Los puentes de tea: historia de una madera canaria que sobrevive a todo y es un símbolo regional
En el norte de La Palma existen dos puentes hechos de una madera procedente del pino canario y emblema de la arquitectura tradicional de las islas
La escena final de Los puentes de Madison tenía tanta fuerza narrativa que el diálogo entre los protagonistas no necesitó de palabras, tan solo de miradas temblorosas bajo la lluvia, un remolque encadenado y lágrimas que llegan donde el lenguaje ni puede ni sabe. La resistencia original de los puentes cubiertos de Iowa era notable, pero inestable y dudosa. Requieren de mantenimiento y rehabilitaciones constantes. Me acordé de ellos mientras visitaba los dos puentes de madera de tea que resisten en el municipio de Garafía, al noroeste de la isla de La Palma, y pensé en Robert J. Waller, autor de la novela The Bridges of Madison County, que tomó el renqueante Roseman Bridge como metáfora de la indecisión, y me dio por pensar que, si la hubiera ambientado en la Palma, el final sería otro, porque la tea se distingue del resto de otras maderas de pino, sobre todo, por su enorme resistencia.
Tanto el puente del barranco de Carmona como el puente del barranco de Los Hombres fueron diseñados por el ingeniero César Peraza Oramas en 1958. Para su construcción, el carpintero Esteban Pérez utilizó madera de tea de Garafía. La fortaleza de ambos permitió el tráfico de vehículos como guaguas (determinantes para ir a la escuela) o camiones (determinantes para distribuir alimentos) que prestaron servicio a los vecinos durante décadas. Su conservación contribuye a recordar la lucha de los habitantes del norte de la isla con una de las orografías más abruptas y accidentadas del archipiélago canario. A cielo abierto desafían al abismo sostenidos por la fuerza de una madera inquebrantable, obtenida de árboles viejos que en ocasiones han sobrevivido a incendios. Patrimonio histórico local, son testigos mudos de una época en la que para encontrarse (o separarse) pastores y pueblos debían atravesar barrancos para ir así del aislamiento a la conexión, del olvido a la memoria.
El arquitecto Félix Rodríguez de la Cruz me explica que “la tea es el corazón del pino canario. Desde los albores del siglo XVI, el aprovechamiento forestal de este pino fue fundamental tanto para la creación de utensilios como de inmuebles (techos preciosos, tiseras, tablazón, suelos,…). Todos los lagares eran de tea. En nuestras casas todavía tenemos cajas de tea (como baúles) en las que se guardaban la ropa, el grano, los higos pasados… Hasta el siglo XVIII las casas se hacían exclusivamente con esta madera local, la necesidad se sobrepone al evidente daño que se estaba ocasionando a los bosques de pinar. Ya en el siglo XIX, la prohibición se hizo más efectiva y comienza la importación de otras maderas como el pino riga”.
Cuenta Félix que los castellanos que llegaron en las postrimerías del siglo XV vieron la posibilidad de obtener brea de la resina de estos pinos, que les servía para calafatear embarcaciones, pues es como el alquitrán. “Hay restos de hornos en el noroeste, aprovechamiento muy intensivo que hizo retroceder notablemente los bosques de pinar. La tea es dura, no hay carcoma que la pique, es poderosamente resistente”. Observo la envidiable salud de los balcones de tea de la avenida marítima de Santa Cruz de la Palma y empatizo con esta madera emblemática de una isla deslumbrante. Le pregunto por la expresión “quema como la tea” y me indica que esta arde con facilidad porque “su resina es combustible”. Cuando evoco a Clint Eastwood sobre el puente regalando a Meryl Streep unas flores para que ella le ofrezca tomar una taza de té, me viene a la mente José Val del Omar: “El que ama, arde, y el que arde vuela a la velocidad de la luz”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
La Cámara de Diputados aprueba el presupuesto de Milei, pero rechaza su ajuste a las universidades
La asociación mayoritaria de guardias civiles no está de acuerdo con la DGT en sustituir los triángulos por la baliza V16
La huella de Trump en el Día Internacional del Migrante: “Ha sido uno de los años más difíciles, el más cruel”
La última estafa en WhatsApp detrás del sueño legal: el uso del estatus migratorio como carnada
Lo más visto
- La población de pumas de la Patagonia se dispara gracias a una presa inesperada: los pingüinos
- El Supremo ordena al ex fiscal general el pago de la multa y la indemnización a la pareja de Ayuso que le impuso al condenarle
- El Gobierno de Mazón pagó 107 millones de euros más a Ribera Salud al aumentar su aportación por ciudadano
- Víctor Manuel, músico: “El capital tiene que rectificar, nunca pensé que fueran a ser tan voraces”
- Carlos Alcaraz y Ferrero rompen tras siete años: “Llegan tiempos de cambio para los dos”