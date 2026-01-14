Yolanda Díaz pide a Sánchez “respeto” a Sumar y eleva el pulso por la vivienda

El Gobierno de coalición se hunde en una crisis interna cada vez más profunda, agravada por la última disputa entre los socios: la vivienda. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido este miércoles al socio mayoritario del Ejecutivo en una entrevista en TVE de que “no ha actuado bien” y le ha recordado que “es importante cuidar la coalición”, algo que la vicepresidenta lleva señalando mucho tiempo. Para el socio minoritario del Gobierno, este mensaje no está calando entre los socialistas cuya propuesta para regular el mercado del alquiler, en especial la exención fiscal a los propietarios anunciada por Sánchez esta semana, ha acabado de descolocarles.

Díaz se ha mostrado prudente hasta que ha escuchado las declaraciones de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista en Onda Cero en la que ha sostenido que “están hablando con los grupos para sacar adelante este real decreto ley y que no va a entrar en la provocación”. Rodríguez se ha referido así a la tribuna publicada en EL PAÍS por los cinco ministros de Sumar defendiendo su propuesta para frenar la crisis de vivienda. El audio ha enfadado a la vicepresidenta que ha pedido respeto a sus socios: “Yo tengo mucho respeto por el PSOE, también pediría lo mismo”. “Sumar lleva muchos meses haciendo propuestas públicas conocidas que a algunos gustarán y a otros no, pero no le faltamos el respeto a nadie”, ha añadido Díaz.

La vicepresidenta ha respirado hondo antes de seguir contestando y ha dicho que ella misma ha hecho “cambios sustanciales en el Ministerio de Trabajo de los que hoy presume todo el Gobierno” y debido a esto ha sido “vilipendiada, muchas veces, en términos políticos”. “Por tanto pido respeto”, ha reiterado la cara más visible de Sumar. El partido de Díaz terminó el año protagonizando un alejamiento de los socialistas y, a pesar de que públicamente el PSOE intentó rebajar la crisis, ha comenzado el año lanzando una propuesta tachada de “unilateral” por su socio de gobierno.

Sumar se rebela contra el real decreto-ley que se presentará en las próximas semanas y que pretende establecer una bonificación del 100% en el IRPF a los propietarios que no suban el precio del alquiler a sus inquilinos. Para la formación “es una fórmula equivocada”, pero los socialistas, que controlan las competencias en vivienda, hacen oídos sordos a las reclamaciones de su socio en el Ejecutivo. La vicepresidenta ha instado al socio mayoritario en el Gobierno a “arreglar el principal problema del país, que es la vivienda” porque “si el PSOE no entiende esto, le va a abrir las puertas de la Moncloa a Vox”.

“La costura por la que está sangrando España y la juventud española es la imposibilidad de emancipación”, ha proseguido Díaz y ha reconocido que no ha hablado estos días con el presidente del Gobierno sobre su desencuentro en el tema de la vivienda, aunque sí con el Partido Socialista. Esta materia mantiene a los dos socios de Gobierno en un pulso constante, por lo que la vicepresidenta ha reclamado a los socialistas que se sienten a negociar. “Tenemos que llegar a un punto de acuerdo, porque esta medida no va a salir”, ha sostenido.

El socio minoritario del Ejecutivo presentó hace varios meses un decreto con medidas más drásticas destinadas a intervenir el mercado inmobiliario, pero el PSOE no las ha incluido en su propuesta. Entre ellas, se encuentra la “prórroga automática de 600.000 contratos de alquiler que vencen este año”, es decir, la renovación de los alquileres sin que se le suba el precio a los inquilinos. Ambos partidos se encontraban todavía en negociaciones para sacar una propuesta conjunta hasta el anuncio de este lunes del que avisaron a Sumar “cinco minutos antes”, según ha asegurado Díaz.