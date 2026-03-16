Un juez frena los planes de Kennedy de recortar los protocolos de vacunación en Estados Unidos

Nuevo revés judicial para el programa de gobierno de la Administración de Donald Trump. Un juez federal ha bloqueado este lunes partes clave de la iniciativa del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., para adelgazar la política de vacunación de EE UU, incluida una medida para reducir el calendario de vacunación infantil.

El juez federal de distrito Brian Murphy, de Boston, se ha alineado con la Academia Estadounidense de Pediatría y otros grupos médicos, que con la ciencia en la mano habían puesto el grito en el cielo al considerar que la intención de Kennedy de cambiar radicalmente las políticas de inmunización era ilegal y advertido de que los cambios reducirían las tasas de vacunación con claro perjuicio para la salud pública.

La sentencia ha supuesto un importante freno al calendario reducido de vacunación infantil rutinaria que defiende Kennedy, un antivacunas de larga trayectoria que, frente a la obligatoriedad de la inmunización vigente durante décadas, ha propuesto soluciones alternativas sin base científica y cuyo nombramiento al frente de la Secretaría de Salud y Recursos Humanos por el presidente Trump causó consternación entre los médicos y epidemiólogos. Kennedy sostiene, entre otras cosas, que hay un vínculo entre las vacunas y el autismo infantil, o en la toma de analgésicos por parte de las mujeres embarazadas.

Murphy, que fue designado por el presidente demócrata Joe Biden, afirma en el fallo que, durante décadas, EE UU se había centrado en la erradicación y la reducción de enfermedades contagiosas mediante las acunas, que se desarrollan mediante “un método de carácter científico y codificado en la ley a través de requisitos procedimentales”, es decir, investigación y desarrollo. Sin embargo, señala el juez, bajo el mandato de Kennedy, el “Gobierno ha hecho caso omiso de esos métodos y, con ello, ha socavado la integridad de sus acciones”.

El juez también impide que los 13 candidatos designados a dedo por Kennedy para formar parte de un importante comité asesor sobre vacunas sigan ocupando sus cargos antes de la reunión prevista para este miércoles y jueves, y ha anulado las votaciones anteriores para reformular las políticas de vacunación. La convocatoria del comité se ha anulado tras conocerse el fallo.

“Esta es una victoria significativa para la salud pública, la medicina basada en la evidencia, el Estado de derecho y el pueblo estadounidense», ha dicho Richard Hughes, abogado de los demandantes, en un comunicado. “El Gobierno puede recurrir esta decisión, y nos queda mucho trabajo por hacer para lograr una victoria total en cuanto al fondo. Pero, por ahora, podemos celebrar una de esas raras buenas noticias”, concluye Hughes.

Los demandantes argumentaban que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE UU (CDC, en sus siglas inglesas; una de las agencias del Departamento de Salud) actuaron de forma ilegal cuando, el 5 de enero, redujeron a 11 el número de vacunas infantiles recomendadas de forma rutinaria y rebajaron las recomendaciones de inmunización para seis enfermedades, entre ellas el rotavirus, la gripe y la hepatitis A.

Las farmacéuticas se muestran cada vez más recelosas de la política de inmunización bajo la Administración republicana, especialmente los fabricantes de las vacunas de ARN mensajero contra la covid-19: Pfizer, BioNTech y Moderna. Entre las empresas que fabrican otras vacunas incluidas en el calendario de vacunación infantil de EE UU se encuentran Merck, Sanofi y GSK.

A medida que las políticas de Kennedy se han ido afianzando, los pediatras se han enfrentado a unos padres cada vez más escépticos respecto a las vacunas, como demuestra la importante epidemia de sarampión desatada desde hace más de un año en varios estados del país, pero también en Nueva York, donde el año pasado se detectaron veinte casos en su mayoría entre menores no vacunados de una enfermedad fácilmente prevenible y que se consideraba erradicada. Mientras Florida experimenta un acusado repunte de los contagios, casi una docena de estados han comenzado a estudiar cambios legales que relajarían los requisitos de vacunación para la matriculación escolar.

Antes del fallo de este lunes, el juez Murphy se había ganado ya el desprecio de Trump y su equipo de gobierno por bloquear repetidamente iniciativas de la Administración, incluidas partes fundamentales de la ofensiva migratoria de Trump. En mayo pasado, el juez obligó a la Administración a repatriar a un guatemalteco que había sido deportado por error, así como a mantener la custodia de un grupo de emigrantes deportados a Sudán del Sur tras su aterrizaje,.