranjeros -en su mayoría, grandes fondos de inversión-. Un foro, dicen, donde la acogida a sus promesas -sobre todo, la de la prudencia fiscal- está siendo “mucho mejor”.