Migrantes en Barcelona: el 70% con la “presión constante” de vivir de alquiler

Un estudio alerta de que la vivienda contribuye a ensanchar la brecha social entre la población autóctona y extranjera, más precaria, con rentas más bajas y mayor riesgo de pobreza

El mercado de la vivienda es una de las grandes piedras en el camino de la población migrante en Barcelona, que alcanza el 30% de los vecinos. No solo en el día a día, sino que las peores condiciones para acceder a la vivienda frenan las posibilidades de subir pisos en un ascensor que cuesta mucho que llegue y reproduce la pobreza, ensanchando las desigualdades en la ciudad. Lo explica el estudio Migraciones, vivienda y desigualdades en Barcelona, del Instituto Metropoli, que señala que el 70% de la población migrante vive de alquiler (frente al 20% de autóctonos), destina hasta el 49% de sus ingresos a pagar la vivienda y triplica el riesgo de pobreza.

“La vivienda se convierte en un vector clave para entender como las desigualdades se transmiten y se agravan”, afirman las conclusiones de un estudio que alerta de que “Barcelona se encuentra ante un escenario de polarización social creciente”. “Un desequilibrio que no solo afecta a la capacidad de consumo y ahorro, sino que genera una presión constante sobre otras esferas de la vida cotidiana”, apuntan los investigadores Albert Sales, Frederic Romea, Mercè Cortina y Pau Alarcón.

Para remachar el clavo, el trabajo subraya que mientras la población autóctona es beneficiaria de pensiones de jubilación o subsidios de desempleo fruto de años de cotización o empleo en la economía formal, la extranjera recibe mayoritariamente ayudas sociales de emergencia que no siempre responden a sus necesidades. Un ejemplo: el 60% de las personas que trabajan en los cuidados fuera del mercado regulado son de origen migrante y en su mayoría mujeres, que no tienen derecho a ningún subsidio si pierden el trabajo, con el drama que puede suponer para su estabilidad residencial.

El Coordinador del Área de Derechos Sociales y Políticas Públicas del Instituto, Albert Sales, explica que aunque el estudio se centra en Barcelona, la desigualdad a la que apunta con la vivienda como centro es extensible al resto del Área Metropolitana: “No es el objeto del estudio, pero es de esperar que así sea, que la dinámica se repite, porque ni el mercado laboral ni el de la vivienda entienden de fronteras ni dinámicas administrativas, y el peso de la población migrante es también muy grande en la Gran Barcelona”, una cuarta parte de los habitantes.

El texto también pone el foco en que el mercado de la vivienda no solo dificulta el día a día de la población migrante, sino que “constriñe sus posibilidades de movilidad social”. Esto es: “El acceso limitado a una vivienda digna actúa como un mecanismo de reproducción de la pobreza y la explotación, al tiempo que acentúa las desigualdades entre grupos, funcionando como herramienta de transferencia regresiva entre clases sociales [de las de menor renta a las de mayor renta]”.

El informe comienza explicando que el saldo migratorio ha sido el principal motor de crecimiento de Barcelona en las últimas dos décadas: en el año 2000 la población residente en la ciudad nacida en el extranjero solo representaba el 5%, mientras en 2023 alcanzó el 31,1%, según el Instituto Nacional de Estadística (2024). Y subraya que la capital catalana es la primera ciudad española con población migrante: Barcelona concentra el 3,45% de la población de España, pero el 6,34% de la que ha nacido en el extranjero.

Cuando se entra en detalle sobre su situación, se suceden datos negativos. Los extranjeros constituyen la mayoría de hogares del estrato de población más pobre (54,2) y el 40% de los hogares con ingresos bajos. Solo suman el 15% de hogares con ingresos altos. Otro dato, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza se más que duplica entre los extranjeros (39%) respecto a los autóctonos (12,7%), según la encuesta de condiciones de vida.

Un coctel letal: menos ingresos, más pobreza y racismo inmobiliario

Pero el hueso del asunto está en la población migrada y el mercado del alquiler, donde a la hora de acceder, tienen dificultades por partida triple: menor nivel de renta, mayor exposición al riesgo de pobreza y prejuicios que llevan a lo que se ha llamado racismo inmobiliario. Un coctel letal cuando los que quieren acceder a una vivienda se someten al casting de los caseros.

La encuesta de condiciones de vida también señala que los extranjeros viven en un 70,5% de los casos de alquiler, frente a un 18,1% de los autóctonos. Una posición de salida que les coloca en una situación de mucha mayor vulnerabilidad, vista la selva en la que se ha convertido el mercado del alquiler. Mientras, la mayoría de población autóctona (57%) tiene el piso pagado y un 21% paga hipoteca. Entre los migrantes, solo un 10,8% es propietario y apenas el 16% paga hipoteca.

“La relación de la población nacida en el territorio con la vivienda no están tan condicionada a la evolución de los precios del alquiler como la que proviene del extranjero. Teniendo en cuenta la evolución reciente de los precios, tiene un efecto directo en la estabilidad residencia, la disponibilidad de recursos económicos y los riesgos de pobreza y exclusión social”, señala el estudio, que también muestra que la tasa de sobreendeudamiento entre los hogares formados por españoles es del 9,5% y la de los hogares cuyos miembros han nacido en el extranjero es del 42,7%.