Telefónica aspira a grabar la serie televisiva en la que una empresa pública de Madrid quiere gastar cientos de miles de euros por su 175 aniversario

El gigante empresarial compite con una productora por hacerse con el polémico contrato del Canal de Isabel II, que afronta su primer año completo subiendo la tarifa del agua en un decenio y acaba de vender 13 propiedades por 3,8 millones

Telefónica aspira a encargarse de producir la serie televisiva en la que el Canal de Isabel II, una empresa pública de la Comunidad de Madrid, quiere gastarse 115.000 euros para celebrar su 175 aniversario. Así consta en información pública consultada por EL PAÍS que refleja que el gigante empresarial ha conseguido por ahora la nota más alta en la calificación de los criterios subjetivos del concurso, que valoran la calidad del guion, la propuesta cinematográfica o su innovación técnica en una producción que utilizará como actores a empleados de la compañía. Ese gasto coincide con el primer aumento de la tarifa del agua en un decenio, que supondrá engordar los ingresos del Canal en cientos de millones, y con la venta de 13 propiedades a finales de 2025 por 3.899.667 euros, según datos de la web en la que se subastaron. La resolución del concurso por esta producción audiovisual servirá para desvelar el gran misterio que encierra: ¿Quién será el “actor profesional reconocido” que actúe junto a los trabajadores del Canal en cumplimiento de los requisitos del contrato?

“En el Canal tendrán que adaptarse, lo contrario es desconocer el medio”, explica una fuente conocedora de este tipo de contratos, y de los costes que implica contar con un actor de los que pisan la alfombra roja. “Igual que el licitador se adapta al presupuesto, ellos también”, sigue sobre un proyecto que incluye la posibilidad de una premier en cines con photocall. “Tienen que entender que no puedes coger un rostro de primera línea. Que de lo que se trata es de utilizar la ficción para comunicar a tus empleados, porque es una herramienta muy efectiva de comunicación interna, y que aquí la fórmula es involucrar a sus empleados con gente profesional, con un actor profesional, para darle un toque creíble”, añade este interlocutor, que defiende este formato como habitual, y lo aprecia como una buena fórmula de comunicación interna. Y sobre el resultado del concurso, al que se ha presentado otra productora, predice: “Con Telefónica es complicado competir”.

La del nombre del actor profesional, y que con esa tarifa difícilmente será conocido por el gran público, es la incógnita por despejar de una producción con las normas bien claras. El estilo debe ser el de una serie de ficción. El producto, que se incluye en un contrato de servicios audiovisuales que también afecta a los eventos internos de la empresa, contará con seis capítulos de cinco minutos como máximo, basados en una idea planteada por el propio Canal. Hay que crear un guion mínimo de 30 páginas con tramas desarrolladas y debe entregarse 50 días antes de fecha de rodaje. Y se necesita 30 días antes hacer un casting de empleados grabado por un equipo completo de cámara y luces y montaje posterior. El objetivo, según la compañía, es lograr la fidelización de sus trabajadores, y su identificación con la empresa.

Pese a todos esos detalles, un segundo interlocutor conocedor de la licitación explica que aunque en el pliego de condiciones técnicas se refleje uno de los contenidos como una serie de televisión, literalmente, el contenido será más bien una campaña promocional o de marca, creativa, “más de tipo publicitario”.

Lo que es seguro es que el resultado formará parte de una acción global para celebrar el 175 aniversario de la empresa pública más importante de la Comunidad de Madrid junto al Metro, y que ha provocado las dudas de la oposición.

“Es un despropósito completo”, estalló, por ejemplo, Alejandro Sánchez, diputado de Equo integrado en el grupo parlamentario de Más Madrid, cuando este diario desveló el programa del aniversario, en agosto del año pasado. “El dinero de nuestras cuotas del agua se debería reinvertir en mejorar la gestión del ciclo integral del agua”, añadió el representante del partido de izquierdas.

Eventos

Así, con motivo de ese hito, se han firmado ya, según información recogida en el portal de contratación regional, otro acuerdo por 427.600,69 euros para un servicio de coordinación de eventos. Este contrato, en principio, según los pliegos originales de la licitación, tendrá como punto culminante una cena para 1.000 comensales a 120 euros el cubierto, y no se centra únicamente en el aniversario, pues el compromiso adquirido por las dos partes llega hasta 2027.

Lomo, queso manchego, jamón ibérico y tortilla española. Vino de la Comunidad de Madrid. Agua, por supuesto. Solo faltaría, tratándose del Canal. Seis aperitivos calientes. Seis aperitivos fríos. Y tres unidades de postre por comensal. Todo está medido al detalle en los pliegos para que triunfe el cóctel que dará la bienvenida a 400 asistentes al congreso sobre el ciclo integral del agua urbana que está en el corazón de las celebraciones del 175 aniversario. Es un mero aperitivo: también habrá dos cenas; dos espectáculos; otro cóctel; y excursiones con motivo de este cónclave.

“Todo se ha llevado a cabo según establece la normativa”, se limita a decir un portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP), que a buen seguro participará de los actos con los que se conmemorará este año el 175 aniversario del Canal de Isabel II.