Ir al contenido
_
_
_
_
Gastronomía: recetas, restaurantes y bebidasEl Comidista
El comidista
Cremas

Crema de calabaza: una receta diferente con marisco

¿Necesitas una nueva versión de este clásico de cuchara? Entonces prueba esta que se prepara con langostinos o cualquier otro crustáceo

Receta de cema de calabaza con marisco
Cristina Duarte
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La calabaza es uno de esos ingredientes que, por ser humilde y por su aparente estacionalidad, aparecen en nuestras mesas solo en los meses de otoño. La realidad es bien distinta, pues existen variedades absolutamente deliciosas durante todo el año. Reconozco que no soy una gran amante de esta cucurbitácea, y en esto no ha ayudado el amplio recetario que se empeña en encasillar a la pobre calabaza en postres que me resultan demasiado empalagosos y cremas excesivamente dulzonas (aunque hay excepciones, claro).

Sin embargo, si a la calabaza se la trata con cariño se puede transformar en algo sublime, con una textura aterciopelada que brilla especialmente al convertirla en una crema. Mi receta nace de esa necesidad de encontrar formas de prepararla sin perder su esencia, y explotando al máximo su valor: es una manera deliciosa de tomarla, con un matiz diferente que conquistará incluso a los más escépticos de esta hortaliza.

No es la primera vez –ni será la última– que pasamos la calabaza por la batidora para convertirla en un plato de cuchara. La hemos preparado con aceite de oliva en diferentes formatos, en dos versiones de inspiración asiática, con naranja y azafrán, con alubias para espesarla, con boniato y zanahoria o con aguacate y chips de verduras. Hoy la acompañaremos con marisco, aprovechando que ha bajado de precio después de las fiestas.

Dificultad: Fácil

Ingredientes

Para 4 personas

  • 1 zanahoria
  • 1 puerro
  • 1 tomate
  • 250 g de langostinos o cualquier otro crustáceo
  • 60 ml de Brandy
  • 600 ml de agua
  • 20 g de mantequilla
  • 250 g de calabaza cortada en trozos
  • Un chorro de crema de leche o leche de coco para servir (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta

Instrucciones

1.

Raspar la zanahoria y lavar el puerro. Cortar ambos.  

2.

Pelar los langostinos. Reservar los cuerpos.

3.

En una cacerola grande, sofreír la zanahoria y el puerro con 2 cucharadas de aceite  durante unos minutos. Añadir el tomate rallado, y dejar cocinar durante unos minutos. 

4.

Incorporar las cabezas y cáscaras de los langostinos al sofrito. Añadir el brandy y dejar  evaporar. Rehogar durante unos minutos.

5.

Añadir 600 mililitros de agua y hervir semi tapado 25 minutos a fuego lento. Colar usando un  colador chino. Reservar.

6.

En otra cacerola, saltear la calabaza con la mantequilla hasta que quede ligeramente  blanda. Añadir el caldo reservado y cocinar unos 20 minutos. Triturar todo hasta obtener  una crema suave.

7.

Saltear los cuerpos de los langostinos en una sartén con un poco de aceite y colocarlos  sobre la crema en el momento de servir. Servir caliente, opcionalmente con un chorrito de leche de coco o crema de leche. 

Si tienes dudas o quejas sobre nuestras recetas, escríbenos a elcomidista@gmail.com. También puedes seguir a El Comidista en Youtube.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Calabaza glaseada con salsa cremosa de cacahuete y lima

Julia Laich
Alubias blancas con calabaza

Alubias blancas con calabaza: cocina tradicional rápida y sin carne

Mikel López Iturriaga

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_