Última hora de la actualidad política, en directo| El Gobierno reúne a las comunidades para abordar la financiación autonómica sin perspectivas de consenso
Solo Cataluña apoya de inicio la propuesta de la ministra de Hacienda
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reúne a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con las comunidades autónomas para abordar la propuesta de financiación autonómica del ejecutivo ha comenzado ya, en un clima que presenta nulas perspectivas de consenso. Montero aborda con las comunidades una propuesta de financiación autonómica con récord de recursos para los territorios, pero que rechazan en bloque los ejecutivos del PP y al menos el socialista de Castilla-La Mancha. Según han adelantado los distintos gobiernos autonómicos, solo Cataluña apoya de inicio la propuesta a la espera de que Montero explique a los consejeros de Hacienda la letra pequeña del modelo que la semana pasada avanzó el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, tras reunirse con el presidente del Gobierno.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de la actualidad política. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
El Gobierno de coalición se hunde en una crisis interna cada vez más profunda, agravada por la última disputa entre los socios: la vivienda. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido este miércoles al socio mayoritario del Ejecutivo en una entrevista en TVE de que “no ha actuado bien” y le ha recordado que “es importante cuidar la coalición”, algo que la vicepresidenta lleva señalando mucho tiempo. Para el socio minoritario del Gobierno, este mensaje no está calando entre los socialistas cuya propuesta para regular el mercado del alquiler, en especial la exención fiscal a los propietarios anunciada por Sánchez esta semana, ha acabado de descolocarles.
Feijóo, contra Abascal: "Aquel que no respeta a la presidencia del Gobierno de España, no respeta a España"
Alberto Núñez Feijóo se ha defendido de las acusaciones de Santiago Abascal, que este martes cargó contra el líder del PP por aceptar la reunión con Pedro Sánchez, el lunes, para abordar asuntos de política exterior. “Yo respeto a mi país, no soy el presidente de un partido antisistema y, por tanto, creo que mi responsabilidad es acudir cuando el presidente del Gobierno, sea el que fuere, incluso Sánchez, me cita como presidente del Gobierno de España”, ha señalado Feijóo en una entrevista en Telecinco. “Voy por respeto a la presidencia del Gobierno de España. Le tengo mucho respeto a las instituciones de mi país. No tengo muchas expectativas, voy por respeto a la presidencia de, Gobierno España, aquel que no respeta a la presidencia del Gobierno de España, no respeta a España”, ha sentenciado sobre el presidente de Vox.
Tras cargar a Abascal, y en medio de una semana clave para las negociaciones de Extremadura, Feijóo le ha apelado también para facilitar la formación del Gobierno de María Guardiola. “Cuando un partido se presenta a las elecciones, será porque quiere gobernar y, si los electores le eligen de tercera fuerza, tendrá que hacer dos cosas: o facilitar que gobierne el que gane, absteniéndose, o bien formando parte de un Gobierno con el que gana para dar estabilidad”, ha indicado. “Vox ha ganado un buen resultado y ahora tenemos que dar un Gobierno”, ha apreciado. Guardiola tiene previsto contactar esta semana con Vox para llegar a un pacto. La presidenta en funciones ofrecerá a Vox entrar en su Gobierno mientas Abascal pide una vicepresidencia y concejalías en un número proporcional a los resultados obtenidos, del 18%.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el viernes pasado la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómico, después de que el líder de ERC Oriol Junqueras adelantara el día antes que su formación y el Gobierno central habían cerrado una propuesta que daría 4.700 millones más a Cataluña. Un modus operandi que ha causado recelos en el resto de los territorios tanto en el fondo como en la forma.
Buenos días. Comienza aquí la narración en directo de la última hora de la actualidad política. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los consejeros autonómicos del ramo se reúnen hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por primera vez desde que se anunciara la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómico.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.