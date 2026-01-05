Ocho restaurantes para entrar en calor con buenos platos de cuchara

Hay momentos que reconfortan, sobre todo cuando bajan las temperaturas. El invierno está en pleno apogeo, y un plato de cuchara servido bien caliente invita a la calma: el gesto lento de sumergir la cuchara en el caldo humeante anuncia que los próximos minutos serán de disfrute. Sin prisa, con el aroma embriagador que envuelve la mesa, cada bocado se convierte en un pequeño lujo cotidiano. Los expertos de EL PAÍS que han participado en la elaboración de la Guía Gastro 2026 eligen nueve casas donde disfrutar de un buen plato de cuchara.

1

Corona (Villoslada de Cameros, Logroño)

Pura tradición. Una casa de comidas de las de perol sobre la mesa situada en la comarca de los Cameros, al sur de La Rioja. Aquí se puede combatir la nieve invernal con un plato de pochas con boletus del monte (10,50 euros), caparrones (8,50) o de patatas a la riojana (8,50) y seguir con cochinillo o cabrito asado (21,50). Dirección: P.º Guillermo Larios, 1, Villoslada de Cameros, La Rioja. Teléfono: 941 46 80 05.

2

RAY

Una oda al puchero. Abrió hace dos décadas en el centro de Palma, lejos del circuito turístico, en una zona de oficinas y sucursales bancarias. Atendido en sala por María José Calabria —que también se encarga de los dulces y de la bodega— y en la cocina por Alberto Serrano, el restaurante se ha convertido en una casa de comidas solvente, con buena materia prima y precios moderados (el tique medio ronda los 50 euros). Siempre hay un plato de legumbres, que cambia según el mercado, y otro de verduras. Imprescindibles son la coca de aceite con atún en tataki, compota de tomate y berenjena asada (20 euros), y la tarta de manzana (6 euros). Dirección: Reina María Cristina, 7, Palma, Islas Baleares. Teléfono: 971 20 02 72.

3

Ingredientes para elaborar el cocido lebaniego en el Hotel del Oso, en Cantabria. Fede Delibes

Puchero a 20 euros. Este establecimiento familiar lleva desde 1971 atrayendo a un público fiel que venera su famoso plato tradicional: el cocido lebaniego. Con él conquistan tanto a locales como a turistas británicos que cruzan el mar Cantábrico en ferry para degustarlo. El precio del cocido es de 13 euros, pero es recomendable añadir siete más para probar su espectacular sopa. Dirección: Bo. Areños, 2, Camaleño, Cantabria. Teléfono: 942 73 30 18.

4

L’Artesana de Santa Eulàlia (Hospitalet de Llobregat, Barcelona)

Artesano de verdad. Antes de que sus callos con cap i pota (10,50 euros) ganaran en octubre el campeonato mundial de este plato, L’Artesana ya era popular por sus desayunos de forquilla y un imbatible menú de mediodía de 16,20 euros (con postres caseros). Dirección: L’Aprestadora, 9, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Teléfono: 934 52 55 82.

5

Guisos en el paraíso. En el pueblo habitado más alto de Asturias, este restaurante con impresionantes vistas está atendido por los hermanos Héctor y Pepe Cosmen. Sus especialidades son los platos de cuchara: el premiado pote asturiano (17,50 euros), la fabada (18 euros), las verdinas con bacalao y gambas o la caldereta del pastor. Dirección: Puerto de Leitariegos s/n, Asturias. Teléfono:985 05 62 01.

6

Templo de cuchara. Su cocina trabaja especialmente las carnes ibéricas y el jamón, procedente de Cumbres Mayores (Huelva). La barra está destinada al tapeo —con platos como el secreto ibérico a la carbonara, entre los 4 y 6 euros—. En mesa, destacan la célebre berza gaditana, el menudo o sus croquetas del puchero. Dirección: Zorrilla, 4 (Cádiz). Teléfono: 956 21 32 70.

7

Esplendor tudelano. Tudela es famosa por su huerta, pero aquí se le da fuerte también a la carne. Los excelentes espárragos y menestras conviven con las costillicas (20 euros) o las manitas de cerdo rellenas (22) en un local que ha sabido actualizar la mejor cocina de la región. Dirección: Merced, 9, Tudela, Navarra. Teléfono: 615 67 05 65.

8

Venta Los Atanores (Valle de Abdalajís, Málaga)

Sabor a pueblo. La cuchara y la cocina tradicional son el eje del proyecto que la familia Rosa Castillo abrió en los setenta. Alejado del ruido de la ciudad, en su menú caben el gazpachuelo con bacalao y unas contundentes migas con lomo, chorizo, huevo, naranja y melón (16,40 euros). Dirección: Huerta del Chorro, Carretera de Antequera, km. 27 Huerta del Chorro, Valle de Abdalajís, Málaga. Teléfono: 952 48 80 68.