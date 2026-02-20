5 planes gratis en Madrid del 20 al 27 de febrero: el Año Nuevo chino y un concierto de violonchelo

La agenda cultural de la capital se renueva con un foro sobre la guerra de Rusia en Ucrania, una exposición de restos arqueológicos medievales y un festival de lectura

La astrología china combina todos los años un animal con uno de sus cinco elementos simbólicos: la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Esta semana arranca el año del caballo de fuego, un periodo que se asocia con cambios rápidos, decisiones audaces y una fuerte iniciativa, aunque también con cierta impulsividad y tensiones si no se canaliza bien la energía. Como ya es tradición, Madrid dará la bienvenida al Año Nuevo chino con numerosas actividades culturales en el distrito Usera. La programación incluye talleres, exposiciones, música, gastronomía, espectáculos, fuegos artificiales y un gran desfile. Además, la oferta cultural de la capital también trae otras propuestas relacionadas con la música, la geopolítica, la arqueología y la literatura.

El año del caballo de fuego

El distrito Usera es el epicentro de la comunidad china afincada en Madrid desde hace un par de décadas, y este año volverá a reivindicar el patrimonio cultural del país oriental por todo lo alto con una treintena de actividades organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con la Unión de Asociaciones Chinas de Usera, colectivos artísticos, el Centro Cultural de China en Madrid, la Embajada China, Casa Asia y centros educativos.

El programa del Año Nuevo Chino en Madrid incluye la ceremonia inaugural con actuaciones tradicionales que se celebrará el viernes 20 de febrero desde las 17.00 en la plaza de la Junta Municipal del Distrito de Usera; el espectáculo pirotécnico La fiesta del caballo de fuego, previsto para el sábado 21 de febrero a partir de las 20.00 en el parque de Pradolongo; y el gran desfile multicultural, que comenzará el domingo 22 de febrero al mediodía, también en Pradolongo. Además, el viernes 20 de febrero se desarrollará el taller infantil Dragones chinos en la plaza de las Tizas, y hasta el 28 de febrero se podrá visitar la exposición Habitat: Fauna salvaje de China en el Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella.

Fecha: la agenda cultural se concentrará los días 20, 21 y 22 de febrero.

Lugar: distintas ubicaciones en el distrito de Usera.

Transporte: estación de metro Usera (línea 6).

Un viaje musical único

La Fundación Juan March clausura su ciclo Bach, integrales a solo con la interpretación completa de las seis Suites para violonchelo solo del legendario Johann Sebastian Bach. Compuestas alrededor de 1720 en Köthen (Alemania), estas obras requieren de un gran dominio técnico por parte del músico y una sensibilidad expresiva para mantener la intensidad durante más de una hora. El recital será el miércoles 25 de febrero a las 18.30, con entrada gratuita y retransmisión por Canal March y YouTube. Es una cita que combina rigor, emoción y la atemporalidad de Bach en cada nota.

El violonchelista Adolfo Gutiérrez Arenas será el encargado de asumir este desafío, mostrando su virtuosismo y sensibilidad al abordar un repertorio tan exigente. Gutiérrez Arenas es uno de los intérpretes españoles con mayor proyección internacional, nacido en Múnich de padres españoles y formado en la Escuela Reina Sofía de Madrid, con estudios también en cursos magistrales con figuras como János Starker y Ralph Kirshbaum. Ganador del Premio Maurice Ravel en 2002, debutó con la London Symphony Orchestra y, desde entonces, ha actuado con las principales orquestas europeas y americanas bajo directores como Charles Dutoit, Vladimir Jurowski y Krzysztof Penderecki.

Fecha: 25 de febrero a las 18.30 horas.

Lugar: calle de Castelló, 77 (Fundación Juan March).

Transporte: estación de metro Núñez de Balboa (línea 5).

El eco de las voces ucranias

Con motivo del cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania, la Casa de América en Madrid organiza el foro ¡Aguanta, Ucrania!, que reunirá voces destacadas para explorar aspectos humanitarios, jurídicos y geopolíticos de la guerra y la defensa del derecho internacional. Entre los expertos confirmados figuran la embajadora de Ucrania en España, Yuliia Sokolovska, el excomisionado de paz colombiano Sergio Jaramillo Caro, la abogada y Premio Nobel de la Paz Oleksandra Matviichuk, la investigadora Carmen Claudín, el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Diego García‑Sayán y la directora de la Fundación Carolina, Érika Rodríguez‑Pinzón. El panel será moderado por el analista José Ignacio Torreblanca y cerrará con una intervención de Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea.

Fecha: 24 de febrero desde las 17.00 hasta las 18.45.

Lugar: plaza de Cibeles, s/n (Casa de América).

Transporte: estación de metro Banco de España (línea 2).

Una visión del Toledo medieval

La nueva exposición temporal del Museo Arqueológico Nacional (MAN) se centra en un excepcional conjunto de tablas policromadas medievales rescatadas en Toledo durante unas obras de rehabilitación en 2018, junto a la catedral, donde habían sido reutilizadas en una estructura de un edificio. Estas piezas de madera fechadas entre la segunda mitad del siglo XIII y principios del XIV ofrecen un rico repertorio visual dividido en escenas de carácter cortesano, mundos caballerescos y alegorías del saber, con figuras de reyes, damas, guerreros, escudos heráldicos y referencias filosóficas. El hallazgo, fruto de la arqueología urbana toledana, conecta directamente con la historia de la corte castellana en época de Sancho IV y Fernando IV y revela el vigor cultural y político de Toledo como capital de la monarquía medieval.

Fecha: del 17 de febrero al 10 de mayo (abierto de martes a sábado entre las 9.30 y las 20.00; y domingos y festivos de 9.30 a 15.00).

Lugar: calle de Serrano, 13 (Museo Arqueológico Nacional).

Transporte: estación de metro Colón (línea 4).

La literatura en primer plano

Del 18 al 21 de febrero, la ciudad de Madrid se transforma en un escenario literario con la segunda edición del Festival Leer Juntos, un encuentro que invita a la ciudadanía a explorar la lectura no solo como hábito, sino como experiencia social, crítica y vital. Bajo el lema La vida entre líneas, el festival organiza un programa diverso de actividades gratuitas, que van desde charlas con autores hasta talleres familiares. Las sedes principales incluyen espacios emblemáticos de la capital como el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid y otras librerías y centros culturales distribuidos por distintos barrios.

Fecha: del 18 al 21 de febrero.

Lugar: distintas ubicaciones.