Crema de calabaza: una receta diferente con marisco

¿Necesitas una nueva versión de este clásico de cuchara? Entonces prueba esta que se prepara con langostinos o cualquier otro crustáceo

La calabaza es uno de esos ingredientes que, por ser humilde y por su aparente estacionalidad, aparecen en nuestras mesas solo en los meses de otoño. La realidad es bien distinta, pues existen variedades absolutamente deliciosas durante todo el año. Reconozco que no soy una gran amante de esta cucurbitácea, y en esto no ha ayudado el amplio recetario que se empeña en encasillar a la pobre calabaza en postres que me resultan demasiado empalagosos y cremas excesivamente dulzonas (aunque hay excepciones, claro).

Sin embargo, si a la calabaza se la trata con cariño se puede transformar en algo sublime, con una textura aterciopelada que brilla especialmente al convertirla en una crema. Mi receta nace de esa necesidad de encontrar formas de prepararla sin perder su esencia, y explotando al máximo su valor: es una manera deliciosa de tomarla, con un matiz diferente que conquistará incluso a los más escépticos de esta hortaliza.

No es la primera vez –ni será la última– que pasamos la calabaza por la batidora para convertirla en un plato de cuchara. La hemos preparado con aceite de oliva en diferentes formatos, en dos versiones de inspiración asiática, con naranja y azafrán, con alubias para espesarla, con boniato y zanahoria o con aguacate y chips de verduras. Hoy la acompañaremos con marisco, aprovechando que ha bajado de precio después de las fiestas.

Dificultad : Fácil Ingredientes Para 4 personas 1 zanahoria

1 puerro

1 tomate

250 g de langostinos o cualquier otro crustáceo

60 ml de Brandy

600 ml de agua

20 g de mantequilla

250 g de calabaza cortada en trozos

Un chorro de crema de leche o leche de coco para servir (opcional)

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta Instrucciones 1. Raspar la zanahoria y lavar el puerro. Cortar ambos. 2. Pelar los langostinos. Reservar los cuerpos. 3. En una cacerola grande, sofreír la zanahoria y el puerro con 2 cucharadas de aceite durante unos minutos. Añadir el tomate rallado, y dejar cocinar durante unos minutos. 4. Incorporar las cabezas y cáscaras de los langostinos al sofrito. Añadir el brandy y dejar evaporar. Rehogar durante unos minutos. 5. Añadir 600 mililitros de agua y hervir semi tapado 25 minutos a fuego lento. Colar usando un colador chino. Reservar. 6. En otra cacerola, saltear la calabaza con la mantequilla hasta que quede ligeramente blanda. Añadir el caldo reservado y cocinar unos 20 minutos. Triturar todo hasta obtener una crema suave. 7. Saltear los cuerpos de los langostinos en una sartén con un poco de aceite y colocarlos sobre la crema en el momento de servir. Servir caliente, opcionalmente con un chorrito de leche de coco o crema de leche.

Si tienes dudas o quejas sobre nuestras recetas, escríbenos a elcomidista@gmail.com. También puedes seguir a El Comidista en Youtube.