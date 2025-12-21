Improvisación (de la buena), esfuerzo y mucha pasión

Improvisar en la vida es muy poco recomendable. Pero el concepto se entiende de manera diferente en el mundo del arte. Durante la grabación de su álbum Kind of Blue en 1959, Miles Davis no entregó partituras detalladas a sus músicos, sino que les dio algunos bocetos y pequeñas referencias de escalas unas horas antes de entrar al estudio. El objetivo del mítico trompetista era capturar la frescura del primer pensamiento y de la respuesta inmediata. El resultado fue una obra de jazz única e irrepetible, llena de emoción. Algo parecido a este ejercicio se ha pedido a los jóvenes asistentes a la sala de Renfe, dedicada al Arte y Creatividad: dejarse llevar por la pasión, por aquello que dicta el corazón.

“Que nadie os diga por dónde es el camino”, afirmó Gonzalo Hermida, compositor y productor que, antes de cumplir 30 años, ya se había convertido en uno de los referentes de la música nacional. Los inicios, recordó durante su ponencia en EL PAÍS con tu futuro, no fueron sencillos. Cuando les dijo a sus padres que quería dedicarse al mundo artístico, pensaron: “Este niño está loco”. Pero aun así lo apoyaron y vieron algo en él. “Desde pequeño ya escribía canciones. Tenía algo de inspiración en mí”. Ese solo fue el inicio. Luego llegó el baño de realidad; al llegar a Madrid se topó con el muro de una industria difícil de conquistar. “Con 21 años me mudé a Madrid. Allí conocí a dos compositores y productores de mucho peso. ¿Sabéis qué fue lo primero que me dijeron? “No estás preparado”. Así que se volvió a su lugar de origen, Cádiz. Para ese punto, la improvisación había terminado.

Al regresar a casa se compró un portátil, se sentó al piano y empezó a hacer maquetas de sus canciones. En resumen, “a prepararme para que la próxima vez que volviera a Madrid pudiera dar en el clavo”. A los pocos meses retornó a la capital con nuevas composiciones, y tocando mucho mejor la guitarra. “Y entonces me dijeron: ahora sí estás preparado”. Sonia Gómez, cantante sevillana que inició su carrera musical en 2013 como miembro de la girlband española Sweet California, arrancó su ponencia con una pregunta: “¿Alguna vez habéis sentido presión por tener que decidir ya qué queréis hacer con vuestra vida? Estoy segura de que sí, porque es algo que nos ha pasado a todos”. La realidad, explicó, es que muy pocos saben con total certeza cuál es el camino a seguir al elegir una profesión. Por ejemplo, ella estudió periodismo. “Tenía esa necesidad de comunicar, de contar historias, de entender cómo funcionaban los medios”. Al mismo tiempo, había otra cosa muy importante en su vida: la música. “Siempre estaba cantando, aprendiendo canciones de mis artistas favoritos”. A los 15 años había cogido la guitarra que su madre tenía en un rincón y se había aprendido algunos acordes básicos. Un día hizo un casting y la eligieron para un anuncio publicitario. “Con el tiempo, la música se convirtió en la gran protagonista de mi vida y tuve que elegir entre un camino u otro. Y quizá os preguntéis qué tiene que ver el periodismo. A primera vista, parece que no tiene nada que ver, pero en realidad me sirvió muchísimo: para perder el miedo a la cámara y expresarme con naturalidad”.

El camino está lleno de curvas

Según Andrés Gómez Morón, head of Open Innovation en Renfe, la vida profesional no es una línea recta: se trata de mezclar improvisación (de la buena), pasiones y una visión correcta del futuro. “No temáis al fracaso”, recomendó. Él también tenía muchas dudas sobre lo que quería ser y ahora dirige uno de los espacios punteros del país, donde tecnología, talento y creatividad se unen para transformar la movilidad e impulsar el futuro del transporte ferroviario. Hablar de innovar implica algo de prueba y error. “La innovación requiere agilidad para realizar proyectos; flexibilidad para buscar y alternar si un proyecto no funciona, y muchas ganas de aprender cada día”, añadió Carlos Cantudo, jefe del departamento de financiación y tendencias innovadoras de Aena.

Carlos Cantudo, jefe del Departamento de Financiación y Tendencias Innovadoras de Aena. INMA FLORES

A los 18 años, Yaiza Segovia, artista y creadora de contenido, pensaba que el camino profesional estaba libre de dudas. Ella se imaginó un futuro ideal. “Estudiar una carrera, hacer un máster, entrar a trabajar en una gran multinacional, convertirme en una super CEO, comprarme un chalé en La Moraleja… esa idea de éxito que nos han contado toda la vida”, recordó. ¿Y cuál fue la realidad? Que no siempre se puede conseguir todo. Eso sí, nunca dejó de soñar.

Tras su paso por una agencia de publicidad, se dio cuenta de algo muy importante. “Aquello no era para mí”. Entonces pensó: “¿Y ahora qué hago?”. Había aprendido un poco sobre redes sociales, así que empezó a gestionar las de varios negocios. Sin embargo, las sensaciones que tenía eran otra vez de rechazo. Luego llegó la pandemia, y con ella el tiempo libre. Así que volvió a pintar. Tomó la decisión de ser artista. “¿Por qué? Porque la gente no compra solo un cuadro. Compra una emoción. Cuando alguien me encarga una obra personalizada, no hablamos de si combina con el sofá o con el salón. Hablamos de una historia, de un lugar importante. Y eso es muy potente, porque las emociones mueven el mundo”, recalcó Segovia.

Nacho Pamies, cofundador de la asociación sin ánimo de lucro Be Wild Be Proud, añadió que las pasiones también dan de comer. La suya es conocer nuevos lugares. “Viajar es un oficio”, remarcó. Salir del contexto en el que vivimos, aseguró, abre un panorama de posibilidades sobre cómo se hacen las cosas y cómo vive la gente en otras latitudes. “Viajar nos hace mejores personas y un mundo mejor conecta con la gente”. Óscar Corral, fotoperiodista de EL PAÍS, no solo quería viajar por el mundo; también contar a través de su lente cómo lo veía. Hace más de 20 años, durante el desastre del Prestige —el gran vertido de petróleo en la costa de Galicia provocado por el hundimiento de dicho buque—, sintió que la fotografía lo llamaba. “Allí me di cuenta de algo muy claro: me sentía más cómodo fotografiando y contando lo que sucedía a mi alrededor que limpiando, aunque también ayudé”.

En sus inicios se imaginó metido en conflictos, cubriendo grandes historias, siendo esa figura casi heroica que recorre el planeta con una cámara para contar lo que pasa. Pero la realidad fue muy distinta. Publicó su primera foto en un diario local, donde cubría accidentes de tráfico, pequeñas inundaciones, política y partidos provinciales. Pero seguía haciendo fotos de su entorno: fiestas en Galicia, problemáticas sociales, incendios forestales. La cobertura del desastre natural provocado por el chapapote le cambió la vida y lo llevó a EL PAÍS. “Encontré mi sitio”. Y empezó a recorrer el mundo hasta que ocurrió otra catástrofe, esta vez en Valencia. Durante la dana, Corral retrató a unos bomberos que sostenían un poste, recordando la icónica fotografía de Joe Rosenthal en la que soldados estadounidenses alzaban la bandera de su país durante la batalla Iwo Jima, en 1945, y que le valió un Pulitzer, el premio de periodismo más prestigioso del mundo. Para Corral, reconocido con el Premio Ortega y Gasset por esa imagen, fue una epifanía: “La confirmación de que había conseguido lo que buscaba: poder vivir de la fotografía que me gusta hacer”.