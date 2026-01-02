Semana Fantástica, el restaurante de Zaragoza donde comer casero mejor que en casa
Un exfutbolista que pasaba los veranos en Lera, un administrador de empresas y un centrocampista del Boca Juniors llevan el restaurante que convertirás en tu sitio de confianza
Una de las cosas más bonitas que puede pasarle a un sitio es que alguien lo elija como su bar de confianza. Ese lugar al que bajar siempre a echar el café y el pincho, el vermut improvisado, la quedada con amigas a última hora del día. Ser la barra que escucha las confesiones más íntimas, esas conversaciones que cambian el mundo. Y aunque solemos pensar en bares de toda la vida, en parte, porque es gracias al tiempo que se construyen estas relaciones estrechas bar-cliente-dueño-amigo, es un rol que perfectamente puede cumplir un sitio abierto hace poco.
Para generar ese vínculo se suelen cumplir unas características básicas. Ser un lugar sencillo, pero en el que se está cómodo. Con dueños y equipo que hacen que te sientas en casa, que se saben tu nombre y cómo te gusta el café. Unos precios asequibles. Una cocina rica, casera, pero en ese nivel de casera que es siempre más especial que la que te harías en tu casa. Y para cerrar del todo el círculo, tiene unos básicos en carta por los que siempre vuelves, pero te ofrece todos los días alguna cosa distinta, para que no te aburras. Todo esto lo tiene Semana Fantástica y es ya, en efecto, el bar de confianza de muchas vecinas y vecinos de Zaragoza.
Pablo Alcolea (36, Zaragoza), Javier Allueba (36, Zaragoza) y Ander Herrera (Bilbao, 36) son esos amigos de la universidad a los que siempre les había gustado comer y fantasear con tener algún garito juntos. La fantasía se hace realidad en noviembre de 2024. “Pablo siempre había tenido inquietud en la cocina, yo la visión más de empresa… Nos íbamos juntando en casa, probando cosas, a mí me gusta esto, a mí lo otro… y fue, ‘va, nos metemos en este jaleo’”, cuenta Allueba, que del mundo de la gestión de empresas ha pasado a hacerse todos los servicios de sala de su restaurante.
Alcolea llevaba muchos años dedicándose al fútbol. “Tras una larga temporada en el Real Zaragoza, pasé por Toledo y Salamanca. Ahí iba mucho a comer a Lera y con el tiempo terminé haciendo algo de relación con Luis”, dice. Tras romperse los meniscos y un desencanto progresivo con el oficio de futbolista, Alcolea finaliza la carrera de enfermero y pasa dos veranos en la cocina de Lera. “Le pedí a Luis si podía estar unos meses aprendiendo en el restaurante y fue una etapa maravillosa”.
Cocinando ahora en Semana Fantástica, el legado del restaurante zamorano se siente y saborea. En las patatas Minica, con su clásico refrito de ajo, vinagre y pimentón, cortadas y fritas a la minute. En ese hacer lento, artesano, de guisos a fuego lento y mimo de principio a fin. “Servimos los filetes rusos que nos hacía Minica (Felicísima Collantes) de comida de personal”, dice Alcolea, “y tengo muy presente esa hospitalidad enorme con la que se recibía a todo el que entrara por la puerta”. Guisos caseros, rellenos hechos desde cero, salsas elaboradas por ellos… En la cocina de Semana Fantástica, el chup chup es constante.
Abren a las diez de la mañana y sirven desayunos como en los bares de antes. Nada de avocado toast ni huevos benedictinos. ¿Que quieres un mini de paleta asada? Marchando. ¿Unas tostadas con queso? Aquí las tienes, con pan de masa madre hecho y horneado aquí mismo. ¿Una tortilla francesa? Te la preparamos ahora mismo.
El vermut es uno de los momentos fuertes. Con una carta pensada para compartir, las mesas se llenan de clásicos del aperitivo. Ensaladilla en dos versiones: una con merluza, aceituna negra, langostinos y puerros, y otra de encurtidos y ventresca de bonito; croquetas de jamón, huevos rotos con longaniza o gambas al ajillo, bravas, torreznos con chimichurri u oreja frita con salsa piri piri. Todo con un punto personal y, sobre todo, hecho al momento. Tienen una sección de bocadillos que no tienen fallo. Un pepito de ternera perfecto, un brioche de chipirones o un bikini de paleta ibérica asada y queso. A medio día entran platos algo más contundentes, sus guisos de callos o rabo de toro, son de los que piden pan a gritos. Canelones gratinados, arroces según disponibilidad y alguna sugerencia del día. Esta semana están sirviendo suquet de raya, un guiso de pochas viudas, cazón adobado o morro bravo. “Yo es que las tonterías de las gyozas o baos que son de quinta gama, ir a un sitio que te hagan gastarte X pasta y te estén dando algo que es meterlo al microondas… Me parece que no tiene ningún sentido”, cuenta Alcolea hablando de la carta. “Aquí hacemos todo nosotros, era algo que teníamos claro desde el principio.”
También en la carta de vinos buscaban desmarcarse. “Va en la línea. Ofrecemos una cocina que es diferencial y al final buscamos lo mismo en el vino. No tenemos los vinos que hay en todas partes. Si puedes encontrarlo en el supermercado, no tiene sentido que lo sirvamos aquí. Combinamos algunos grandes éxitos, pero tenemos también muchos proyectos pequeños, vinos de perfiles más ligeros, fáciles…”, dice Allueba. Con casi 20 referencias por copa, la carta ofrece gratas sorpresas para quien quiere beber algo un poco diferente. “Y siempre traemos algo que nos apetece probar a nosotros de vez en cuando”.
En enfermería se llama semana fantástica a esa que junta muchos turnos libres, una pequeña celebración en medio de la vorágine de trabajo. Javier y Pablo no han tenido mucha semana fantástica desde que abrieron su restaurante. O al menos, no en esos términos. “Está siendo fantástico en muchos sentidos. Le ponemos toda la ilusión y ganas. Es nuestro proyecto y queremos hacerlo lo mejor que sabemos”, terminan diciendo, “a pesar del estrés, de la incertidumbre, cada vez que entra alguien por la puerta nos sentimos agradecidos. La gente nos elige y hace un esfuerzo por venir. Nunca hay que dar eso por sentado”.
Semana Fantástica
Dirección: José María Lacarra de Miguel, 27, 50008 Zaragoza
Teléfono: 624 67 75 84
Horario: De martes a sábado de 10:00 h a 17:00 h y de 19:30 h a 23:00 h y domingos de 10:00 h a 17.00 h
Precio medio: 25 euros
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Baleares y la Comunidad Valenciana lideran el interés por opositar, seguidas de Madrid y Cataluña
Ábalos, Kitchen y el entorno de Sánchez: el calendario judicial que condiciona al Gobierno
Qué se sabe del incendio que ha causado al menos 40 muertos en un bar en Suiza
2026 arranca con un mundo en vilo: cinco claves para entender el año que empieza
Lo más visto
- El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025: un traje hecho con sus anteriores estilismos y en recuerdo a las personas con cáncer
- Campanadas 2025, de Pedroche a José Mota: baratas, escasas y recicladas
- Al menos 40 muertos por un incendio en el bar de una estación de esquí en Suiza
- Nuevas reglas de tráfico para 2026: los conductores que no señalicen con la baliza V16 serán multados
- Los cuatro puentes largos que hay en 2026 y el resto de festivos del calendario laboral