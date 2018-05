“El magisterio estará más fortalecido con López Obrador”

René Fujiwara Montelongo (Ciudad de México, 1984) deseaba ser escritor, pero a los pocos meses de estudiar en Inglaterra descubrió su interés por la política. No era un terreno desconocido. Su abuela, Elba Esther Gordillo, fue líder por más de 20 años del Sindicado Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en México, uno de los más importantes de América Latina, con más de 1,6 millones de profesores en sus filas.

Ahora Fujiwara, quién comenzó su carrera política en el partido creado por su abuela, Nueva Alianza, como diputado plurinominal del 2012 a 2015, ha dado un giro de 180 grados uniéndose a Redes Sociales Progresistas, una plataforma que busca promover el voto al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para las presidenciales del 1 de julio. “Los peligros reales ya los vivimos y yo siento que en este momento el peligro para México sería que Andrés Manuel López Obrador no sea presidente, porque siento que hay mucho enojo social, hay mucho resentimiento, y Andrés Manuel López Obrador puede ser la última oportunidad para darle salida a toda esa insatisfacción de manera pacífica”, afirma.

Así, Fujiwara ha abandonado el saco y la corbata por los jeans y las playeras ilustradas con la imagen de López Obrador, el rostro de un político que en sus anteriores candidaturas no titubeó para señalar a Gordillo, su abuela, como una “cacique sindical” y parte de la “mafia del poder”. No obstante, el exdiputado federal esquiva estas contradicciones con el argumento del paso del tiempo. “Es un aprendizaje. Nosotros no somos los mismos de 2006, mi abuela no es la misma que en 2006. Definitivamente Andrés Manuel no es el mismo que en 2006, sí creo que en 2006 tenía más mensajes de división que de suma”, explica.

El acercamiento entre el político tabasqueño y Fujiwara ha desatado una ola de críticas entre quienes advierten de que esta es la oportunidad que busca la exdirigente del SNTE para recuperar su influencia en la política. No obstante, su nieto asegura que su elección por López Obrador fue personal y que, incluso, tomó por sorpresa al resto de su familia. Aunque también reconoce que muchos maestros y excompañeros han seguido sus pasos. “Muchos maestros y jóvenes han abandonado el partido Nueva Alianza. Mínimo estamos hablando de 5.000 personas y yo creo que sigue aumentando”, dice.

“El magisterio es algo plural y cada quien está con quien quiera, pero yo creo que una gran mayoría de maestros están sintiendo lo mismo que yo: que Andrés Manuel es la alternativa que tienen. De entrada, él [López Obrador] tiene la idea de anular la actual reforma educativa, que más que educativa es administrativa y laboral. Lo que él ha dicho es que va a regresar los derechos a los maestros, que va a quitar el aspecto punitivo a las leyes actuales”, expone Fujiwara.

A menos de dos meses de las presidenciales, el ahora miembro de Redes Sociales Progresistas, aclara que no persigue un puesto político bajo el cobijo de Morena. Adelanta que una vez que pase el 1 de julio cambiará su residencia a Baja California Sur y se abocará a proyectos de formación de jóvenes en la política. Confía en que el próximo sexenio su abuela, quien ahora está en prisión domiciliara, pueda demostrar su inocencia y ser exonerada. “Si se le aplica un Estado de Derecho y un juicio absoluto y justo, ella va a mostrar su inocencia. Queremos que el Ejecutivo saque las manos del proceso judicial que ella está enfrentando, cosa que no ha ocurrido en los últimos seis años”, concluye.