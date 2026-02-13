5 planes gratis en Madrid del 13 al 20 de febrero: carnaval y una orquesta de jazz para San Valentín

La lluvias que ha traído febrero comienzan a dar tregua y las actividades al aire libre vuelven a ser la primera opción. La semana de carnaval en Madrid coincide con un pronóstico más favorable, con tiempo seco y una temperatura invernal que subirá al ritmo de la música y el calor del baile. El fin de semana, con San Valentín, ofrece planes para el disfrute de los enamorados y las alternativas culturales están al alcance de todos: conciertos, exposiciones y paseos por los míticos parques de la capital forman parte de la agenda para los próximos días.

Carnaval en Madrid

La fiesta regresa a las calles de Madrid con la programación del Carnaval 2026. Del 14 al 18 de febrero, los asistentes podrán encontrar actividades pensadas para todas la edades. La temática de este año se inspira en un baile de máscaras de los años 20 ―con guiños art déco―. La agenda principal se desarrollará en Matadero y Madrid Río, con la apertura, el pregón, el gran desfile, talleres familiares y fiestas llenas de música y baile. Todas las actividades están detalladas en el programa oficial del carnaval.

Uno de los imperdibles es el desfile inaugural, que promete convertir Madrid Río en un gran escenario al aire libre. Un teatro de calle, circo, títeres gigantes, figuras de criaturas fantásticas y comparsas vecinales forman parte de los colectivos que marcharán por este corredor al ritmo de música de todo el mundo.

Fecha: sábado 14 de febrero, a las 13.00.

Recorrido: Puente de Toledo a Plaza de Matadero (Madrid Río).

Transporte: estaciones de metro Marqués de Vadillo y Pirámides (línea 5). Buses 18, 23, 34, 35, 36, 62, 116, 118 y 119.

Otras actividades enmarcadas en el carnaval y que ocurren el primer día son la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, el espectáculo con pompas de jabón Magic Bubble, el show de títeres de la compañía Ángeles de trapo, el pregón y la gran fiesta del carnaval.

Jazz para San Valentín

La compositora sevillana Paloma Cosano presenta Paloma y otros pájaros, su primer álbum para Big Band. Este trabajo trae una fusión de jazz contemporáneo, folclore andaluz y flamenco. Saxofones, trompetas, trombones, una guitarra eléctrica, un piano, un contrabajo y una batería componen este gran formato para acompañar la voz de la sevillana, quien ha sido reconocida con el Premio del Público y el Premio del Jurado en el Concurso Nacional de Composición de la Guía del Jazz 2023.

Fecha: sábado 14 de febrero, a las 20.00.

Lugar: Centro Cultural Paco de Lucía.

Transporte: estación de metro Aluche (línea 5). Buses 17, 138, 139 y 155.

Postales de la memoria

La exposición Postales de la memoria, de la artista panameña Giana De Dier, estará hasta el 7 de marzo en la Sala de Exposiciones de la Real Sociedad Fotográfica. La obra combina el uso de fotografías históricas y el collage como estrategia visual. De Dier es una artista contemporánea cuyas obras se centran en las experiencias y herencia de los afrocaribeños que migraron a Panamá durante la construcción del Canal en el istmo a principios del siglo XX. Su obra se enfoca especialmente en las experiencias de las mujeres afrocaribeñas y destacan las formas en que se desplazaban en los diferentes espacios que ocuparon.

Fecha: del 12 de febrero al 7 de marzo.

Lugar: Real Sociedad Fotográfica (calle de los tres peces, 2).

Transporte: estación de metro Antón Martín (línea 1).

Proyección de ‘Madrid, EXT’

Madrid, EXT., la película dirigida por Juan Cavestany y con la música de Guille Galván presenta Madrid en una versión sinfónica. El filme es un archivo visual y sonoro de los habitantes y localizaciones de la capital. Además, mezcla documentación, experimento, drama, comedia y la deconstrucción de la capital ante los ojos del director.

La proyección, de entrada libre hasta completar el aforo, será el viernes 20 de febrero en el Centro Cultural La Vaguada. También habrá proyecciones los días 27 y 28 en los distritos de Salamanca y Usera, respectivamente.

Fecha: viernes 20 de febrero, a las 19.00.

Lugar: Centro Cultural La Vaguada. (Avenida de Monforte de Lemos, 38).

Transporte: estación de metro Barrio del Pilar (línea 9). Buses 49, 83, 132, 137, 179.

Un libro “sobre nosotros”

Otra cita cultural para la semana es la presentación del libro Somos invisibles. Los ángeles de San Antón, escrito por el experto en liderazgo Euprepio Padula. En palabras del autor, “no es un libro sobre ‘los otros’. Es un libro sobre nosotros”. En las páginas profundiza en temas como “lo frágil que puede ser la vida” y sobre “cómo una sucesión de golpes —una ruptura, una enfermedad, una pérdida, la soledad— puede empujar a cualquiera al otro lado".

Fecha: miércoles 18 de febrero, a las 19.00.

Lugar: Casa de América.

Transporte: estación de metro Banco de España (línea 2). Buses 1, 2, 9, 15, 20, 51, 52, 74, y 146.