Coliflor gratinada, la receta fácil y cremosa que no exige hacer bechamel

Coliflor gratinada, la receta fácil y cremosa sin bechamel | EL COMIDISTA

Rápida, cremosa y sin posibilidad de fallo: así es nuestra fórmula renovada de un clásico de la comida reconfortante

La coliflor siempre ha sido una hortaliza complicada para muchas personas. Castigada durante siglos por largas cocciones que sacaban lo peor de ella –el olor a pedo en la cocción, entre otras cosas–, ha sufrido un rechazo hasta cierto punto comprensible. Sin embargo, cuando está cocinada en su punto y acompañada por ingredientes que suavicen sus aromas más difíciles, puede ser una de las verduras de invierno más satisfactorias.

Bañar la coliflor en bechamel y rematarla con queso ha servido desde tiempo inmemorial para convencer a niños y adultos de las bondades de esta crucífera. Nuestra versión de la coliflor gratinada evita el engorro de preparar la salsa francesa, sustituyéndola por una crema aromatizada con ajo, chalotas y romero de preparación más sencilla (y resultado un pelín más ligero). El plato es puro placer: si quieres disfrutarlo, mira el vídeo de arriba.

Ingredientes Para 4 personas 800 g de coliflor

8 chalotas

200 ml de nata líquida (35 MG)

300 ml de leche entera

Entre 100 y 150 g de queso gruyere o emmental rallado

1 rama de romero

1 diente de ajo

1 cucharadita generosa de maicena

Pimienta negra

Sal Instrucciones 1. Separar los floretes de la coliflor, y cortar la parte del tronco en rodajas finas. Cocerla en una olla con agua hirviendo con sal abundante unos nueve minutos, o en el microondas con 100 ml tapada a potencia máxima el mismo tiempo. Comprobar si está hecha, y si no, cocinar dos o tres minutos más. Consejo La coliflor queda más blandita cocida en agua, y más crujiente, en el microondas. Elige tu propia aventura. 2. Poner en un cazo la nata, la leche, el romero, el ajo rallado y las chalotas peladas y cortadas por la mitad. Salpimentar y cocer a fuego muy suave cinco minutos semitapado. No tiene que llegar a hervir mucho ni a borbotear fuerte. 3. Calentar el grill del horno a 230 grados. 4. Sacar el romero y desecharlo. Disolver la maicena en un poco de agua fría. Añadirla poco a poco a la nata removiendo a la vez. Cuando la crema haya espesado un poco, retirar del fuego. Consejo Se puede añadir más maicena disuelta en agua si se quiere la crema más espesa. 5. Poner la coliflor en una fuente de horno en la que quepa sin dejar huecos, y salpimentar ligeramente. Añadir la crema con las chalotas, repartir por encima el queso rallado y gratinar hasta que se dore (unos cinco a 10 minutos). Consejo La cantidad de queso es al gusto.

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