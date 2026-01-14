Última hora de la actualidad política, en directo| El Gobierno reúne a las comunidades para abordar la financiación autonómica sin perspectivas de consenso

Feijóo, contra Abascal: "Aquel que no respeta a la presidencia del Gobierno de España, no respeta a España"

Alberto Núñez Feijóo se ha defendido de las acusaciones de Santiago Abascal, que este martes cargó contra el líder del PP por aceptar la reunión con Pedro Sánchez, el lunes, para abordar asuntos de política exterior. “Yo respeto a mi país, no soy el presidente de un partido antisistema y, por tanto, creo que mi responsabilidad es acudir cuando el presidente del Gobierno, sea el que fuere, incluso Sánchez, me cita como presidente del Gobierno de España”, ha señalado Feijóo en una entrevista en Telecinco. “Voy por respeto a la presidencia del Gobierno de España. Le tengo mucho respeto a las instituciones de mi país. No tengo muchas expectativas, voy por respeto a la presidencia de, Gobierno España, aquel que no respeta a la presidencia del Gobierno de España, no respeta a España”, ha sentenciado sobre el presidente de Vox.

Tras cargar a Abascal, y en medio de una semana clave para las negociaciones de Extremadura, Feijóo le ha apelado también para facilitar la formación del Gobierno de María Guardiola. “Cuando un partido se presenta a las elecciones, será porque quiere gobernar y, si los electores le eligen de tercera fuerza, tendrá que hacer dos cosas: o facilitar que gobierne el que gane, absteniéndose, o bien formando parte de un Gobierno con el que gana para dar estabilidad”, ha indicado. “Vox ha ganado un buen resultado y ahora tenemos que dar un Gobierno”, ha apreciado. Guardiola tiene previsto contactar esta semana con Vox para llegar a un pacto. La presidenta en funciones ofrecerá a Vox entrar en su Gobierno mientas Abascal pide una vicepresidencia y concejalías en un número proporcional a los resultados obtenidos, del 18%.