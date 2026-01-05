Quitar a la familia de la herencia: crecen los testamentos solidarios

Cuando Mercedes (Salamanca, 66 años) se enteró vía Facebook de la posibilidad de donar parte de su herencia a una oenegé, no dudó. Mercedes, que no revela sus apellidos porque no busca hacer gala de su caridad, tiene una hija. Pero eso no le ha impedido destinar un porcentaje de su herencia a la organización con la que colabora desde hace más de 15 años. “Mi hija tiene que aprender a ser solidaria hasta cuando yo me muera”, dice. “Hay más gente que lo necesita, y tiene que darse cuenta de que si va a recibir 100 le da igual 100 que 90”.

Los testamentos solidarios recaudaron el año pasado en España 48 millones de euros, un 12% menos que el año anterior según la plataforma HazTestamentoSolidario.org. Aunque este porcentaje puede engañar, porque únicamente refleja los testamentos que se ejecutan cuando los testadores fallecen, y esto está en manos del azar. Lo relevante es la intención, y en 2024, un 48% más de personas pidió información respecto al año anterior, y un 58% confirmó su decisión de incluir un legado solidario.

HazTestamentoSolidario.org nació en 2017, cuando en España apenas se hablaba del tema y las organizaciones ni siquiera lo contemplaban como una vía de financiación. En España se establece por defecto quiénes son los herederos, en otros lugares los ciudadanos deben especificarlo o sus bienes pasan al Estado. A esto se suma una carga cultural, además de la tradición de donar a la Iglesia. “Nosotros no pedimos tu herencia, solo informamos de que puede haber un espacio en tu testamento para las causas con las que empatizas”, apunta Leyre Ayastuy, coordinadora de la plataforma.

Yolanda Vicente (Valencia, 58 años) acababa de aterrizar en España después de más de tres años en la India colaborando con la Fundación Vicente Ferrer cuando se preguntó cómo podía seguir ayudando indefinidamente. No tiene hijos y a su familia no le extrañó que dejara el 50% de su herencia a la fundación. El perfil de Yolanda es el más común: mujer, soltera, sin hijos, cerca de los 60 y con una trayectoria de colaboración social. Pero cada vez hay más hombres, personas más jóvenes que rondan los 40 (la edad media ha bajado de los 80 a los 60) y familias con hijos que dejan parte de su herencia a una causa. De hecho, las personas casadas han pasado de representar el 17% en 2017 al 36% en 2024.

La pandemia incrementó el número de personas que escriben su testamento y por tanto se cuestionan a quién y qué incluir en él. Pero lo determinante ha sido la labor de difusión de estas organizaciones. “El testamento lo ligamos con una tarea engorrosa y fría que conectamos directamente con la muerte, con la pérdida. Pero nosotros precisamente resignificamos eso”, explica Diego Cardona, coordinador de testamentos solidarios en la Fundación Vicente Ferrer, donde estas aportaciones supusieron el 16% de los ingresos el año pasado. Hay casos insólitos, como el de una mujer con 10 propiedades y una herencia de más de dos millones que decidió legar todo a la fundación.

Los hijos suelen compartir los valores solidarios de sus padres, por lo que no sorprende cuando estos toman la decisión. “Las ONG no entran en conflicto con los familiares”, asegura Ayastuy. Cuenta el caso de unos hijos que, al fallecer su madre, descubrieron que la herencia quedaba en negativo y aportaron de su propio bolsillo el dinero necesario para cumplir el último deseo de su madre. Mercedes, que ha donado un 10% de su herencia a una organización, explica: “A mi hija le he dado una educación, le he enseñado cómo tiene que utilizar sus manos. Equivocamos la educación de nuestros hijos cuando pensamos que dejándole todo el oro del mundo van a ser más felices y van a conseguir más. Mentira. Ellos tienen que aprender a resolver su vida, a valorar su trabajo y el esfuerzo que supone conseguir las cosas”.