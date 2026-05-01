Recetas fáciles para regalar a una madre (incluido el socorrido caldo)
Ocho propuestas sencillas de elaborar con el sello de profesionales de la cocina
Preparar una receta con tus propias manos para una madre es mucho más que un regalo: es regalar tiempo, cocinar recuerdos y elaborar algo especial para ese día. Es un gesto que dice mucho sin necesidad de palabras y que evoca el placer de cocinar y el inconfundible aroma de hogar.
Proponemos ocho recetas extraídas de libros de cocina elaborados por reconocidos profesionales de la cocina, que pueden convertirse en una opción perfecta para el Día de la Madre: una granola o una confitura caseras para acompañar los desayunos, unas galletas de mantequilla, un pastel de zanahoria, una empanada gallega de bacalao y pasas, o el socorrido caldo, que no le puede faltar a una madre en la nevera, como decía Rigoberta Bandini. Eso sí, una vez preparado, el regalo merece envolverse en un papel bonito y rematarse con un buen lazo.
1
Pastel de zanahoria (Monroebakes)
Ingredientes
8-10
Para el bizcocho de zanahoria
- 375 g de zanahoria
- 375 g de harina de trigo
- 10 g de levadura química
- 30 g de bicarbonato
- 5 g de canela
- 5 huevos (tamaño L)
- 125 g de aceite de girasol
- 150 g de mantequilla derretida
Para el sirope
- 150 g de agua
- 80 g de azúcar
Para la crema de queso
- 225 g de mantequilla pomada
- 150 g de azúcar glas
- 450 g de queso crema
- Ralladura de limón
Utensilios
- 1 molde de 18 cm de diámetro
Instrucciones
1. Para el bizcocho de zanahoria
Pelar las zanahorias y triturar en un robot de cocina. Reservar.
Tamizar la harina, la levadura, el bicarbonato y la canela. Reservar.
Preparar un molde de 18 cm y forrar con papel de horno tanto el fondo como los laterales.
En un bol de la batidora añadir los huevos y el azúcar y batir a velocidad media durante 5 minutos. A continuación, añadir el aceite de girasol y la mantquilla derretida, y batir durante un minuto hasta que todo esté integrado.
Sacar el bol de la batidora, añadir la zanahoria triturada y mezclar suavemente con una varilla.
Añadir los ingredientes secos tamizados previamente y mezclar con una varilla realizando movimientos envolventes, rascando bien el fondo del bol.
Añadir la mezcla al molde y hornear a 160 ºC durante 1 hora y 15 minutos, aproximadamente.
8. Para el sirope
En un cazo añadir el agua y el azúcar y llevar a ebullición. Dejar enfriar (ideal prepararlo el día anterior o con varias horas de antelación para que dé tiempo a que se enfríe bien).
9. Para la crema de queso
Mezclar en la batidora la mantequilla pomada junto con el azúcar glas, cuando se haya mezclado bien añadir el queso a temperatura ambiente, poco a poco, y remover. Añadir la ralladura de limón.
10. Para el montaje
Cortar el bizcocho en tres partes de 2 centímetros de altura cada una.
Colocar la primera encima de la base donde se colocará el pastel y remojar con sirope.
Añadir unos 100 g de crema de queso.
Extender uniformemente con ayuda de una espátula.
Repetir de nuevo los pasos anteriores hasta llegar a la última capa.
En el tercer bizcocho añadir la crema de queso restante y cubrir toda la tarta con ella.
Alisar los laterales con ayuda de una espátula.
Decorar al gusto. Se pueden poner nueces, minizanahorias, chocolate...
2
Confitura de kiwi y pera (Museu de la Confitura)
Ingredientes
Para la confitura de kiwi
- 2 kg de kiwis limpios
- Zumo de 2 limones medianos
- 900 g de azúcar
Para la confitura de pera Conference
- 2 kg de peras limpias
- Zumo de 2 limones
- 900 g de azúcar
Instrucciones
1. Para el kiwi
Lavar y pelar los kiwis, quitar los pelillos característicos de esta fruta.
Cortar en trocitos pequeños, poner en un cuenco y pesarlos.
Añadir 300 g de azúcar y el zumo de 1 limón. Deja macerar durante 30 minutos para obtener el zumo de la fruta que servirá para cocinarlos.
Cocer a fuego bajo durante 10 minutos en una cazuela tapada.
Pasado ese tiempo, destapar, subir el fuego para que se evapore el líquido. Remover con una espátula unos 15 minutos.
Una vez evaporado el líquido, agrega los 600 g de azúcar restante y el zumo de 1 limón.
Seguir removiendo con una espátula unos 15 minutos. Hay que vigilar esta confitura porque puede pegarse.
8. Para la pera
Limpiar, pelar y cortar las peras en trocitos.
Ponerlas en un cuenco y pesarlas.
Añadir 300 g de azúcar y el zumo de 1 limón para evitar que se oxide. Dejar macerar durante 60 minutos, así se obtendrá el zumo de la fruta que servirá para cocinarlas.
Poner en una cazuela a fuego bajo y tapada. Cocer durante 15 minutos.
Pasado ese tiempo, destapar, subir el fuego para que se evapore el líquido. Remover con una espátula unos 15 minutos.
Una vez evaporado el líquido, añade los 600 g de azúcar restantes y el zumo de 1 limón. Seguir removiendo con una espátula unos 20 minutos. Hay que vigilar esta confitura porque puede pegarse.
Terminadas las dos confituras, se dejan enfríar y se rellenan los tarros.
Se tapan los tarros para esterilizar en una olla con agua durante 35 minutos a 90 ºC.
3
Granola de chocolate (Pan.Delirio)
Ingredientes
- 1700 g de copos de avena
- 335 g de avellanas troceadas
- 335 g de nueces pecanas troceadas
- 270 g de almendra fileteada
- 135 g de semillas de lino
- 135 g de semilllas de girasol
- 135 g de semillas de calabaza
- 135 g de copos de centeno
- 70 g de semillas de amapola
- 70 g de sésamo
- 300 g de miel
- 200 g de azúcar moreno de caña
- 330 g de agua
- 330 g de aceite de oliva virgen extra
- 15 g de sal
- 7 g de canela en polvo
- 400 g de chips de chocolate con 70% de cacao
Instrucciones
Introducir en una olla los siguientes ingredientes: miel, azúcar, aeite de oliva, agua, sal, canela y jengibre.
Calentar a fuego flojo hasta que se disuelva, aproximadamente 10 minutos.
Introducir en la olla todas las semillas, copas y frutos secos: copos de avena, avellanas, nueces pecanas, almendra, lino, firsaol, calabaza, centeno, amapola y sésamo.
Remover todo muy bien para que se impregne bien de la primera mezcla.
Precalentar el horno a 130 ºC con la función de aire.
Preparar unas bandejas de horno con papel de hornear.
Distribuir la mezcla en las bandejas con una capa muy delgada para que pueda secar bien en el horno.
Hornear a 130 ºC durante 30 minutos, removiéndolo cada 10 minutos para que se seque completamente.
Cuando esté fría, añadir los chips de chocolate y guardar en botes de cristal.
4
Palmeritas de chocolate (Webosfritos.es)
Dificultad: Fácil
Ingredientes
- 1 plancha de hojaldre rectangular
- Azúcar
Para la cobertura
- 1 tableta de un buen chocolate para fundir
Utensilios
- 1 cuchillo afilado
- 1 rodillo de amasar
- Papel de hornear
Instrucciones
Precalentar el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo.
Colocar la plancha de hojaldre sobre un papel de hornear. Extender azúcar encima del hojaldre.
Señalar suavemente con un cuchillo con una línea el centro de la plancha de hojaldre.
Con la ayuda del papel de la masa, doblar el lado izquierdo del hojaldre hacia el centro, hasta que coincida el borde con la línea marcada con el cuchillo.
Repetir con el lado derecho. Extender azúcar de nuevo y pasar suavemente el rodillo por enciima para que se adhiera bien el azúcar al hojaldre.
Volver a doblar el lado derecho de la plancha hacia el centro de la plancha de hojaldre.
Repetir con el lado izquierdo. Extender el azúcar de nuevo y pasar el rodillo suavemente.
Doblar un lado sobre el otro. Echar azúcar de nuevo por los dos lados y presionar suavemente con el papel.
Cortar en rodajas de 1 cm de espesor con un cuchillo muy afilado. Ponerlas separadas en la bandeja del horno.
Hornear las palmeritas durante unos 12-15 minutos. Darles las vuelta con cuidado y hornear un par de minutos más.
11. Atemperar el chocolate
Poner al baño maría en un bol, encima de un cazo con agua al fuego, dos tercios de la tableta de chocolate.
Cuando el chocolate esté fundido y muy caliente, retirar del baño maría y anadirle un tercio restante de chocolate.
Remover bien hasta que esté deshecho. Con esto se baja la temperatura y se consigue un brillo y textura estupendos.
Poner el chocolate en una taza —en la que quepa la palmerita— y sumérgela hasta la mitad, dejar que escurra el chocolate y ponerlo a secar en una rejilla.
5
Tarta de manzana (Oriol Balaguer)
Ingredientes
- 125 g de naranja cortada en cubitos
- 40 ml de licor de naranja
- 250 g de mantequilla
- 250 g de azúcar
- 60 g de miel
- 4 huevos frescos
- 1 pizca de sal (3 g)
- 400 g de harina floja
- 15 g de levadura química o impulsor
- 6 g de vainilla de Tahití en polvo
- 130 ml de leche entera
- 6-8 manzanas Golden
- Gelatina de manzana
Instrucciones
Macerar la naranja con el licor durante 12 horas.
Pasado ese tiempo, añadir la mantequilla y los azúcares. Incorporar los huevos y finalmente los sólidos tamizados (harina, levadura y vainilla en polvo).
Verter en un molde forrado con papel sulfurizado (unos 375 g por molde de 16 x 16 x 4 cm) y disponer por encima la manzana pelada y cortada en forma de abanico.
Hornear a 160 ºC durante 40 minutos.
Una vez sacada del horno y fría, cubrirla con la gelatina de la manzana, que previamente se ha calentado (sin llegar a hervir) para darle brillo. Y presentar.
6
Galletas de mantequilla (Xavier Barriga)
Ingredientes
60
Para la masa
- 150 g de mantequilla
- 150 g de azúcar molido
- 1 huevo
- 325 g de harina floja
- 80 ml de leche (en función de la fuerza de la harina usada, la masa admitirá más o menos leche)
- Una pizca de sal
Para pintar
- 1 huevo
Para espolvorear
- Azúcar molido
Instrucciones
Mezclar a mano con máquina amasadora —en este caso se debe utilizar el accesorio en forma de pala— la mantequilla con el azúcar hasta que quede una pasta homogénea. La mantequilla debe estar pomada, es decir, blanda, aunque no derretida.
Agregar el huevo y seguir trabajando la masa. No pasa nada si esta no acaba de ligar, ya lo hará cuando se incorpore la harina.
Mexclar la harina floja con la pizca de sal y anadirla a la preparación de mantequilla, azúcar y huevo. Trabajar la masa lo justo para que se forme una mezcla homogénea y firme.
Tapar con plástico y dejarla reposar en la nevera durante 25 minutos.
Espolvorear la mesa de trabajo con un poco de azúcar molido y estirar la masa con el rodillo hasta que tenga un grosor de 1 centímetro como máximo.
Cortar galletas de unos 10 g con un cortapastas redondo o de formas variadas.
Precalentar el horno a 210 ºC.
Pintar las galletas con el huevo ligeramente batido y hornéarlas durante unos 20 minutos o hasta que la superficie esté ligeramente dorada.
Cuando salgan del horno, espolvorearlas con azúcar molido y dejarlas enfriar.
7
Caldo (Joan Roca)
Ingredientes
- 1 kg de huesos de ternera, tendones y recortes (preferentemente de partes suras gelatinosas)
- 100 g de cebolla
- 50 g de apio
- 100 g de zanahoria
- 100 g de puerro
- 5 dientes de ajo
- 100 g de tomates
- 1 bouquet garni (manojo de aromáticas, como tomillo, perejil o laurel...). Opcional.
- 5 l de agua, que acabarán reducidos a 2,5.
Instrucciones
Precalentar el horno a 180 ºC.
Poner todas las carnes en una rustidera y poner en el horno hasta que estén bien doradas. Hay que tener cuidado de que no se quemen porque, de lo contrario, darán un sabor amargo.
Limpiar las verduras y cortar en daditos.
Poner al fuego en una olla la carne y la verdura con el agua fría.
Dejar que se cueza todo junto a fuego muy lento entre 8 y 12 horas, retirando de vez en cuando la espuma que se formará.
Colar y dejar que se enfríe. Al enfriarse, se formará una capa de grasa sobre el caldo que deberemos retirar.
Se puede congelar.
8
Empanada de bacalao y pasas (Edu Lavandeira)
Ingredientes
Masa
- 400 g de harina de trigo panadera (180 W), de fuerza media-baja.
- 185 g de leche
- 75 g de aceite de confitar cebolla y pimiento
- 7 g de sal
- 5 g de levadura fresca
- 1 cucharada de pimentón
Relleno
- Tres cebollas
- Un pimiento rojo
- 400 g de lomo de bacalao desalado
- 150 g de uvas pasas
Decoración
- Huevo batido para pintar
Instrucciones
Preparar el relleno con cierta antelación. Piccar las cebollas y el pimiento en juliana y confitarlos en abundante aceite de oliva a fuego medio-bajo durante una hora. Echarle sal al gusto. Reducir hasta que se caramelice y adquiera un color tostado.
Reservar el 75% del aceite de confitar (el resto se podrá reutilizar) y mezclarlo con una cucharada de pimentón dulce.
Mezclar el sofrito con el bacalao cortado en tacos (crudo, ya que se cocinará durante el horneado) y las uvas pasas. Dejar enfríar. Puede hacerse el día antes.
4. Para la masa
Colocar todos los ingredientes de la masa en un cuenco. Procurar que le leche esté templada para ayudar a la fermentación.
Disolver la levadura en ella o en la harina, y a continuación estrujar todo, mezclarlo bien hasta conseguir una masa sólida y con el color amarillento-rojizo que le ha aportado el aceite y la cucharada de pimentón.
Dejar reposar unos minutos y darle un pequeño amasado.
Repetir el amasado dos veces con reposos de 5 minutos hasta que la masa esté completamente lisa.
Introducirla de nuevo en el cuenco y dejarla fermentar durante dos horas y media aproximadamente. Ha de duplicar, como mínimo, su tamaño.
Enharinar la mesa de trabajo y la masa, y dividirla en dos partes: una más grande que la otra (de unos 370 g una y de 300 g la otra).
Con el rodillo, y siempre con la ayuda de la harina, estirarla de forma redonda (también se puede hacer rectangular, con la forma de la bandeja).
Poner la masa más grande en una bandeja sobre papel de horno. Si al estirarla se encoje de nuevo, hay que dejarla reposar unos minutos antes de volver a estirarla. Eso es que la masa está demasiado fuerte.
Repartir de manera uniforme todo el relleno por la superficie. Hay que dejar 1 cm libre en todo el borde del perímetro.
Estirar la otra parte de la masa, la más pequeña, la que hará de tapa, siempre con la ayuda de un poco de harina. Enrollarla en el rodillo y desenrollarla encima de la empanada.
Estirarla, ajustarla al límite del relleno y pegarla contra la masa que ejerce de base. Pintarla con huevo y pinchar toda la superficie con un cuchillo o tenedor, con el fin de evitar que se infle durante el horneado.
Hornearla a 200 ºC durante 40-45 minutos hasta que la masa adquiera un bonito color dorado.
Cuando se retire del horno, dejarla reposar unos minutos.