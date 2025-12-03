Denunciado por presunto acoso sexual el secretario general del PSOE en Torremolinos

Antonio Navarro, secretario general del PSOE de Torremolinos (Málaga), en una imagen de un vídeo de su partido en la localidad andaluza.

Una militante socialista ha denunciado al secretario general del PSOE en Torremolinos (Málaga, 70.933 habitantes), Antonio Navarro, por presunto acoso sexual. La denunciante, que es miembro del partido en la ciudad malagueña, ha aportado documentación al juzgado en la que muestra numerosas conversaciones de WhatsApp vinculadas en principio con asuntos municipales pero que derivan después en intervenciones de carácter personal y, finalmente, sexual por parte de Navarro, de 49 años, que es concejal en la localidad desde 2019. El caso está en manos de la sección de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía Provincial de Málaga, según ha adelantado el diario Sur en la tarde de este miércoles.

El Partido Socialista ha subrayado en un comunicado que está investigando los hechos y que, si la Fiscalía abre diligencias, solicitará la suspensión cautelar de la militancia del denunciado. El caso surge en plena polémica por las denuncias de acoso sexual contra Francisco Salazar, ex secretario de Análisis y Acción Electoral del PSOE y ex alto cargo de La Moncloa y uno de los apoyos más cercanos que ha tenido Pedro Sánchez.

Entre los diálogos que están incluidos en la denuncia presentada por la militante en Torremolinos y que recoge el periódico malagueño se encuentran numerosas frases supuestamente del líder socialista en la ciudad que reflejan tonos que nada tienen que ver con asuntos municipales o profesionales. Las conversaciones se remontan a septiembre de 2021. “No me esquives, que te quiero meter ficha”, afirma durante una conversación de trabajo. “Lo a gusto que estaríamos ahora con una copa de vino y un sofá”, le insiste mientras la mujer trata de obviar el comentario y reconducir la conversación. “Es que estás muy buena”, le dice para preguntarle posteriormente: “¿Ese escote lo has tenido siempre?”.

La militante del PSOE también asegura en su denuncia que Navarro le tocó el culo sin su consentimiento y que ella rechazó ese gesto, avisando de que informaría a la dirección del partido si insistía. Más tarde, él intentó pedirle disculpas y llegó a enviarle alrededor de medio centenar de mensajes durante casi cinco horas, para retomarlos a primera hora de la jornada del día siguiente. Durante los días posteriores, entre asuntos profesionales, vuelve a la carga. “Cuando te enfadas te pones muy guapa”, “Iré depilado por si tienes un desliz”, “Te ponía ahora de vuelta y media”, le dice, entre otras frases.

La mujer subraya en el escrito presentado al juzgado que los mensajes “de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas” le llegaron en un ambiente “intimidatorio, degradante y humillante”. Y que han afectado “gravemente” a su tranquilidad y seguridad. También, que le suponían “una presión insoportable”, y que llegó a tener miedo de que pudiera presentarse en la puerta de su casa.

El PSOE en Málaga ha emitido un comunicado a última hora de la noche de este miércoles para asegurar que los hechos denunciados se encuentran bajo “examen e investigación” del órgano contra el acoso nombrado por la Comisión Ejecutiva Federal del partido, “que trabaja con plena autonomía y con la obligada privacidad”. Añade que cuando la dirección provincial tuvo conocimiento de la denuncia en la Fiscalía de Violencia de Género ha trasladado la información a la Comisión Ejecutiva Federal, “por si procede su incorporación al expediente y si fuese oportuno la adopción de alguna medida”. Además, subrayan que en el caso de que la fiscalía abra diligencias la dirección provincial solicitaría la suspensión cautelar de militancia de Navarro. “El PSOE de Málaga manifiesta su compromiso inquebrantable con la igualdad y su rechazo absoluto a cualquier acoso contra las mujeres”, concluye el texto.

Antonio Navarro es secretario general del PSOE en Torremolinos desde abril de este año, cuando se impuso en una ajustada votación en la asamblea local. El responsable político recuperaba entonces un cargo que había perdido en una moción de censura un año antes, después de llegar al cargo a principios de 2022, tras cinco años como secretario de organización. También es concejal en el Ayuntamiento de Torremolinos desde 2019 y diputado en la Diputación Provincial de Málaga desde julio de 2023. El perfil en el organismo supramunicipal recoge que está cursando un Grado en Economía online en la Universitat Oberta de Catalunya y que antes estudió un ciclo formativo de grado medio en gestión administrativa en Colmenar Viejo. Militó en las Juventudes Socialistas de Tres Cantos entre 1999 y 2003, y desde 2010 es militante del PSOE de Torremolinos. Su carrera profesional, iniciado en el año 2000, ha estado siempre ligada a puestos como agente de ventas de distintas compañías.