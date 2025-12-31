Ir al contenido
Hallado muerto un hombre en un saco de dormir en el centro de Barcelona

El fallecido estaba en la plaza Vila de Madrid, en Ciutat Vella, y se desconocen las causas de la muerte

Muere hombre tras clavarse un cristal en Reus
Agencias
Barcelona -
Un hombre ha sido hallado muerto este miércoles en un saco de dormir en el distrito de Ciutat Vella del centro de Barcelona, suceso por el que los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación. Fuentes de la policía autonómica han explicado que, pasadas las ocho horas de esta mañana, han sido alertados por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de que la presencia de hombre muerto dentro de un saco de dormir, en la plaza Vila de Madrid, en el centro de Barcelona, entre la Rambla y el Portal de l’Àngel.

Los sanitarios habían acudido al lugar alertados por ciudadanos que han llamado al teléfono de emergencias 112 de que había un cuerpo en la vía pública. Cuando los técnicos del SEM se han personado en el lugar, han comprobado que el hombre había fallecido.

Los Mossos tratan ahora de averiguar si la muerte del hombre ha sido natural, tras dormir en la calle con su saco, o si, por el contrario, ha habido alguna causa no natural que haya provocado el fallecimiento.

La plaza Vila de Madrid, vallada en parte porque en su interior hay restos de la vía sepulcral romana (un vial que tenía tumbas de personas de clases populares a los dos lados), es un punto fijo donde pasan las noches personas sin techo. Está, además, en plena zona comercial, y estos días atestada de vecinos y visitantes que acuden al centro a comprar.

