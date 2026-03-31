Ir al contenido
_
_
_
_
EPS
tenis

La pista de tenis más bonita del mundo se esconde en un edificio de París

La Cavalerie, club situado en el séptimo piso de una finca protegida junto a la Torre Eiffel, es uno de los secretos mejor guardados de la capital francesa

La pista del club de tenis la Cavalerie, en París, con más de 100 años de historia.Use Lahoz
Use Lahoz
Use Lahoz
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

En el selecto distrito 15 de París, entre la Torre Eiffel, los jardines del Trocadero y la Escuela Militar, se encuentra el que sin lugar a dudas es uno de los rincones más singulares y fascinantes del deporte europeo y puede que mundial: el Tennis de la Cavalerie. Se accede por medio de un ascensor desde los bajos de un distinguido edificio art déco ubicado en el 6-8 de la calle de la Cavalerie, pulsando el piso T. “T” de tenis, claro.

Así se llega a este club privado situado en un séptimo piso, cuya única pista fue proyectada en 1924 por el mismo arquitecto del edificio, Robert Farradèche, quien quiso ofrecer, más allá del deporte, una experiencia visual única sobre París. Tanto es así que, mientras se intenta un passing, se ve la cumbre de la Torre Eiffel, además de unas terrazas tan acogedoras que invitan a dejar de correr y pedir un negroni en cuanto se pierde un punto.

El Tennis de la Cavalerie fue fundado en 1927 y el tiempo no ha pasado por él desde entonces. Además de espejos y raquetas antiguas, en las paredes de este club se exhiben fotos de tenistas que han venido a disfrutar de esta pista, como Novak Djokovic, Serena Williams o Roger Federer. Ahora termina de practicar una niña de 10 años con su entrenador. Su madre espera sentada leyendo una revista. Me recibe Maxime, el hombre que gestiona el GreenSet. Cuando le cuento mi intención de escribir un artículo sobre este secreto parisien, dice: “No sé, no sé, somos muy discretos”.

El selecto club cuenta apenas con 150 socios, que cada semana regresan a los vibrantes años veinte en un edificio catalogado por su valor arquitectónico desde 1986, y que alberga, además de la pista de tenis, vestuarios, salas de relajación, un trinquete para jugar a pelota, un bar y un restaurante.

Generaciones de tenistas apasionados han intercambiado golpes bajo este techo emblemático mientras la ciudad de París se despliega a sus pies. Difícil concentrarse con la belleza de la bóveda que cubre la pista, una estructura interior de madera en forma de “nido de abeja” que crea un ambiente cálido propiciando la sensación de jugar dentro de una nave ligera y, sobre todo, elegante. Este increíble techo elevó el prestigio de Farradèche, arquitecto destacado del periodo de entreguerras, quien logró una cubierta de arcos de madera totalmente translúcida formada por 1.400 piezas dispuestas en un pronunciado marco parabólico.

No es sencillo formar parte del encanto de Tennis de la Cavalerie. Para ser socio de este club privado colgado del cielo, los miembros pagan una cantidad cercana a los 1.900 euros al año, lo que da derecho a una hora de juego semanal y acceso a las demás instalaciones. Al estar catalogado como monumento histórico, sus gestores están obligados a proteger su carácter arquitectónico y respetar su diseño original incluso en renovaciones o restauraciones. Muy cerca se halla el impresionante complejo de la sede de la Unesco, con obras de Marcel Breuer, Bernard Zehrfuss y Pier Luigi Nervi, y también el mítico cine La Pagode, a punto de reabrir, construido en 1896 por el arquitecto Alexandre Marcel, un vestigio del japonismo entonces en boga y otro monumento histórico, en este caso inspirado en el santuario Nikkō Tōshō-gū de Japón. Una demostración más de la sensibilidad de París hacia su herencia arquitectónica.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Juego de dos sartenes antiadherentes de Tefal de 22/26 cm con mango extraíble. COMPRA POR 45,99€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar y aliñar tus ensaladas. COMPRA POR 10,99€
escaparate
Pack de cinco camisetas de manga corta para hombre. COMPRA POR 25,39€
escaparate
Mochila de viaje para cabina de avión adaptada para aerolíneas de bajo coste. COMPRA POR 21,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
_
_