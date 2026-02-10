20 regalos románticos y originales que llegan a tiempo para San Valentín

Si todavía no tienes regalo para el Día de los Enamorados, aún estás a tiempo de sorprender a tu pareja con estas ideas emotivas y personalizadas

Tic-tac, tic-tac, tic-tac... quedan solo cuatro días para San Valentín y, desde EL PAÍS Escaparate, llevamos varias semanas hablando de ideas personalizadas, regalos originales o experiencias únicas para sorprender a tu pareja.

Sin embargo, como sabemos que algunos de nuestros lectores se esperan hasta el último momento para conseguir sus regalos, hemos elaborado esta guía de regalos románticos que te llegan a tiempo para el sábado.

Rosa natural conservada

Una rosa auténtica, hecha a mano, y conservada mediante un proceso especial que mantiene el aspecto y el tacto suave de las rosas naturales. Simboliza el amor eterno y está disponible en muchos colores. El regalo más tradicional con un toque especial: es tan brillante como una flor real y tan duradera como una artificial.

Rosa natural conservada. Cortesía de Amazon

Cesta con chocolate Kinder

Un detalle que gustará a los más golosos: una cesta enorme con diseño de corazón y todo tipo de productos Kinder en su interior. Su amplio surtido viene envuelto en un original papel de regalo y decorado con un bonito lazo de color rojo.

Corazón con chocolate Kinder. Cortesía de Amazon

Patatas enamoradas de crochet

Un dúo tierno y divertido que simboliza el amor sincero, la complicidad y las risas compartidas. Cada patata está tejida artesanalmente convirtiéndose en el regalo perfecto para sorprender a tu pareja.

Divertidas patatas de crochet. Cortesía de Amazon.

Kit de manualidades en pareja

Un kit de manualidades para crear una escultura 3D de yeso con vuestras manos entrelazadas. Como remate final, incluye una base de madera personalizable, que os permitirá colocar las esculturas en cualquier rincón de vuestro hogar.

Kit de manualidades en pareja. Cortesía de Amazon

Marco de madera con pinzas

Este marco de madera natural incluye cuerda y pinzas para que cuelgues vuestra foto favorita y un soporte en forma de cruz para apoyarlo en cualquier estantería. Puedes hacerlo más especial añadiendo una dedicatoria en la parte de atrás.

Marco de madera con fotos. Cortesía de Amazon

Libro ‘Contigo es mejor: 101 retos para parejas’

El regalo que arrasa en Tik Tok. 101 retos en pareja que combinan diversión, aventura y conexión íntima para que disfrutéis de tiempo juntos. Podéis registrar cada reto con la fecha, el lugar y las anécdotas vividas, más una fotografía que documente la experiencia y convierta este libro en un baúl de recuerdos.

Libro 'Contigo es mejor: 101 retos para parejas'. Cortesía de Amazon

Cesta gourmet con cervezas Estrella Galicia y snacks

Para ver un partido de fútbol, una película o, simplemente, para una reunión con amigos. Set de cuatro latas de cerveza Estrella Galicia con snacks y frutos secos para acompañar momentos compartidos. Con un diseño cuidado y original, a esta caja para amantes de la cerveza no le falta ningún detalle.

Cesta gourmet con cervezas Estrella Galicia. Cortesía de Amazon

Lámpara led con fotos y un mensaje especial

Crea una lámpara única con esta placa personalizada a la que puedes añadirle cuatro fotografías distintas y un mensaje especial. Se trata de un regalo con valor emocional que, al mismo tiempo, sirve como decoración. Gracias a su impresión UV de alta definición, las imágenes y texto se ven con un contraste excelente.

Lámpara led personalizada con fotos. Cortesía de Amazon

Llavero doble con forma de gato

Dos llaveros únicos con dos gatitos que se entrelazan. Este bonito juego de llaveros está pensado para que cada uno se quede con una mitad y, así, os tengáis siempre presentes.

Llavero doble de gatitos. Cortesía de Amazon

Pack personalizado para regalar buena vibra

Una caja de sonrisas para transmitir energía positiva a tu persona favorita. Incluye distintos accesorios para hacerle la vida más fácil y agradable: unos calcetines de felpa suaves, unas velas aromáticas o un jabón artesanal, entre otros.

Cesta autocuidado. Cortesía de Amazon

Bola con corazones de purpurina

Bola de nieve, de estrellas o de corazones. Su interior está compuesto por un líquido con purpurina en forma de corazones rojos, que la convierte en un adorno ideal para una cena romántica o para decorar cualquier rincón de vuestro hogar.

Bola de purpurina personalizada. Cortesía de Amazon

Experiencia de SPA y masaje para dos

¿Qué tal una escapada para desconectar de la rutina? Esta caja Smartbox contiene 3.300 actividades y un bono regalo para disfrutar de un acceso a circuito termal, spa o masaje para dos personas.

Caja Smartbox para dos. Cortesía de Amazon

Golosinas en forma de corazón

Si a tu pareja le encanta el dulce, esta caja regalo con golosinas variadas en forma de corazón será un acierto seguro. En sus valoraciones, los clientes destacan que son blandas y tiernas, con un sabor delicioso.

Caja de golosinas con forma de corazón. Cortesía de Amazon

Taza capibaras

Un regalo práctico y divertido. Esta taza graciosa con un dibujo de dos capibaras en moto y la frase “contigo hasta el fin del mundo” es perfecta para sacarle una sonrisa a tu persona favorita. Su diseño divertido transmite amor y alegría en cada sorbo, por lo que a partir de ahora los madrugones serán más llevaderos.

Taza de cerámica con diseño de capibaras. Cortesía de Amazon

Cojín personalizado

Collage de fotografías impreso sobre un cojín con colores nítidos y vibrantes. Conserva vuestros recuerdos compartidos en un cojín personalizado con fotos de alta calidad, que decorará con amor cualquier rincón de vuestro hogar.

Cojín personalizado. Cortesía de Amazon

Póster con coordenadas y mapa en forma de corazón

Sorprende a tu pareja con este póster único. Cuenta con tres campos personalizables: una dirección para el mapa en forma de corazón, las coordenadas y el texto que deseas que aparezca. Todo ello con una impresión de alta calidad y envuelto en una caja protectora de cartón.

Póster personalizado con vuestras coordenadas. Cortesía de Amazon

Noria personalizada con fotos

Marco giratorio con espacio para seis fotos distintas. Una vez seleccionadas las imágenes, puedes personalizarlo al momento, asegurándote que te llegue a tiempo para San Valentín. Esta bonita noria también sirve como elemento de decoración.

Noria personalizada con fotos. Cortesía de Amazon

Taza Spotify personalizada

Diseña una taza especial con vuestra canción favorita y la foto de los dos que más te guste. Asimismo, puedes añadir el texto que quieras. La taza está fabricada con materiales duraderos y aptos para microondas y lavavajillas.

Taza Spotify personalizada. Cortesía de Amazon

Osito con rosa eterna y colgante en el interior

Regalo tres en uno: un oso adorable, con una rosa eterna y un colgante con dos corazones entrelazados en su interior. Para descubrir la sorpresa, solo tienes que girar el botón de su lateral. El osito está disponible en color rosa, rojo, azul y morado.

Osito con colgante en el interior. Cortesía de Amazon

Dos copas de vino personalizadas

Estas copas de vino son el accesorio que necesitáis para acompañar cualquier celebración o cena romántica en casa. La personalización se realiza mediante grabado láser e incluye nombres, fecha y un corazón.

Pack con dos copas de vino personalizadas. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre estos regalos de San Valentín

¿Estos regalos llegan a tiempo para el 14 de febrero?

Sí. Si eres cliente Prime, estos productos cuentan con entrega a tiempo para sorprender a tu pareja el Día de los Enamorados. Asimismo, al entrar en la página de cada producto, puedes comprobar si te llega antes del sábado.