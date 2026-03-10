La mejor hamburguesa de España se come este año en Ourense: “No busco fuegos artificiales, sino verdad en cada bocado”

La hamburguesa SaboRosa, ganadora del VI Campeonato de Hamburguesas de España, de Bágoa Gastrobar, en Ourense. Imagen proporcionada por la organización del concurso.

El segundo puesto de la VI edición del campeonato nacional también se queda en Galicia, y el tercero viaja a Valencia

Era la primera vez que concursaban en un certamen de este tipo. No imaginaban que podían ser los vencedores del VI Campeonato de España de Hamburguesas, aunque sabían que con las bazas que gastaban podrían conseguirlo. “Creo que al jurado le ha impresionado el producto gallego y cómo se integran todos los ingredientes en la receta”, explica Martín Fernández, copropietario de Bágoa Gastrobar, situado en pleno casco histórico de Ourense, nada más conocer la victoria.

La propuesta ganadora es la hamburguesa bautizada con el nombre de SaboRosa, una receta elaborada con carne de buey madurada y preparada a la brasa, mermelada de panceta de porco celta, queso artesano de la ganadería Puluán, mayonesa de ajos asados y pan de brioche. “Creo en el producto gallego como un tesoro cercano. La carne de nuestras vacas, el queso hecho con calma en casa… Cuando la materia prima es honesta, la elaboración puede ser sencilla y aun así emocionar. Mi hamburguesa no busca fuegos artificiales, busca verdad en cada bocado”, apunta este cocinero, que comparte el negocio —especializado en hamburguesas y abierto hace tres años y medio— con su socia, Alba Vigo, al frente de la sala. A partir de ahora esta receta formará parte de la carta. “No la ofrecíamos todavía porque la hemos hecho para el concurso”, añade.

Reconoce que lo que han primado han sido los sabores que les recordaran a casa: “Un toque ahumado que hable del monte, una salsa suave que abrace sin tapar, un pan tierno como las sobremesas largas... Todo pensado para que quien la pruebe sienta que está sentado en una mesa gallega, con el ruido del Miño de fondo o una abuela diciéndote: ‘come, fillo, que che vai prestar”.

Hamburguesa 'Flaquita', de Flaco, en Santiago de Compostela, en segundo lugar del VI campeonato de España. Imagen proporcionada por la organización del concurso.

El segundo puesto de la final de este campeonato —celebrado en el Puerto del Escondite, ubicado en la Ciudad Financiera del Banco Santander, en Boadilla del Monte (Madrid), y en la que han participado en una cata a ciegas 15 hamburguesas finalistas de toda España— también ha ido a parar a otro local gallego, Flaco, en Santiago de Compostela. La hamburguesa se reconoce por el nombre de Flaquita, y está hecha con dos carnes de vaca gallega, queso americano, pepinillo, cebolla, salsa Flaco y pan brioche.

La tercera posición la ocupa Soap Lounge, en Villar del Arzobispo (Valencia), con Umami Queen, elaborada con carne de vaca madurada 30 días, pan brioche de Juanito Baker, papada ibérica curada, alioli de ajo negro, queso ahumado, mostaza antigua, cebolla caramelizada PX, oro alimenticio y pan brioche de Juanito Baker. El local ya fue reconocido en 2025 en la categoría de hamburguesa revelación y cocinero emergente.

Hamburguesa 'Umami Queen', Soap Lounge, en Villar del Arzobispo (Valencia), en tercera posición del VI campeonato de España. Imagen proporcionada por la organización del concurso.

El premio a la mejor cadena de hamburguesas ha recaído en Berty’s Burger, con establecimientos en Salamanca (Castilla y León), Gijón y Oviedo (Asturias), Vigo (Galicia), Zaragoza (Aragón) y Bilbao (País Vasco).