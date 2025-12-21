Ir al contenido
Literatura, audiovisuales y redes también ‘rentan’

Estos tres sectores, actualmente en boga, demandan cada vez más profesionales

Óscar Granados
Óscar Granados
Literatura, redes sociales y el audiovisual. Podrían ser tres ritmos distintos que se consumen con pulsos distintos. Leer es el latido lento y profundo de la concentración. El scroll es el pulso acelerado de la inmediatez. Y la pantalla es la respiración que nos sumerge en una historia durante un tiempo prolongado. Quizás los une una misma esencia bajo distintos ropajes: todos narran mundos, tejen redes de conocimiento y funcionan como puentes hacia vidas que, de otro modo, jamás habitaríamos. También son tres sectores que lo están petando, y que demandan cada vez más profesionales.

Sí, la literatura (o su industria) está vendiendo bien. Pero lucha contra un estigma. “Hay algo que nos pasa siempre cuando osamos decir en voz alta que queremos convertir una actividad artística en una profesión: aparece una legión de personas cuya misión parece ser hacernos cambiar de idea”, dijo Joan Daròs, autor de A mordiscos la orquídea. Y esto ocurre porque la imagen del “artista pobre” está profundamente arraigada en el imaginario colectivo. Los números, sin embargo, muestran una imagen diferente. “Voy a dar solo dos datos para desmontar esa idea. El primero: la industria editorial en España movió en 2024 más de 3.000 millones de euros”. Aunado a ello, un segundo dato: el segmento de la población que más lee en España es el de jóvenes entre 14 y 24 años. ¿Se puede vivir de la escritura? “Sí, a través de anticipos; derechos de autor que, por ley, equivalen al 10% del precio del libro; talleres, clases, conferencias y adaptaciones audiovisuales. Normalmente, no es una sola fuente de ingresos, sino muchas pequeñas que se suman”, agregó Nando López, novelista y dramaturgo español, autor de La edad de la ira (finalista del Premio Nadal).

No es la única industria que crece con fuerza. Las profesiones relacionadas con el audiovisual están en boga. Desde guionistas hasta directores de cine, la demanda de perfiles creativos aumenta cada vez más. Son trabajos que requieren mucha preparación, experiencia y saber colaborar con distintas personas. “Hacer cine o series siempre es un trabajo en equipo”, resaltó Eneko Botana, director de casting. “En el proceso de elegir al elenco, no estoy solo. Hay una figura clave que nos guía en todo momento: el director o la directora del proyecto. No se trata solo de leer el guion, interpretarlo y salir a buscar personas que encajen. El texto es una base fundamental, pero mi trabajo también consiste en dar forma a la idea que el director tiene en su cabeza”, explicó Botana.

Con otro ritmo y acordes distintos, las redes sociales han impuesto una manera de consumir en el mundo digital. Aunque muchas personas, como Ludovic Assemat, head of Communications and Strategic Partnerships en TBA21 Thyssen-Bornemisza, dicen que con la inteligencia artificial (IA) el engagement “ha muerto”, porque estamos atrapados en los reels (vídeos cortos) de un mismo tema, y las nuevas tecnologías nos hacen dudar de si un contenido es real. Otras, como Diego Ayús, periodista y creador de contenido, han construido una forma diferente de comunicar. Ayús ha fundado KLAB: un canal de creadores cuyo contenido aspira a dar voz a la Generación Z. “Las redes ahora son una carrera y se puede vivir de ellas”.

Óscar Granados
Óscar Granados
Es periodista. Estudió Comunicación y Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón (México) y cursó el Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Colaborador habitual del suplemento Negocios.
