Ir al contenido
_
_
_
_
España
SUCESOS

Detención exprés en Madrid de tres sospechosos de intentar matar a un joven en Bélgica cuando huían a Marruecos

Los arrestados están acusados de tirotear 72 horas antes en la ciudad de Genk a un veinteañero en un supuesto ajuste de cuentas por narcotráfico

Óscar López-Fonseca
Óscar López-Fonseca
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La Policía Nacional detuvo el pasado 18 de diciembre en Madrid a tres personas por su presunta implicación en un tiroteo registrado solo 72 horas antes en Genk (Bélgica, 66.000 habitantes) en el que quedó herido de extrema gravedad un veinteañero, según ha informado este lunes el Ministerio del Interior. Los arrestados, que se desplazaban en el vehículo de la madre de dos de ellos, supuestamente pretendían llegar a Algeciras (Cádiz) para, una vez allí, tomar el ferri y viajar a Marruecos, de donde es originaria su familia, para ocultarse. En el momento de la detención ninguno iba armado ni opuso resistencia, detallan fuentes policiales.

El suceso por el que eran buscados se produjo sobre las 19.00 del pasado 15 de diciembre frente a un centro juvenil situado en el barrio de Termien, en Genk, cuando un desconocido disparó contra un hombre de 24 años que se encontraba frente a un centro juvenil y huyó del lugar. La víctima resultó gravemente herida y fue trasladado a un centro hospitalario, donde ingresó en estado crítico. La policía belga, cuyas primeras hipótesis apuntan a un supuesto ajuste de cuentas del narcotráfico, identificó como presuntos implicados en el intento de asesinato a dos hermanos, de los que sospechó que podían intentar huir por carretera hacia Marruecos a bordo del vehículo de la madre de ambos.

Por ello, las autoridades de Bruselas emitieron urgentemente una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE o euroorden) y alertaron a la Policía Nacional de que podían pasar por España en su día y que eran muy peligrosos. Entre los datos facilitados se encontraban, además de la identidad de ambos, los datos del automóvil utilizado en la huida. Este último dato fue clave, según detallan fuentes policiales, que señalan que el hallazgo del vehículo en el barrio de Salamanca, en Madrid, permitió centrar los esfuerzos en esta zona de la capital.

Los resultados no tardaron en llegar. El 18 de diciembre era detenido por agentes de la Sección de Localización de Fugitivos uno de los hermanos cuando caminaba por la calle junto a otros dos hombres, que quedaron en libertad, ya que contra ellos no había inicialmente ninguna orden de detención. Sin embargo, al facilitar las identidades de estos dos acompañantes a la policía belga, esta vinculó a uno de ellos con el mismo suceso por el que buscaba a los dos hermanos y tramitó una nueva euroorden para proceder a su arresto. En las siguientes horas, los agentes de la Sección de Localización de Fugitivos junto con integrantes de Seguridad Ciudadana, detenían a este y al segundo de los hermanos.

Bélgica sufre en los últimos años una escalada de la violencia vinculada a la delincuencia organizada y, sobre todo, al narcotráfico, que ha convertido el puerto de Amberes en una de las principales vías de entrada de cocaína en Europa. Solo en la capital, Bruselas, en lo que va de año se han registrado casi un centenar de tiroteos, según un balance dado a conocer recientemente por la policía federal. El pasado octubre, una jueza de instrucción belga publicaba una carta abierta en la que advertía de que el país corría el riesgo de convertirse en un narcoestado. La magistrada revelaba en la misiva que pasó cuatro meses escondida y bajo vigilancia policial por las amenazas recibidas por sus investigaciones sobre casos de narcotráfico.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Óscar López-Fonseca
Óscar López-Fonseca
Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. En sus ratos libres escribe en El Viajero y en Gastro. Llegó a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Europa entra en estado de alerta ante la embestida estratégica de Trump
  2. ¿Qué pasa si uno solo de los ganadores del Gordo de Villamanín decide denunciar?
  3. La larga sombra del hijo único: China paga con una crisis demográfica su mayor experimento social
  4. Los grandes derrotados del Gordo de Navidad de Villamanín, 15 jóvenes de entre 18 y 25 años: “Hoy hemos perdido amigos”
  5. El giro del PP con Vox: de prometer no gobernar con la extrema derecha a normalizarlo tras el resultado en Extremadura
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_