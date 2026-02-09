Tortilla a la catalana, la receta con alubias, butifarra y muchas ventajas

Es sabrosa, relativamente rápida y viene con truco extra: pasar por la sartén las judías para darles un toque tostado

Las tortillas admiten casi cualquier cosa si se hacen con un mínimo de sentido común; algunas combinaciones funcionan especialmente bien sobre todo si llevan siglos retozando en contrastada solvencia (sirva la de patata y cebolla como ejemplo primigenio). Esta versión con butifarra y alubias refritas –conocidas por aquí como ‘seques’– tiene todas las ventajas. Es sabrosa, se prepara relativamente rápido al usar legumbre ya cocida y viene con un truco extra para encontrarse trocitos crujientes al morderla; tan sencillo como tostar un poco las alubias.

La receta está pensada para hacerla con butifarra fresca –diferentes carnes de cerdo picadas, embutidas, aliñadas con sal y pimienta; crudas– o con longaniza del mismo estilo, si la tienes más a mano. Puedes cocinarla entera y cortarla después en rodajas, hacerla ‘esparracada’, con lo que se ‘desembutirá’ durante la cocción, o directamente quitarle la tripa y saltear solo el relleno. Si yo lo he pensado, tú seguramente también: servirla con un poco de all i oli o alioli puede ser la jugada maestra.

Con butifarra cocida blanca o de perol recomendaría rebajar la cantidad; y si se usa botifarra negra, todavía más, ya que al llevar también sangre su sabor es bastante potente; aparte de esto, no tiene más secreto que controlar el punto de cocción del huevo. Funciona igual de bien recién hecha que templada, y admite compañía de pan con tomate –si la admiten las de patatas, ¿por qué esta no?–, escalivada o ensalada verde o de tomate. Si eres sincebollista, que de todo tiene que haber en la vida; puedes añadir un poco de ajo picado a las seques durante el refrito.

Tiempo : 30 minutos Dificultad : Darle la vuelta a la tortilla Ingredientes Para 4 personas 8 huevos grandes

1 butifarra grande o 2 pequeñas (unos 250-300 gramos)

500 g de alubias blancas cocidas (seques), lavadas y bien escurridas

1 cebolla mediana

2 o 3 ramas de perejil

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra (opcional) Instrucciones 1. Pelar la cebolla, cortarla en juliana fina y pocharla en una sartén amplia con un poco de aceite y una pizca de sal a fuego medio, hasta que esté dorada. 2. Retirar y cocinar las butifarras enteras, en trozos o sin piel. Cuando estén doradas por fuera y hechas en el centro, retirar con la cebolla dejando la grasa restante. 3. Incorporar las alubias escurridas y bien secas, mezclar con cuidado, subir el fuego y darles vueltas unos cinco a 10 minutos, removiendo de vez en cuando para que se tuesten en algunos puntos. 4. Batir los huevos en un bol grande, añadir una pizca de sal y, si se quiere, un poco de pimienta negra. 5. Añadir al bol la mezcla de cebolla, butifarra troceada, alubias y un poco de perejil picado. Aplastar algunas alubias con un tenedor, remover suavemente y dejar reposar un par de minutos. 6. Calentar una sartén antiadherente con un poco de aceite, verter la mezcla y cuajar la tortilla a fuego medio-bajo, dándole la vuelta cuando esté dorada por debajo. 7. Terminar de cuajar al punto deseado y retirar del fuego; dejar reposar un par de minutos antes de servir.

