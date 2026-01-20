El Gobierno de Ayuso viaja a Israel para abrir una vía de colaboración en ciberseguridad con empresas y el Ejecutivo de Netanyahu

El consejero de digitalización se reunirá con la agencia estatal encargada de la protección del ciberespacio y buscará “nuevas oportunidades de colaboración con empresas tecnológicas”

Miguel López-Valverde, consejero de digitalización del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), viajará a Israel del 22 al 27 de enero para abrir una vía de colaboración en ciberseguridad con empresas y el Gobierno israelí. El anuncio, que llega en medio de las conversaciones para reconstruir Gaza tras dos años de invasión israelí iniciada después del atentado terrorista de Hamás en octubre de 2023, retrata de nuevo los lazos del Ejecutivo madrileño con el de Benjamin Netanyahu. Díaz Ayuso se desplazó a Israel en febrero de 2023, y se reunió con Isaac Herzog, presidente del país. Durante la invasión de Gaza, fue una firme defensora de Israel, pese a las decenas de miles de muertos palestinos. Y ahora, tras largos meses de tensiones en el Gobierno de España por las relaciones comerciales con este país, patrocina este viaje de su consejero.

Así, López-Valverde se desplazará al país para conocer de primera mano cómo se protegen las infraestructuras críticas frente a ciberataques y reforzar la colaboración institucional y favorecer el intercambio de conocimiento, según una nota de prensa enviada por el gobierno madrileño. Además, el viaje servirá para explorar nuevas oportunidades de colaboración con empresas tecnológicas y atraer inversión a la Comunidad de Madrid, se añade.

Durante el desplazamiento, el consejero mantendrá reuniones con empresas “de referencia” en ciberseguridad como el Leshem Institute del Rafael Advanced Defense Systems, Check Point o Pentera. También conocerá el trabajo de la autoridad israelí encargada de la protección del ciberespacio, el Israel National Cyber Directorate (INCD), y visitará el Israel Institute of Technology (Technion), universidad y centro tecnológico más antiguo del país.

Asimismo, López-Valverde participará en el CyberTech Tel Aviv 2026, uno de los principales encuentros internacionales sobre ciberseguridad e innovación. En este foro, que reúne a gobiernos, grandes empresas, startups y fondos de inversión de todo el mundo, presentará la estrategia de digitalización de la Comunidad de Madrid con el objetivo de impulsar su proyección internacional.

‘Influencers’

Es el último paso en el refuerzo de una relación con Israel que la Comunidad de Madrid ha querido mantener hasta en los peores momentos de la invasión de Gaza.

De esta manera, el 10 de julio de 2024, el Gobierno de Ayuso gastó 14.992 euros en financiar un viaje de cinco días para varios periodistas e influencers israelíes. Según consta en el portal de contratación pública de la región, el contrato del “press trip” se adjudicó a la empresa de viajes Julia Travel SLU. El precio del viaje roza el límite ―por ocho euros― de lo que se consideran contratos menores para suministros y servicios, que está en los 15.000 euros, y, por lo tanto, la adjudicación de dicho contrato es directa y no requiere licitación pública ni publicidad previa.

No es el primer viaje de prensa a influencers israelíes que financia la Comunidad. En febrero de 2018, se adjudicaron varios contratos menores para financiar el alojamiento, las cenas y almuerzos, visitas guiadas, traslados, y hasta una cata de vinos (de 145 euros) de un nuevo “press trip Israel”. En esa ocasión, el gasto sumado de todos los contratos ascendía a 10.494,66 euros.

Entre las actividades pagadas a los influencers en 2018 están, por ejemplo, una cena con espectáculo en el Corral de la Morería -conocido tablao flamenco en la capital de España-, por 613,98 euros. También se gastaron 1.842,76 euros en varias visitas guiadas, no especificadas en el contrato, y en una cata de vinos en Cuevas del Real Cortijo de San Isidro, en Aranjuez. Durante los cuatro días que duró el viaje, los invitados se alojaron en uno de los hoteles Meliá por 4.680 euros.