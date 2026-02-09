La inestabilidad se prolonga en España con lluvias generalizadas y rachas de viento

Decenas de personas cruzan por el puente Romano de Córdoba que ha reabierto tras permacener dos días cerrado a la circulación peatonal debido la importante crecida del río Guadaquivir por las lluvias.

El oeste y el sur concentrarán las precipitaciones más intensas, mientras el viento soplará con fuerza en varias zonas del norte y del Mediterráneo

Esta semana el tiempo continuará sin dar una tregua. La jornada estará marcada por la llegada de frentes atlánticos, que mantendrán el tiempo inestable en gran parte de España. Las lluvias más importantes se concentrarán en el oeste de Galicia, el área del Estrecho, Cádiz y en zonas próximas a las sierras Béticas, donde podrán ser fuertes y persistentes, y en algunos momentos ir acompañadas de tormentas aisladas. En estas áreas se prevén los mayores acumulados de este lunes. Andalucía se mantiene en alerta naranja, de riesgo importante, por una lluvia intensa en la zona de Grazalema-Cádiz. Este punto de la sierra ha sido uno de los más afectados por el acumulado de agua de los distintos temporales que han azotado la Península en el último mes.

La Aemet mantiene este lunes avisos amarillos en ocho comunidades y en Ceuta por precipitaciones intensas, nieve, fuerte viento y oleaje. El viento será otro de los protagonistas del día. Soplará de componente oeste y sur en la Península y Baleares, con rachas fuertes en los litorales del noroeste y de Alborán, así como en puntos de Baleares. Se esperan rachas muy fuertes en zonas altas del norte y del este peninsular, además de en las costas de Tarragona, el Estrecho y el este de Alborán.

La nieve aparecerá en zonas de montaña del norte y del centro peninsular, aunque la cota será alta y variable. A lo largo del día se situará entre los 1.800 y los 2.500 metros en la mitad occidental, mientras que en el nordeste descenderá hasta niveles de entre 1.000 y 1.700 metros. En las zonas altas de la mitad norte no se descartan heladas débiles, que podrían ser moderadas en los Pirineos.

Predominarán los cielos nubosos o cubiertos y las precipitaciones serán generalizadas, aunque menos abundantes en el este peninsular y poco probables en Cataluña y el sureste. En Baleares se esperan cielos poco nubosos, con tendencia a aumentar la nubosidad.

Las temperaturas máximas bajarán en el interior del nordeste peninsular y subirán en el resto del país, con un ascenso más acusado en el interior del extremo sur. Las mínimas descenderán en Baleares y el nordeste, pero aumentarán en la mitad oeste, Canarias y el entorno de Alborán.

En Canarias, el viento será de componente norte, flojo a moderado, con cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, especialmente en el norte de las islas.