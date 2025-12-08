El PP y Vox afianzan su ventaja sobre la izquierda tras el encarcelamiento de Ábalos y Koldo García

Vox continúa su tendencia ascendente y obtiene una estimación de voto del 17,4%, lo que supone cinco puntos más de lo que reunió en las urnas en julio de 2023, cuando no logró una mayoría suficiente para gobernar con el PP, según la encuesta del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. Este sondeo refleja también que los populares suben medio punto respecto al barómetro anterior, hasta situarse en el 31%, dos puntos porcentuales menos que en las últimas elecciones generales; el PSOE baja otro medio punto y se deja casi cuatro desde los comicios; Sumar pierde un punto en apenas un mes y Podemos sube siete décimas. La marca política del agitador ultra Alvise Pérez , sobre el que pesan sospechas de financiación irregular, vuelve a subir hasta colocarse en un 2,3% de estimación de voto.

Por bloques, la derecha y la extrema derecha obtendrían, si las elecciones se celebrasen hoy, el 48,4% de los votos (el 50,7% si se añade SALF), mientras que la izquierda reuniría apenas el 37,2%, es decir, hasta 13,5 puntos porcentuales menos que la suma del PP, Vox y la marca del agitador ultra Alvise Pérez.

La intención de voto de los partidos (Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC) que apoyaron la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, se sitúa en el 6,5%, medio punto menos de lo que aglutinaron en los últimos comicios generales.

El estudio (2.500 entrevistas online) se realizó entre los pasados 27 de noviembre y 1 de diciembre. En esos días, el Tribunal Supremo envió al exministro y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos y a su antiguo asesor, Koldo García, a prisión preventiva por su implicación en la presunta trama corrupta centrada en la compra de mascarillas durante la pandemia, ante lo que el juez considera “riesgo extremo de fuga”; y el PP convocó una manifestación de protesta para exigir el adelanto electoral. Durante su discurso, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, llegó a sugerir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acabará en la cárcel.

Previamente, Álvaro García Ortiz dimitió como fiscal general del Estado después de que el alto tribunal diera a conocer el fallo de condena —no así la sentencia— contra él —dos años de inhabilitación por revelación de secretos— . En esos días, también se conoció que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga el pitufeo [lavado de fondos de origen ilícito mediante una multitud de pequeños movimientos de dinero] en la trama corrupta de la Diputación de Almería, caso por el que fue detenido y dimitió su presidente, Javier Aureliano García Molina, del PP.

Además, continuaron las revelaciones sobre la controvertida actuación de Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat valenciana, el día de la dana. Su entonces consejera responsable de Emergencias, Salomé Pradas, relató en el programa Salvados que el jefe de gabinete del president le había pedido que no lo molestara ese día y que hablase directamente con él. La jueza que investiga la gestión de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, también manifestó a través de un auto que considera “altamente improbable” que Maribel Villaplana, con quien Mazón pasó buena parte de aquella tarde, no escuchara las conversaciones que este mantenía por teléfono en el restaurante El Ventorro, como así había manifestado la periodista cuando fue a declarar como testigo al juzgado. Tras la dimisión de Mazón, el popular Juan Francisco Pérez Llorca tomó posesión como presidente de los valencianos plegándose a las exigencias de Vox el 27 de noviembre, criticando el Pacto Verde Europeo o pidiendo que se haga pública la nacionalidad de los delincuentes en la Comunidad Valenciana.

El sondeo es previo a que este periódico destapara que la empresa gestora del hospital público de Torrejón (Madrid) ordenaba rechazar pacientes para ganar más y a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, minimizando lo ocurrido como “rencillas entre directivos”.

Transferencias de voto

Vox tiene al votante más fiel —el 84,6% de sus apoyos de 2023 repetirían hoy—, seguido por el PP (73,6%) y el PSOE (70,5%). Si las generales se celebrasen ahora, los populares cederían al partido de Santiago Abascal un 13,4% de sus votos en las últimas generales, lo que supone dos puntos menos de lo que reflejaba el barómetro anterior. También reducen en medio punto su porcentaje de indecisos (5,5%). Por su parte, la formación de extrema derecha cedería, si los comicios se celebrasen hoy, un 5,3% de sus papeletas de 2023 al PP y otro 6,5% a SALF, pero el de Abascal es el partido que más votantes saca de la abstención: hasta un 11,4%.

La fidelidad de los votantes del PSOE es tres puntos más baja que la del PP y hasta 14 por debajo de la de Vox. Los socialistas cederían, si las elecciones se celebrasen ahora, un 5,3% de sus apoyos al PP, el mismo porcentaje que indicaba el sondeo anterior, y la suma de votantes que se declaran indecisos o manifiestan su intención de no votar o hacerlo en blanco o nulo ronda el 14%.

En el espacio a la izquierda del PSOE, solo el 44% de los votantes de Sumar volverían a escoger su papeleta. El 30,7% se decantaría hoy por Podemos, que se escindió de la coalición después de las generales de 2023; un 10% votaría al PSOE y hasta un 11% de sus apoyos se declara indeciso o manifiesta su intención de votar en blanco o nulo.

Intención de voto por género

Los socialistas se imponen en intención de voto —dato sin la corrección demoscópica, conocida como cocina— femenino, con un 22,9%, es decir, casi dos puntos más que el PP (21,1%) y casi ocho por delante de Vox (15,1%). En el electorado masculino se produce un empate entre el PSOE y Vox, ambos con un 22,5%, seis puntos más que los populares (16,7%).

Como vienen señalando los últimos sondeos, las mujeres muestran mayor desencanto hacia la oferta política actual que los hombres, ya que el grupo mayoritario (23,2%) no se decanta por ningún partido y afirma que hoy está indecisa, no votaría o lo haría en blanco o nulo, porcentaje que baja al 15,6% en el electorado masculino. Vox, que niega la violencia machista y ataca lo que llama políticas de género, obtiene 7,4 puntos más en intención de voto entre los hombres que entre las mujeres.

Antes de que empezaran las entrevistas para este sondeo, el juez procesó al exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por el presunto abuso sexual a la actriz Elisa Mouliaá, quien pide para él tres años de cárcel. Posteriormente, un juez admitió una querella de Errejón contra Mouliáa por calumnias. La intención de voto a Sumar es más alta (5,2%) en el electorado masculino que en el femenino (4,7%). La encuesta también es previa a que se destapara la nula gestión que el PSOE había hecho de las denuncias internas de acoso contra Francisco Salazar, un “error” que el secretario general socialista, Pedro Sánchez, asumió este sábado “en primera persona”. Además, la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga acaba de abrir diligencias de investigación después de que una militante del PSOE local denunciara por presunto acoso sexual al secretario general del partido en Torremolinos (Málaga, 70.933 habitantes), Antonio Navarro.

Intención de voto por franjas de edad

Por edades, Vox vence en intención de voto de los 18 a los 44 años. La ventaja sobre sus competidores es especialmente amplia entre los más jóvenes (hasta 24 años), donde obtiene un 25,1% de intención de voto, lo que supone nueve puntos más que el PP (16%) y 2,4 sobre el PSOE.

Los socialistas obtienen su mejor dato (27,8%) en la franja de los 45 a los 54 años y el peor, en la horquilla anterior (35-44), donde apenas registran un 16% de intención de voto. Los populares logran su mayor porcentaje entre los mayores de 65 (25,5%) y el peor (15,4%) entre los votantes de 45 a 54 años. Vox se impone a la suma de la plataforma de Yolanda Díaz y Podemos en todas las edades. Los abstencionistas, indecisos y quienes hoy votarían en blanco o nulo decrecen según avanza la edad: del 21% entre los jóvenes hasta 24 años al 18 6% entre los mayores de 65.