Coliflor con salsa ‘gribiche’

La hortaliza se viene arriba con la mezcla francesa de huevo, mostaza, pepinillos, alcaparras y hierbas. ¿Será este uno de los platos de tu mesa de Navidad?

El capítulo de odiar la coliflor ya lo hemos pasado hace rato, es bien sabido en esta casa que cuando se cocina el tiempo justo y de la manera adecuada se convierte en un vegetal suave, dulce y listo para aceptar lo que quieras ponerle encima. Aquí es donde entra la gribiche, una salsa de origen francés que se elabora con yemas, pepinillos, alcaparras, claras cocidas, mostaza, aceite, vinagre y algunas hierbas. Tiene la cremosidad de una mayonesa y la capacidad de hacer con cualquier verdura un plato de diez. Conviene tenerla a mano para primeros y guarniciones en estas Navidades.

La salsa gribiche se puede preparar solo con yemas cocidas o añadiendo también crudas. Ya que no cambia demasiado el resultado, en esta receta preferimos recurrir a la primera opción para evitar riesgos de intoxicación alimentaria –y para no tener una clara cruda perdida en la nevera, también–. La clave del éxito de la salsa está en incorporar el aceite muy poco a poco mientras se bate enérgicamente para que emulsione. Si aún haciendo esto, la salsa se corta, no entres en pánico: en un bol vuelve a emulsionar una yema cocida aplastada con una cucharada de mostaza y otra de vinagre y añade la salsa cortada muy poco a poco sin dejar de batir con ganas.

Si no te gusta la coliflor al vapor, hazla de la manera que más te guste: asada, a la plancha, cocida, al microondas o en la freidora de aire. Sea como sea, la clave está en cortar la cocción justo cuando el tenedor entra sin resistencia en los tronquitos pero todavía no se desarma.

Dificultad : Escasa Ingredientes Para 4 personas 1 coliflor grande

3 huevos

1 cucharada de mostaza de Dijon

1 cucharada de vinagre de Jerez

125 ml de aceite de oliva

125 ml de aceite de girasol

2 cucharadas de alcaparras escurridas

1 pepinillo grande o 4 pequeños, escurridos

Perejil fresco al gusto

Cebollino fresco al gusto

Sal

Pimienta negra Instrucciones 1. Cocer los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos. Cortar la cocción en agua fría. Pelarlos y separar las claras de las yemas. 2. Picar fino las claras, las alcaparras, los pepinillos y las hierbas. 3. En un bol aplastar las yemas y mezclarlas bien con la mostaza, el vinagre, sal y pimienta hasta obtener una pasta lisa. 4. Añadir muy poco a poco el aceite –primero uno y luego el otro– sin dejar de batir enérgicamente con unas varillas. La salsa debe quedar emulsionada y cremosa, si se corta, ver la solución en el texto de arriba. 5. Añadir los ingredientes picados y mezclar. Reservar en la nevera. 6. Lavar la coliflor y separar los ramilletes. Salpimentarla y cocinarla al vapor con una vaporera o al microondas hasta que esté tierna pero no deshecha (el tenedor tiene que pincharla fácilmente pero no debe romperse la coliflor). 7. Servir la coliflor con la salsa por encima o aparte para que se sirva cada comensal.

