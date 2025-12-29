Detención exprés en Madrid de tres sospechosos de intentar matar a un joven en Bélgica cuando huían a Marruecos
Los arrestados están acusados de tirotear 72 horas antes en la ciudad de Genk a un veinteañero en un supuesto ajuste de cuentas por narcotráfico
La Policía Nacional detuvo el pasado 18 de diciembre en Madrid a tres personas por su presunta implicación en un tiroteo registrado solo 72 horas antes en Genk (Bélgica, 66.000 habitantes) en el que quedó herido de extrema gravedad un veinteañero, según ha informado este lunes el Ministerio del Interior. Los arrestados, que se desplazaban en el vehículo de la madre de dos de ellos, supuestamente pretendían llegar a Algeciras (Cádiz) para, una vez allí, tomar el ferri y viajar a Marruecos, de donde es originaria su familia, para ocultarse. En el momento de la detención ninguno iba armado ni opuso resistencia, detallan fuentes policiales.
El suceso por el que eran buscados se produjo sobre las 19.00 del pasado 15 de diciembre frente a un centro juvenil situado en el barrio de Termien, en Genk, cuando un desconocido disparó contra un hombre de 24 años que se encontraba frente a un centro juvenil y huyó del lugar. La víctima resultó gravemente herida y fue trasladado a un centro hospitalario, donde ingresó en estado crítico. La policía belga, cuyas primeras hipótesis apuntan a un supuesto ajuste de cuentas del narcotráfico, identificó como presuntos implicados en el intento de asesinato a dos hermanos, de los que sospechó que podían intentar huir por carretera hacia Marruecos a bordo del vehículo de la madre de ambos.
Por ello, las autoridades de Bruselas emitieron urgentemente una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE o euroorden) y alertaron a la Policía Nacional de que podían pasar por España en su día y que eran muy peligrosos. Entre los datos facilitados se encontraban, además de la identidad de ambos, los datos del automóvil utilizado en la huida. Este último dato fue clave, según detallan fuentes policiales, que señalan que el hallazgo del vehículo en el barrio de Salamanca, en Madrid, permitió centrar los esfuerzos en esta zona de la capital.
Los resultados no tardaron en llegar. El 18 de diciembre era detenido por agentes de la Sección de Localización de Fugitivos uno de los hermanos cuando caminaba por la calle junto a otros dos hombres, que quedaron en libertad, ya que contra ellos no había inicialmente ninguna orden de detención. Sin embargo, al facilitar las identidades de estos dos acompañantes a la policía belga, esta vinculó a uno de ellos con el mismo suceso por el que buscaba a los dos hermanos y tramitó una nueva euroorden para proceder a su arresto. En las siguientes horas, los agentes de la Sección de Localización de Fugitivos junto con integrantes de Seguridad Ciudadana, detenían a este y al segundo de los hermanos.
Bélgica sufre en los últimos años una escalada de la violencia vinculada a la delincuencia organizada y, sobre todo, al narcotráfico, que ha convertido el puerto de Amberes en una de las principales vías de entrada de cocaína en Europa. Solo en la capital, Bruselas, en lo que va de año se han registrado casi un centenar de tiroteos, según un balance dado a conocer recientemente por la policía federal. El pasado octubre, una jueza de instrucción belga publicaba una carta abierta en la que advertía de que el país corría el riesgo de convertirse en un narcoestado. La magistrada revelaba en la misiva que pasó cuatro meses escondida y bajo vigilancia policial por las amenazas recibidas por sus investigaciones sobre casos de narcotráfico.
