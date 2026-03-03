Abejas de ciudad: las colmenas municipales en Valencia ya producen 450 kilos de miel al año

Esta es brutal”, chasquea Toni Fernández, chupándose literalmente los dedos para paladear las gotas de una miel terrosa recién sacada del panal. “Se nota el aroma floral”, apostilla este veterano apicultor mientras señala la influencia de la temperatura o de la vegetación en el sabor. En este caso, el toque a azahar inunda la melaza cuya denominación de origen no es un ecosistema campestre y remoto, sino uno de los barrios céntricos de Valencia. Porque aquí, las abejas ya no son unas simpáticas o temidas visitantes afanadas en extraer este néctar ambarino, sino unas vecinas con cartilla de empadronamiento en diferentes puntos de esta ciudad.

Desde hace varios años, los Jardines del Real, la azotea del Centro de Bienestar Social de Patraix o el tejado de Las Naves en el Grau albergan colmenas urbanas que no solo producen miel, sino que se han convertido en vigilantes ambientales y en un puente entre la ciudad y la naturaleza. El colmenar municipal, gestionado por el Observatori Municipal de l’Arbre (OMAV), cuenta actualmente con 24 colmenas repartidas en seis emplazamientos estratégicos y produce unos 450 kilos de este producto al año, en dos cosechas: verano y otoño.

“Lo más llamativo es que conviven sin problemas. Están en alto para evitar incidentes y sirven incluso para detectar especies invasoras, como la Vespa orientalis o la Vespa velutina”, explica Fernández durante una cata en el festival Gastrónoma, celebrado en noviembre en la Feria de Valencia. El día a día no solo incluye la atención de las abejas y la cosecha de miel, sino también actividades didácticas y excursiones de centros educativos. “Cuando acuden estudiantes o adultos, se quedan maravillados de tener esto tan cerca de casa”, anota. Se sorprenden también por la calidad de su producción.

El proyecto no es solo una cuestión de miel. Las abejas son bioindicadores perfectos de la salud ambiental de la ciudad. Las muestras de este jarabe, el polen, la cera y los propóleos se analizan periódicamente en el Laboratorio de la Miel de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), ayudando a medir la calidad del aire, la presencia de contaminantes y la existencia de amenazas naturales. “Si las abejas pudieran hablar, probablemente nos reclamarían más especies botánicas autóctonas en los jardines”, bromea el encargado, que alude a la normativa de París como modelo avanzado de este tipo de iniciativas.

Además, los colmenares urbanos permiten rescatar enjambres y darles una segunda oportunidad. Fernández recuerda cómo trasladó uno de un nicho del cementerio municipal a los Jardines del Real, a pocos pasos del centro histórico de Valencia. Experiencias como esta muestran cómo la ciudad puede integrar la naturaleza sin conflictos. Y el impacto social también es notable. “Cuando la gente descubre que hay 40.000 abejas habitando encima de su edificio, la reacción suele ser de asombro y admiración, no de miedo”, asegura Toni Fernández. Es el reflejo de un cambio cultural y de un paso más hacia la sostenibilidad.

Valencia se convierte así en un ejemplo de convivencia con la fauna: abejas que trabajan entre terrazas y semáforos, paseantes que aprenden a respetarlas y profesionales del sector que equilibran tradición y modernidad. “Más allá de que piquen o no, las abejas son insectos sociales fascinantes, y la apicultura urbana puede aportar mucho en concienciación ambiental, educación y biodiversidad”, concluye el experto. En un paisaje donde habitualmente prima el ruido, ahora resuena también el zumbido de quienes ejercen un poder enorme: las pequeñas inquilinas que dominan la ciudad.