Recetas fáciles para regalar a una madre (incluido el socorrido caldo)

Palmeritas de chocolate, elaboradas por Susana Pérez, autora del blog Webos Fritos. Imagen proporcionada por la citada publicación.

Ocho propuestas sencillas de elaborar con el sello de profesionales de la cocina

Preparar una receta con tus propias manos para una madre es mucho más que un regalo: es regalar tiempo, cocinar recuerdos y elaborar algo especial para ese día. Es un gesto que dice mucho sin necesidad de palabras y que evoca el placer de cocinar y el inconfundible aroma de hogar.

Proponemos ocho recetas extraídas de libros de cocina elaborados por reconocidos profesionales de la cocina, que pueden convertirse en una opción perfecta para el Día de la Madre: una granola o una confitura caseras para acompañar los desayunos, unas galletas de mantequilla, un pastel de zanahoria, una empanada gallega de bacalao y pasas, o el socorrido caldo, que no le puede faltar a una madre en la nevera, como decía Rigoberta Bandini. Eso sí, una vez preparado, el regalo merece envolverse en un papel bonito y rematarse con un buen lazo.

1

Pastel de zanahoria, de Noelia Tomoshige. Imagen del libro 'Monroebakes, editado por España.

Ingredientes 8-10 Para el bizcocho de zanahoria 375 g de zanahoria

375 g de harina de trigo

10 g de levadura química

30 g de bicarbonato

5 g de canela

5 huevos (tamaño L)

125 g de aceite de girasol

150 g de mantequilla derretida Para el sirope 150 g de agua

80 g de azúcar Para la crema de queso 225 g de mantequilla pomada

150 g de azúcar glas

450 g de queso crema

Ralladura de limón Utensilios 1 molde de 18 cm de diámetro Instrucciones 1. Para el bizcocho de zanahoria Pelar las zanahorias y triturar en un robot de cocina. Reservar. 2. Tamizar la harina, la levadura, el bicarbonato y la canela. Reservar. 3. Preparar un molde de 18 cm y forrar con papel de horno tanto el fondo como los laterales. 4. En un bol de la batidora añadir los huevos y el azúcar y batir a velocidad media durante 5 minutos. A continuación, añadir el aceite de girasol y la mantquilla derretida, y batir durante un minuto hasta que todo esté integrado. 5. Sacar el bol de la batidora, añadir la zanahoria triturada y mezclar suavemente con una varilla. 6. Añadir los ingredientes secos tamizados previamente y mezclar con una varilla realizando movimientos envolventes, rascando bien el fondo del bol. 7. Añadir la mezcla al molde y hornear a 160 ºC durante 1 hora y 15 minutos, aproximadamente. 8. Para el sirope En un cazo añadir el agua y el azúcar y llevar a ebullición. Dejar enfriar (ideal prepararlo el día anterior o con varias horas de antelación para que dé tiempo a que se enfríe bien). 9. Para la crema de queso Mezclar en la batidora la mantequilla pomada junto con el azúcar glas, cuando se haya mezclado bien añadir el queso a temperatura ambiente, poco a poco, y remover. Añadir la ralladura de limón. 10. Para el montaje Cortar el bizcocho en tres partes de 2 centímetros de altura cada una. 11. Colocar la primera encima de la base donde se colocará el pastel y remojar con sirope. 12. Añadir unos 100 g de crema de queso. 13. Extender uniformemente con ayuda de una espátula. 14. Repetir de nuevo los pasos anteriores hasta llegar a la última capa. 15. En el tercer bizcocho añadir la crema de queso restante y cubrir toda la tarta con ella. 16. Alisar los laterales con ayuda de una espátula. 17. Decorar al gusto. Se pueden poner nueces, minizanahorias, chocolate...

2

Mermelada de kiwi y pera del Museo de la Confitura, en una imagen proporcionada por Planeta Gastro. Carles Allende

Ingredientes Para la confitura de kiwi 2 kg de kiwis limpios

Zumo de 2 limones medianos

900 g de azúcar Para la confitura de pera Conference 2 kg de peras limpias

Zumo de 2 limones

900 g de azúcar Instrucciones 1. Para el kiwi Lavar y pelar los kiwis, quitar los pelillos característicos de esta fruta. 2. Cortar en trocitos pequeños, poner en un cuenco y pesarlos. 3. Añadir 300 g de azúcar y el zumo de 1 limón. Deja macerar durante 30 minutos para obtener el zumo de la fruta que servirá para cocinarlos. 4. Cocer a fuego bajo durante 10 minutos en una cazuela tapada. 5. Pasado ese tiempo, destapar, subir el fuego para que se evapore el líquido. Remover con una espátula unos 15 minutos. 6. Una vez evaporado el líquido, agrega los 600 g de azúcar restante y el zumo de 1 limón. 7. Seguir removiendo con una espátula unos 15 minutos. Hay que vigilar esta confitura porque puede pegarse. 8. Para la pera Limpiar, pelar y cortar las peras en trocitos. 9. Ponerlas en un cuenco y pesarlas.



10. Añadir 300 g de azúcar y el zumo de 1 limón para evitar que se oxide. Dejar macerar durante 60 minutos, así se obtendrá el zumo de la fruta que servirá para cocinarlas.



11. Poner en una cazuela a fuego bajo y tapada. Cocer durante 15 minutos.



12. Pasado ese tiempo, destapar, subir el fuego para que se evapore el líquido. Remover con una espátula unos 15 minutos.



13. Una vez evaporado el líquido, añade los 600 g de azúcar restantes y el zumo de 1 limón. Seguir removiendo con una espátula unos 20 minutos. Hay que vigilar esta confitura porque puede pegarse. 14. Terminadas las dos confituras, se dejan enfríar y se rellenan los tarros. 15. Se tapan los tarros para esterilizar en una olla con agua durante 35 minutos a 90 ºC.

3

La granola está pensada para un desayuno saludable, aseguran Javier Cocheteux , padre e hijo, en el libro que publicaron que Planeta Gastro. Roxiller (Getty Images)

Ingredientes 1700 g de copos de avena

335 g de avellanas troceadas

335 g de nueces pecanas troceadas

270 g de almendra fileteada

135 g de semillas de lino

135 g de semilllas de girasol

135 g de semillas de calabaza

135 g de copos de centeno

70 g de semillas de amapola

70 g de sésamo

300 g de miel

200 g de azúcar moreno de caña

330 g de agua

330 g de aceite de oliva virgen extra

15 g de sal

7 g de canela en polvo

400 g de chips de chocolate con 70% de cacao Instrucciones 1. Introducir en una olla los siguientes ingredientes: miel, azúcar, aeite de oliva, agua, sal, canela y jengibre. 2. Calentar a fuego flojo hasta que se disuelva, aproximadamente 10 minutos. 3. Introducir en la olla todas las semillas, copas y frutos secos: copos de avena, avellanas, nueces pecanas, almendra, lino, firsaol, calabaza, centeno, amapola y sésamo. 4. Remover todo muy bien para que se impregne bien de la primera mezcla. 5. Precalentar el horno a 130 ºC con la función de aire. 6. Preparar unas bandejas de horno con papel de hornear. 7. Distribuir la mezcla en las bandejas con una capa muy delgada para que pueda secar bien en el horno. 8. Hornear a 130 ºC durante 30 minutos, removiéndolo cada 10 minutos para que se seque completamente. 9. Cuando esté fría, añadir los chips de chocolate y guardar en botes de cristal.

4

Palmeritas de chocolate, elaboradas por Susana Pérez, autora del blog Webos Fritos. Imagen proporcionada por la citada publicación. Familia Cerezo-Perez

Dificultad : Fácil Ingredientes 1 plancha de hojaldre rectangular

Azúcar Para la cobertura 1 tableta de un buen chocolate para fundir Utensilios 1 cuchillo afilado

1 rodillo de amasar

Papel de hornear Instrucciones 1. Precalentar el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo. 2. Colocar la plancha de hojaldre sobre un papel de hornear. Extender azúcar encima del hojaldre. 3. Señalar suavemente con un cuchillo con una línea el centro de la plancha de hojaldre. 4. Con la ayuda del papel de la masa, doblar el lado izquierdo del hojaldre hacia el centro, hasta que coincida el borde con la línea marcada con el cuchillo. 5. Repetir con el lado derecho. Extender azúcar de nuevo y pasar suavemente el rodillo por enciima para que se adhiera bien el azúcar al hojaldre. 6. Volver a doblar el lado derecho de la plancha hacia el centro de la plancha de hojaldre. 7. Repetir con el lado izquierdo. Extender el azúcar de nuevo y pasar el rodillo suavemente. 8. Doblar un lado sobre el otro. Echar azúcar de nuevo por los dos lados y presionar suavemente con el papel. 9. Cortar en rodajas de 1 cm de espesor con un cuchillo muy afilado. Ponerlas separadas en la bandeja del horno. 10. Hornear las palmeritas durante unos 12-15 minutos. Darles las vuelta con cuidado y hornear un par de minutos más. 11. Atemperar el chocolate Poner al baño maría en un bol, encima de un cazo con agua al fuego, dos tercios de la tableta de chocolate. 12. Cuando el chocolate esté fundido y muy caliente, retirar del baño maría y anadirle un tercio restante de chocolate. 13. Remover bien hasta que esté deshecho. Con esto se baja la temperatura y se consigue un brillo y textura estupendos. 14. Poner el chocolate en una taza —en la que quepa la palmerita— y sumérgela hasta la mitad, dejar que escurra el chocolate y ponerlo a secar en una rejilla. Consejo Es una receta buena, fácil y vistosa, e infinitamente más rica que la versión industrial, comenta la autora de Webos Fritos, Susana Pérez.

5

La tarta de manzana en apta para tomar a cualquier hora, aunque es idónea para acompañar un té, café o un vino dulce, sostiene el pastelero Oriol Balaguer en el libro 'Bake it simple' (Planeta Gastro). MEDITERRANEAN (Getty Images/iStockphoto)

Ingredientes 125 g de naranja cortada en cubitos

40 ml de licor de naranja

250 g de mantequilla

250 g de azúcar

60 g de miel

4 huevos frescos

1 pizca de sal (3 g)

400 g de harina floja

15 g de levadura química o impulsor

6 g de vainilla de Tahití en polvo

130 ml de leche entera

6-8 manzanas Golden

Gelatina de manzana Instrucciones 1. Macerar la naranja con el licor durante 12 horas. 2. Pasado ese tiempo, añadir la mantequilla y los azúcares. Incorporar los huevos y finalmente los sólidos tamizados (harina, levadura y vainilla en polvo). 3. Verter en un molde forrado con papel sulfurizado (unos 375 g por molde de 16 x 16 x 4 cm) y disponer por encima la manzana pelada y cortada en forma de abanico. 4. Hornear a 160 ºC durante 40 minutos. 5. Una vez sacada del horno y fría, cubrirla con la gelatina de la manzana, que previamente se ha calentado (sin llegar a hervir) para darle brillo. Y presentar. Consejo Dice Oriol Balaguer que esta receta está más rica 24 horas después de su cocción. Es ideal para media tarde o para acompañar el té, el café o una copa de vino dulce o amontillado.

6

Las galletas de mantequilla son una buena opción para picar a cualquier hora, afirma Xavier Barriga, fundador de la cadena de panaderías Turris, en el libro 'Pan' (Grijalbo). sirene68 (Getty Images/iStockphoto)

Ingredientes 60 Para la masa 150 g de mantequilla

150 g de azúcar molido

1 huevo

325 g de harina floja

80 ml de leche (en función de la fuerza de la harina usada, la masa admitirá más o menos leche)

Una pizca de sal Para pintar 1 huevo Para espolvorear Azúcar molido Instrucciones 1. Mezclar a mano con máquina amasadora —en este caso se debe utilizar el accesorio en forma de pala— la mantequilla con el azúcar hasta que quede una pasta homogénea. La mantequilla debe estar pomada, es decir, blanda, aunque no derretida. 2. Agregar el huevo y seguir trabajando la masa. No pasa nada si esta no acaba de ligar, ya lo hará cuando se incorpore la harina. 3. Mexclar la harina floja con la pizca de sal y anadirla a la preparación de mantequilla, azúcar y huevo. Trabajar la masa lo justo para que se forme una mezcla homogénea y firme. 4. Tapar con plástico y dejarla reposar en la nevera durante 25 minutos. 5. Espolvorear la mesa de trabajo con un poco de azúcar molido y estirar la masa con el rodillo hasta que tenga un grosor de 1 centímetro como máximo. 6. Cortar galletas de unos 10 g con un cortapastas redondo o de formas variadas. 7. Precalentar el horno a 210 ºC. 8. Pintar las galletas con el huevo ligeramente batido y hornéarlas durante unos 20 minutos o hasta que la superficie esté ligeramente dorada. 9. Cuando salgan del horno, espolvorearlas con azúcar molido y dejarlas enfriar.

7

El caldo de carne destaca por el sabor y el color intenso. Forma parte del recetario base de Joan Roca del libro 'Cocina Madre' (Planeta Gastro). fcafotodigital (Getty Images)

Ingredientes 1 kg de huesos de ternera, tendones y recortes (preferentemente de partes suras gelatinosas)

100 g de cebolla

50 g de apio

100 g de zanahoria

100 g de puerro

5 dientes de ajo

100 g de tomates

1 bouquet garni (manojo de aromáticas, como tomillo, perejil o laurel...). Opcional.

5 l de agua, que acabarán reducidos a 2,5. Instrucciones 1. Precalentar el horno a 180 ºC. 2. Poner todas las carnes en una rustidera y poner en el horno hasta que estén bien doradas. Hay que tener cuidado de que no se quemen porque, de lo contrario, darán un sabor amargo. 3. Limpiar las verduras y cortar en daditos. 4. Poner al fuego en una olla la carne y la verdura con el agua fría. 5. Dejar que se cueza todo junto a fuego muy lento entre 8 y 12 horas, retirando de vez en cuando la espuma que se formará. 6. Colar y dejar que se enfríe. Al enfriarse, se formará una capa de grasa sobre el caldo que deberemos retirar. 7. Se puede congelar. Consejo Este es un caldo de sabor y color intenso, que también se puede utilizar para elaborar guisos y salsas, recomienda Joan Roca.

8

La empanada de bacalao y pasas es una variante clásica de la clásica gallega, explica el divulgador Edu Lavandeira en el libro 'Pan gallego' (Oberon). Tomas Llamas Quintas (Getty Images)