Victoria Abril, el catalán, el euskera y el eterno “¡joder, macho!“: los Goya que se vivieron en las redes sociales
Mientras la Academia premiaba a ‘Los domingos’, los usuarios de X no se ponían de acuerdo sobre qué lenguaje está bien que se hable en la televisión pública
En pocas ocasiones la gala de los Goya había llegado a puerto con un material tan presto para dar conversación en las redes sociales. La película más nominada y la postre más premiada, Los domingos, ha conseguido no solo ser una de las películas más comentadas del año, sino una que levanta entusiastas defensas desde los dos extremos del espectro (por no decir de España, que un poco también). Sirat, la segunda más nominada, llegó capitaneada por un Oliver Laxe que, gracias a su discurso apasionado, a su aspecto mesiánico y a su autoconsciencia como gran personaje, se ha convertido en un meme en sí mismo. Y que deberá medirse, al menos en una crónica como esta, con el otro gran hombre-meme del cine español actual, Albert Serra (que al ser preguntado en la alfombra roja por sus gafas, solo dijo “son unas Oakley normalitas”). Y estaba, además, el regreso de Karla Sofía Gascón, el gran personaje (probablemente a su pesar) del cine español de 2025 y gran ausente de los Goya de entonces. Y además, Susan Sarandon y sus apasionadas declaraciones sobre Pedro Sánchez. La gala de los Goya llegaba con todo a su favor para ser vista con hilaridad a través de los ojos de las redes. Pero esta vez hasta las redes lo tuvieron complicado para encontrar la diversión.
Horas antes del comienzo la gala, la actualidad daba un volantazo. Si bien varios de los invitados y reporteros llevaban chapas que pedían la libertad para Palestina, algunos tuiteros se preocupaban por cómo reaccionarían ante los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Menos mal que estaba Aldo Comas para comentar a Europa Press, en la alfombra roja, que él “muchos pins de todo” pero “nadie habla de Irán”.
Los guionistas de los premios #Goya2026 ahora mismo retocando guiones para sustituir Palestina por Irán antes de esta noche. pic.twitter.com/znAKMIW41E— Mercedes G. Varela (@megova) February 28, 2026
Otra controversia tenía lugar un poco más allá en la alfombra roja, con algunos activistas animalistas manifestándose ante Albert Serra por la nominación de Tardes de soledad. Él, con sus Oakley, no se inmutaba. Y en Twitter, Pilar Eyre celebraba a los manifestantes.
🔴 En directe | Albert Serra, increpat a l'entrada dels Goya per activistes de PETA (Persones per l'ètica en el tracte dels animals)— El Món de la Tele (@mondelatele) February 28, 2026
Els activistes de l'ONG han saltat la tanca de la catifa vermella a l'exterior de l'edifici
📺 RTVE ho ha captat:pic.twitter.com/aYgmsFCcMS
Eyre, por otro lado, dejaba uno de los mensajes más bonitos de la noche.
Qué joven toda la gente del mundo del cine! #Goya2026— Pilar Eyre (@pilareyre) February 28, 2026
El comienzo de la gala, con una versión de Hoy puede ser un gran día que según el crítico de EL PAÍS Carlos Marcos resultó francamente mejorable, incluyó varios planos de Susan Sarandon entre el público. Como si la realización notase la preocupación de las redes por su reacción a todo esto. Ocurre a menudo desde que se instauró, en 2022, el Goya Internacional: al visionado de la gala se añade ese españolísima pregunta de “¿qué pensará de todo esto nuestro invitado extranjero?“. Las redes no son ajenas a esa pregunta.
explícale a Susana Sarandon que la voz de Caillou y un señor con más cejas que frente han reinterpretado una canción de un catalán llamado Joan Manuel Serrat #Goya2026 pic.twitter.com/3pJdkc9e6J— mimi🦊 ³³ (@janafpucela) February 28, 2026
Ni tampoco a otra pregunta: por qué la entrega a mejor actor de reparto estuvo lleno de pompa, con un pequeño homenaje a cada nominado, y en el de mejor actriz de reparto, que abrió la gala, los propios entregadores olvidaron aclarar qué premios estaban entregando.
¿Por qué hablan de cada uno de los nominados a mejor actor de reparto y no han hecho lo mismo con las actrices? No entiendo estas decisiones #Goya2026— Jose Anchel (@JoseAnchel87) February 28, 2026
Esto tan bonito que han hecho con mejor actor de reparto por que no se ha hecho con ellas en mejor actriz de reparto????? #Goya2026 pic.twitter.com/MqxQoytHJm— Bertiti Having a Meltdown (@ByBertib) February 28, 2026
La presencia y discurso de Susan Sarandon se podría definir de muchas maneras, pero en Twitter se hizo uso de la síntesis:
Susan Sarandon sirviendo coño #Goya2026— Mariana Darro (@wallada1971) February 28, 2026
Y con agradecimientos incluidos a esa labor poco reconocida y, a menudo, difícil e ingrata de las traductoras simultáneas.
Aplausos a la interprete. Qué trabajo tan dificil, que voz tan dulce, qué rápida, qué dicción. Bravísima. #Goya2026 pic.twitter.com/43VQd21P41— José García (@misterjgarcia) February 28, 2026
Si nadie escribía esto en el momento en que Karla Sofía Gascón apareciese en pantalla, España no hubiese dormido tranquila.
Karla Sofía gascón JODER MACHO ! Siendo un meme andante #Goya2026— Gonzalo! (@gonzalorus) February 28, 2026
JODER MACHO EN MI PANTALLA #Goya2026 pic.twitter.com/fNW2sysUr5— alex ❤️🔥 (@paaradelaa_) February 28, 2026
Y si nadie escribía esto, tampoco:
Que coñazo de gala #Goya2026— Lady Indignada (@lady_indignada) February 28, 2026
Esto ocurrió en varios hogares españoles mientras Ana Mena y La Casa Azul cantaban una versión de La bámbola, por otro lado, muy celebrada en redes.
sale ana mena— júIia🌙 (@miralalu) February 28, 2026
mi padre: es bad gyal?#goya2026
ana mena y bad gyal cuando se han encontrado en el photocall #Goya2026 pic.twitter.com/kk9NCWcuZd— kalina de bulgaria (@carapilss) February 28, 2026
Hasta las 0:08 a la gala no se le ocurrió tirar de Oliver Laxe, el personaje más potente del auditorio después de Susan Sarandon (a la que nadie se le ocurrió reunir con María Luisa Solá, su clásica voz para España). Rigoberta Bandini hizo bromas con su melena. Otros, en casa, también.
que hace aquaman en los Goya #Goya2026 pic.twitter.com/iZVmQKYAx9— debnam🌙 (@palopposti) February 28, 2026
Aunque no todos estaban contentos.
Que no gane más Goyas Sirat por favor #Goya2026 pic.twitter.com/bfbK6BMLs5— ᴊᴜᴅᴇ ٭ 𝐋𝐔𝐗 (@judelinehodar) February 28, 2026
(Se le cumplió el deseo, por cierto).
Por supuesto, el abundante uso del catalán en la gala, por ejemplo en boca de la propia Bandini o de algunos nominados, levantó muchas quejas en X. Nadie esperaba otra cosa.
A los que os quejáis de que canten catalán.— Ivo Delgado (ᴄʀɪᴛɪᴄᴏᴇɴsᴇʀɪᴏ) 39 🎬 (@criticoenserio) February 28, 2026
Señores, como español de Valladolid me representa igual una rumba catalana que un flamenco de Andalucía o una joya aragonesa.
Para mí todo es España y me siento orgulloso de la variedad musical y lingüística #Goya2026
La victoria de Miriam Garlo como mejor actriz revelación por Sorda ha hecho que algunos se pregunten si, durante un discurso de homenaje a las personas sordas cuya protagonista dio simultáneamente con su voz y con lengua de signos, fue una decisión acertada, pensando en los espectadores sordos en casa, cortar el plano constantemente para mostrar la reacción del público.
Ha ganado sorda un goya sale la mujer a hablar mientras signa y que hace tve? No mostrarla 🙃#goya2026— 사라 (@Usarusan90) February 28, 2026
Que José Ramón Soroiz diese su discurso al recoger el Goya mejor actor en euskera tampoco gustó a todo el mundo, claro.
Ahora Jose Ramon Soroi da su discurso en euskera. Normal, si los otros hablan en catalán todo el rato en los #Goya2026— Juan Luis Sánchez (@cinedeterror) February 28, 2026
A eso de la una de la mañana, Victoria Abril levanta la gala con el sencillo de método y siempre efectivo de ser Victoria Abril, pero no todo el mundo se pone de acuerdo al respecto. Su chorreo de anécdotas (una de ellas mientras las cinco actrices nominadas esperaban, al borde del asiento, a que diese el nombre de la ganadora) no gusta a todos.
Lo icónica que es siempre Victoria Abril #Goya2026— 💄🐸 Sarah Baraka ⚯͛▕⃝⃤ 🇵🇸🍉💎 (@Lallybroch1743) February 28, 2026
Goya al egocentrismo para Victoria Abril #Goya2026— Alfonso Grau (@FotoGraufias) March 1, 2026
Y una voz en off anuncia al final, tras el anuncio de Los domingos como mejor película, que esta gala ha sido 20 minutos más corta que la del año pasado. En realidad, ¿quién necesita a los tuiteros?
