Una Feria de Abril sin salir de Madrid, el nuevo gran evento que promueve Almeida ante las quejas de la oposición

Entre el 9 de mayo y el 7 de junio se celebrará en el recinto Iberdrola Music una feria llamada Madrilucía, con casetas por 55.000 euros y hasta 800.000 asistentes

Casetas a precios astronómicos, caballos, trajes de sevillana... todo como en la Feria de Abril, pero en Madrid y en mayo. El nuevo macroevento que promueve el ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida se llama Madrilucía y se celebrará entre el 9 de mayo y el 7 de junio próximos en el recinto Iberdrola Music, el mismo donde cada año tiene lugar el MadCool, otro de los grandes festivales de la capital que cuentan con el beneplácito de la administración municipal, a pesar de las constantes quejas de los vecinos, las críticas de la oposición y los disgustos de los propios asistentes por las condiciones del lugar.

Madrilucía quiere imitar sin dejarse detalle alguno una de las fiestas más populares de la capital andaluza, y terreno fértil para el “postureo”: serán 200.000 metros cuadrados de casetas, atracciones y puestos de comida distribuidos en cinco zonas diferentes, que incluyen una “Cultural”, dedicada “al arte, la moda y la tradición andaluza, donde descubrir guarnicionería, ropa ecuestre, mantones, flores, pintura taurina y productos gourmet”, y una Gastronómica, con cocina de autor, food trucks y barras de tapas. En total, se espera una asistencia de 800.000 personas.

Para completar una experiencia más exclusiva, los interesados deberán pagar el alquiler de las casetas, que parte de 55.000 euros por semana la más sencilla y se adjudicarán “por orden de llegada”. También puede obtenerse un pase de socio por 1.999 euros, que da acceso preferente a la caseta propia de Madrilucía, ocho pulseras de acceso para cinco días y “una experiencia social reconocible y deseada dentro de la feria”.

“El PP ha elegido qué modelo de ciudad quiere”, apunta Rita Maestre, portavoz municipal de Más Madrid. “Villaverde verá la Feria de Abril antes que el instituto de FP que necesita y que demandan hace años los vecinos y vecinas. Esto resume perfectamente las prioridades del Gobierno de Almeida: eventazos al servicio de los promotores privados antes que servicios públicos esenciales permanentes”, añade.

Jorge Donaire, responsable de Cultura del PSOE municipal, plantea su preocupación por la proliferación de este tipo de eventos. “Madrid es una ciudad diversa y creativa, con tradiciones propias y capacidad para generar propuestas culturales originales. Apostar por la espectacularización y la copia de modelos externos empobrece el discurso cultural y desplaza la creación, el arraigo y la convivencia”. La feria de Sevilla este año será del 21 al 26 de abril, así que no habrá que pelearse por ir a una u a otra; sin embargo, el Madrilucía sí competirá con el evento más castizo de la región, las fiestas de San Isidro, que tendrán lugar en Carabanchel del 8 al 17 de mayo.

Si la Feria de Abril original dura una semana, la de Madrid será de 20 días. Durante ese tiempo, a los vecinos de Villaverde se les volverán a llenar las calles de visitantes ―se espera una asistencia de 800.000 personas en total―, escaseará el aparcamiento y colapsará el transporte público. Pero según explican los organizadores en su página web, este evento tendrá una “mirada actual”, ya que será “una feria sostenible, moderna y global que preserva su esencia popular incorporando innovación, tecnología y proyección internacional”. El objetivo es que el evento se celebre cada año y que vaya creciendo en escala y visitantes para convertirse en “la gran cita cultural” de la capital.

Teniendo en cuenta la experiencia que deja cada año el MadCool, Más Madrid ha solicitado al consistorio copia del plan de movilidad elaborado para este nuevo evento, y también la copia de las licencias de obras concedidas y denegadas a las actuaciones realizadas en dicho recinto y alrededores. “Queremos transparencia, todos los informes y expedientes sobre este macroevento. Y esperamos que el dispositivo de movilidad no suponga una merma del servicio de EMT en toda la ciudad, que ya está infradotada a diario”, explica Maestre.

El PSOE de Madrid ha anunciado su intención de reunirse con el Gobierno de Getafe, municipio que también sufre las consecuencias de los macroeventos que se desarrollan en este recinto ferial de Iberdrola. Fuentes de ese ayuntamiento manifiestan a este diario su rechazo “rotundo” a esta nueva celebración, que califican como un proyecto “claramente sobredimensionado, mal planteado y con un impacto inasumible para nuestra ciudad por los problemas de movilidad, ruido y convivencia que supone”.

“Por responsabilidad política y por respeto a nuestros vecinos, el Gobierno municipal no va a avalar ni mirar hacia otro lado ante un modelo de grandes eventos que prioriza el negocio privado frente al descanso, la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía”, señala la misma fuente, que aclara que en ningún momento ni el ayuntamiento de Almeida ni el Gobierno de la Comunidad de Madrid les ha consultado sobre este tipo de eventos, a pesar de que también les afecta por su cercanía.

Esta no es la primera vez que la capital tiene un Madrilucía, aunque sí la primera en muchos años. Hace cuatro décadas se celebraron nueve ediciones de este evento, durante las cuales, según los organizadores, lugares emblemáticos como la Puerta de Alcalá, Gran Vía y Castellana se llenaron “de caballos, carruajes y volantes”. “La ciudad se detuvo para celebrar la belleza del sur, fomentando la admiración mutua entre madrileños y andaluces”, señalan en su página web.