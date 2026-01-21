Así prepara una empresa pública de Madrid su 175 aniversario: más de 120.000 euros en bolígrafos, paraguas o vasos

Hay bolsas, gorras, y chalecos. Botellas. Mochilas. De todo. El Canal de Isabel II ha presupuestado más de 120.000 euros para comprar material de promoción con la imagen corporativa que acompañará la celebración de su 175 aniversario, según documentación consultada por EL PAÍS en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid. Se trata de miles de bolígrafos, paraguas y posavasos, además de cientos de botijos o carameleras, para promocionar el hito, que nace rodeado por la polémica. La razón es que la oposición de izquierdas critica que el Canal esté dispuesto a gastar 115.000 euros en grabar una serie televisiva con un actor reconocido, o 427.600,69 euros para un servicio de coordinación de eventos que se centrará principalmente en la organización de una cena de gala para 1.000 personas (a 120 euros el cubierto) con un espectáculo valorado en 15.000 euros. Todo coincidiendo con una subida de la tarifa del agua.

“La elaboración y distribución de material promocional es fundamental para fortalecer la identidad institucional, aumentar la visibilidad de las actividades que se desarrollan y fomentar una mayor participación de la comunidad”, se justifica en la documentación que acompaña al contrato. “Este tipo de suministros permite transmitir de manera efectiva los objetivos, valores y mensajes clave de la empresa, facilitando así el alcance y el impacto de las acciones emprendidas”, se añade. Y se remata: “El material promocional solicitado será utilizado en actividades como ferias, jornadas informativas, campañas educativas, eventos comunitarios y capacitaciones, donde su presencia resulta estratégica para captar la atención del público objetivo y reforzar el mensaje institucional durante el 175 aniversario de Canal de Isabel II”.

La empresa pública aspira a comprar 18 tipos distintos de objetos promocionales. Entre ellos, 70.000 vasos de cartón, 50.000 cajas con seis lapiceros de colores, 12.000 vasos de aluminio reutilizables, 4.100 bolígrafos, 4.070 posavasos, 300 chaquetas cortavientos o 150 gorras. Lo que más costará serán los 1.900 paraguas con apertura automática, a 9,50 euros la unidad, para un total de 18.050 euros.

Lista de objetos promocionales que quiere adquirir del Canal de Isabel II por su 175 aniversario. EL PAÍS

Los más de 120.000 euros que calcula como coste del contrato el Canal suponen un gasto excepcional. “El contrato presenta un incremento del 260,78% respecto al anterior, esto es debido principalmente al aumento de consumo, como consecuencia de la realización de un mayor número de actos y eventos, con motivo del 175º Aniversario de Canal, entre otros”, se reconoce en el contrato.

Con motivo de esa efeméride, la empresa pública también planea gastar 115.000 euros en el rodaje de una serie audiovisual con seis capítulos en la que participarán sus empleados, y para la que quiere contar con un actor reconocido por el gran público; y otros 427.600,69 para un servicio de coordinación de eventos que tendrá como punto culminante la cena oficial de un congreso que tendrá a Madrid como sede con motivo del 175 aniversario del Canal de Isabel II.

Lomo, queso manchego, jamón ibérico y tortilla española. Vino de la Comunidad de Madrid. Agua, por supuesto. Solo faltaría. Seis aperitivos calientes. Seis aperitivos fríos. Y tres unidades de postre por comensal. Todo está medido al detalle para que triunfe el cóctel que dará la bienvenida a 400 asistentes al congreso sobre el ciclo integral del agua urbana. Costará, según la previsión del pliego, 18.000 euros.

Es un mero aperitivo: el gasto en dos cenas (una de ellas con 1.000 comensales a 120 euros por cabeza); dos espectáculos; otro cóctel; y excursiones con motivo de este cónclave se disparará hasta los 200.000 euros sin IVA. Y el de un segundo congreso concentrará 36.000 en una sola gala, a 90 euros el cubierto, según los pliegos del contrato.

A eso se añade la inversión, autorizada por el gobierno que encabeza Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, para patrocinar la emisión de un capítulo sobre su historia en el programa televisivo Ingeniería Romana.

Ese gasto coincide con el primer aumento de la tarifa del agua en un decenio, que supondrá engordar los ingresos del Canal en cientos de millones, y con la venta de 13 propiedades a finales de 2025 por 3.899.667 euros, según datos de la web en la que se subastaron. Una celebración por todo lo alto para la principal empresa pública de la Comunidad de Madrid, junto al Metro.