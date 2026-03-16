El Levante se deja dos puntos de oro en Vallecas ante un Rayo con diez

Los de Luís Castro, que se adelantaron con un gol de Carlos Espí, no aprovechan la superioridad tras la expulsión de Mendy en el 53 y Ciss empata en el último minuto

El Levante ha dejado escapar dos puntos de oro este lunes ante el Rayo en Vallecas. Los de Luís Castro se adelantaron en el primer tiempo con un tanto de cabeza de Carlos Espí. Pero en el segundo acto, a pesar de jugar en superioridad numérica tras la expulsión de Mendy en el minuto 53, los granotas regalaron el balón a los de Íñigo Pérez, que empataron un duelo directo por el descenso en el último minuto con un gol de Pathé Ciss.

RAY Rayo 1 Augusto Batalla, Florian Lejeune, Iván Balliu (Pathé Ciss, min. 75), Nobel Mendy, Pacha Espino, Gerard Gumbau (Álvaro García, min. 45), Óscar Valentín (Isi Palazón, min. 64), Pedro Díaz, Fran Pérez (Ilias Akhomach, min. 45), Jorge de Frutos y Alemão (Andrei Ratiu, min. 64) LEV Levante 1 Mathew Ryan, Manu Sánchez, Matías Moreno, Jeremy Toljan, Alan Matturro, Oriol Rey, Víctor García (José Luis Morales, min. 73), Iker Losada (Kervin Arriaga, min. 73), Kareem Tunde (Paco Cortés, min. 54), Iván Romero (Ugo Raghouber, min. 73) y Carlos Espí (Karl Etta Eyong, min. 83) Goles 0-1 min. 40: Carlos Espí. 1-1 min. 94: Pathé Ciss Arbitro César Soto Grado

Tarjetas amarillas Mendy (min. 18), Kareem Tunde (min. 29), De Frutos (min. 39), Jeremy Toljan (min. 57), Paco Cortés (min. 65), Matías Moreno (min. 87), Manu Sánchez (min. 93) Tarjetas rojas Mendy (min. 52)

Íñigo Pérez decidió rotar el equipo pensando en el partido de vuelta de los octavos de Conference ante el Samsunspor que disputa el jueves pese a la gran relevancia de este encuentro ante el Levante. El técnico navarro solo conservó tres titulares respecto al partido de ida ante el conjunto turco el pasado jueves —Batalla, Lejeune y Alemao—.

La primera mitad estuvo donde quiso el Levante ante un Rayo que no conseguía imponer su ritmo ni continuidad en el juego. Los de Luís Castro fueron los primeros en generar una ocasión con peligro en la que Iván Romero remató de cabeza al lateral de la red. El equipo granota estaba bien ordenado sobre el césped de Vallecas y no dejaba resquicio alguno en defensa para una incursión del Rayo. Solo una genialidad de Jorge de Frutos con un pase preciso entre líneas superó la zaga del Levante, pero Pedro Díaz desaprovechó el mano a mano ante Ryan con un disparo que recogió el fondo Bukanero en la grada.

Parecía que el Rayo empezaba a controlar y a hacer daño al equipo valenciano, pero de nuevo se impuso el orden defensivo del Levante, que trataba de hacer daño a la contra con la velocidad de Víctor García por la banda derecha. En una carrera del extremo, puso un pase atrás en el área y el remate de volea de Carlos Espí, en una posición muy favorable para el gol, lo mandó fuera. Pero la incomodidad del Rayo y el aguante del Levante, se tradujo en un gol granota al filo del descanso. Con el área muy cargada de jugadores, Iker Losada puso un centro con mucho peligro al segundo palo y Carlos Espí, que había errado antes, se adelantó a Balliu en el salto y remató de cabeza para marcar. Batalla llegó a tocar la pelota, pero no fue suficiente para evitar el 0-1.

El Levante creció y puso una marcha más para aumentar la ventaja antes del descanso. Estuvo muy cerca de hacerlo. Nuevo centro al área —esta vez de Víctor García— que volvió a rematar de cabeza Espí, pero en esta ocasión sí despejó Batalla. El rechace quedó muerto en el área, Toljan disparó con el meta argentino vencido en el suelo y el Pacha Espino se tiró al suelo para tapar y enviar a córner.

Íñigo Pérez trató de cambiar la dinámica de su equipo en la primera parte: dio entrada a Álvaro García y a Akhomach por Gumbau y Fran Pérez. Pero el movimiento lo dinamitó Mendy en una jugada infantil a los pocos minutos del segundo acto. El central rayista falló un pase que dejaba a Iván Romero con ventaja para irse solo a la carrera ante Batalla desde el centro del campo, pero Mendy, que ya tenía amarilla, se llevó el balón con la mano para evitar la ocasión y se marchó expulsado por doble amarilla. El senegalés ni protestó y se fue con una carrera al túnel de vestuarios tapándose el rostro con la camiseta.

Pese a jugar con uno menos, el Rayo no le perdió la cara al partido e insistió en ataque ante un Levante algo desconcertado tras la expulsión. Tanto Akhomach como Álvaro García, apuestas de Íñigo Pérez tras el descanso, hacían daño al Levante con conducciones vertiginosas. Este último pudo empatar con un remate que se marchó al lateral de la red. Los de Luís Castro esperaban en su campo y trataban de matar el partido a la contra. Víctor García, que puso en aprietos al Rayo en el primer tiempo, tuvo el 0-2 en sus botas, pero su remate ante Batalla lo mandó arriba.

El Rayo terminó el partido con solo dos defensas —Lejeune y Ratiu— en busca del gol del empate ante el aguante, la superioridad numérica y la necesidad de puntos del Levante. Y en el último suspiro, llegó la euforia a Vallecas. Centro al área que peinó Lejeune en el punto de penalti y Ciss, solo en el segundo palo, controló y armó la pierna rápidamente para batir a Ryan y rescatar un punto al Rayo que se aleja, punto a punto, de un descenso en el que sí está sumido el Levante. Los valencianos tendrán este sábado un partido a vida o muerte ante el Oviedo en el Ciutat de València.