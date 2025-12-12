Ir al contenido
EPS
El 'Tercer Acto' de Pilar Castro
TERCER ACTO

Pilar Castro: “Con esta exposición en redes sociales, si cometes un error eres un meme”

En el octavo episodio de esta temporada de ‘Tercer acto’, la actriz reflexiona con Fernando Navarro sobre inseguridad, ser actriz o “la transición entre cuidar a tus hijos y cuidar a tus padres”

Fernando NavarroÁlvaro de la Rúa
