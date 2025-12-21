La undécima edición del evento dirigido a orientar a los jóvenes en la elección de una carrera profesional hace hincapié en la necesidad de rebajar la trascendencia de las decisiones académicas que se toman a tan corta edad, y en recordar que en ningún caso la trayectoria formativa debe seguir una línea recta

El miércoles 17 de diciembre, David Blay, consultor de comunicación y teletrabajo, autor del libro Por qué no nos dejan teletrabajar, se subió al escenario de EL PAÍS con tu futuro (EPCTF) y dijo: “Sois la primera generación de la historia de la humanidad que se puede inventar su trabajo”. Los 2.000 estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, procedentes de colegios e institutos de Madrid y alrededores, que acudieron al evento —unos 1.200 más lo siguieron en streaming— recibieron sus palabras como un bálsamo calmante. Minutos antes, en la entrada, los corrillos reproducían, un año más —y ya van 11— el mismo runrún: “Dudo entre varios grados”; “No sé qué estudiar”; “Veo el futuro bastante negro”. Los alrededor de 60 ponentes de la jornada coincidieron en rebajar trascendencia a las decisiones que hay que tomar a esta edad, y en recordar que en ningún lado está escrito que las trayectorias formativas y profesionales hayan de dibujar una línea recta.

Es más, algunas, como la de Virginia Sánchez, manager de Atracción y Adquisición de Talento de Leroy Merlin, son auténticas piruetas: se formó en astrofísica y tiene un doctorado en física nuclear, pero descubrió su vocación en la gestión de equipos. Ella no habló de errores o aciertos, sino de pasos en el camino que la ha llevado hasta la posición que ocupa. “Todo evoluciona. El sistema más caótico, impredecible y cambiante… son las personas”, enfatizó. Terminó su intervención exhortando a perder el miedo a equivocarse. “Os vais a equivocar, os vais a levantar y, de ese error, vais a sacar grandes éxitos”, aseguró. Para darle la razón, el evento organizado por EL PAÍS llevó por lema este año “Elige tu propia aventura”.

Virginia Sánchez, 'manager' de Atracción y Adquisición de Talento de Leroy Merlin España. Jaime Villanueva

EPCTF 2025 tuvo a Aena, Renfe y Santander como impulsores; a Acciona, Farmaindustria, Iberia, L’Oréal Groupe, Leroy Merlin, Moeve, Multiópticas como patrocinadores; a la Universidad Pontificia de Comillas y Schiller University como partners académicos; y a Noticiastrabajo como empresa colaboradora. Contó con tres salas —Educación y Empresa (Sala Santander), Ciencia y Tecnología (Sala Aena) y Arte y Creatividad (Sala Renfe)— por las que los estudiantes circulaban a su antojo, y de las que salían para acercarse a los one to one con los ponentes que más le interesaban. “Nos conformamos con que a un cuarto de nuestros alumnos les motive una charla, y se levanten detrás de un ponente para mantener con él un encuentro más personal”, manifestaban Rebeca Velasco y Úrsula González, tutoras de Bachillerato del colegio Aquila de Parla (Madrid), que venían acompañando a un grupo de 40 chicos y chicas.

Varios tenían claro qué grado estudiar, pero otros andaban perdidos, y en algunos casos, desmotivados, apáticos, según detectaban las docentes. “Queremos que tengan referentes de innovación que los inspiren”, contaban. Aunque si alguien acudió a EPCTF pensando que allí encontraría su vocación, en mayúsculas y negrita, como una suerte de fogonazo revelador, lo más probable es que se llevara un chasco. Los expertos convocados despojaron de mística a la susodicha vocación, planteándola más bien como un proceso de introspección y autoconocimiento; un juego de poleas y fuerzas contrarias que han de encontrar el equilibrio: en qué soy bueno, qué me gusta, cómo desearía vivir mi vida. “Yo lo veo más como una intersección entre lo que os hace feliz y lo que os ofrece oportunidades laborales. Si os quedáis con la vocación y no miráis el mercado, os frustraréis; si solo miráis el mercado, os hará infelices”, advirtió Sánchez.

Carlos Casadomé Perales, óptico-optometrista y técnico de formación en Multiópticas. Jaime Villanueva

En esta balanza entre sueños y realidad se movió al canario Carlos Casadomé Perales hasta que encontró su lugar en el mundo como óptico-optometrista y técnico de formación en Multiópticas. El pequeño Carlos quería dedicarse a la arquitectura cuando fuera mayor, pero no se le daban bien las matemáticas. Entonces le regalaron una cámara y apostó por ser director de cine, pero el grado en cinematografía costaba un dinero que su familia no poseía. “Si no puedo trabajar detrás de una cámara, ¡las diseñaré!”, pensó, y se decantó por una ingeniería en Zaragoza porque era la única universidad en la que pudo entrar con su 6,49 sobre 14 en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Le fue mal, pero seguía aspirando a algo relacionado con cámaras y lentes, así que se matriculó en óptica y optometría en la Universidad Complutense de Madrid. “Me cambió la vida”, subrayó.

Hace 10 años, Pedro Marcelino, director de Data Driven Experiences & Consumer Care de L’Oréal Groupe, era un licenciado en marketing que se ganaba la vida como tatuador. “Aquello me enseñó a escuchar y conectar con las personas”, reflexionó en su charla, en la que reveló que el motor de su atípica trayectoria había sido la curiosidad. Asimismo, comentó que desde su actual posición ayuda, con datos, a la innovación y al conocimiento sobre el cliente; en su caso, para ofrecerle productos de cosmética y belleza. Su labor se encuadra en el desafío asumido por su grupo para liderar la transformación digital, impulsando iniciativas bajo el paraguas Beauty Tech, como eje de este cambio que integra la tecnología en la experiencia de belleza.

Pedro Marcelino, 'Data Driven Experiences & Consumer Care Director' en L’Oréal Groupe. Jaime Villanueva

“Estudié ingeniería informática porque mi amigo Murillo programó un círculo muy chulo con el ordenador”, recordó Carlos Rebate, director de Transformación de Securitas España. Se tituló en Filosofía mientras hacía malabares en el madrileño parque del Retiro. Se doctoró en ambas ramas de conocimiento, sin tesis; ahora quiere retomarla y dedicarla a la inteligencia artificial (IA) y la filosofía. Con todo ello, intentó transmitir que el conocimiento, bagaje y experiencia que cada cual acumula en su mochila sirven para crear cosas nuevas. “Cuando creamos manipulamos símbolos, materias, aprendizajes conocidos; con tres símbolos se crea algo pequeño; ¿y con 10?, ¿y con 100?, ¿y con mil?”, se preguntó. A sus 51 años, y con una hija de 17, Rebate confesó que seguía inmerso en dudas, miedos e incertidumbres; aconsejó abrazarlas como algo positivo que, quien sabe, puede dar lugar a un nuevo proyecto vital o profesional.

EPCTF 2025 convirtió la mañana del 17 de diciembre en un alegato a favor de la curiosidad, la creatividad y el factor humano. El mensaje fue formulado de diferentes maneras, y desde distintos sectores. Lo lanzó, por ejemplo, el experto en nutrición Antonio J. Meléndez, catedrático de la Universidad Sevilla. También María Ángeles Quesada, CEO y cofundadora de Equánima, quien reivindicó la necesidad de filosofía en la innovación, de ética en la inteligencia artificial, de humanismo en las empresas, de pensamiento crítico en absolutamente todo.

Raquel Roca le ha puesto nombre —el anglicismo knowmads — a un perfil de trabajadores nómadas a los que califica de curiosos, imaginativos y creativos, autodidactas, autónomos, extrovertidos, inconformistas, innovadores, adaptativos, con capacidad organizativa, un buen networking y una mente flexible. Uno de sus libros se llama, precisamente, Knowmads (otros dos son Silver Surfers y El poder del Carisma). Durante su ponencia, y parafraseando a Bruce Lee, animó a ser el agua que fluye, tomando la forma de la taza, la botella o cualquier otro receptáculo que la contenga. “Be water, my friend”, pidió.