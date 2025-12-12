El PSOE le saca nueve puntos al PP pese a los casos de corrupción y la entrada en prisión de Ábalos y Koldo, según el CIS

El PSOE ganaría las elecciones con un 31,4% del voto, según el barómetro de diciembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado este viernes. Los socialistas pierden 1,2 puntos respecto al estudio de noviembre y aun así se sitúan a nueve puntos del PP, que obtiene el 22,4% de los votos, el mismo porcentaje que en el mes anterior. La tercera fuerza tras unas hipotéticas elecciones generales sería Vox, que se deja 1,2 puntos y conseguiría el 17,6% de las papeletas.

Sumar crece algo menos de un punto hasta el 7,8% en intención de voto, seguido de Podemos (4,1%) y el partido del eurodiputado Alvise Pérez, que crece del 0,6% al 1,8%.

El trabajo de campo de este estudio, compuesto por más de 4.000 entrevistas, se realizó en los primeros días de diciembre, tras la manifestación organizada por el Partido Popular contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García. El presidente del Gobierno hizo durante aquellas jornadas un guiño a Junts per Catalunya para tratar de salvar la legislatura al reconocer los incumplimientos de los acuerdos alcanzados con los de Carles Puigdemont. También volvió al foco el caso Salazar, colaborador del jefe del Ejecutivo en La Moncloa denunciado por acoso sexual y a los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE, que recibió la respuesta de la Audiencia Nacional para que entregara todos los pagos en metálico realizados a cargos, militantes y simpatizantes de 2017 a 2024. También en esos días se ultimaba la campaña para las elecciones en Extremadura, adelantadas por la falta de acuerdo para aprobar unos Presupuestos autonómicos, y se vio el choque entre el PP y Vox para intentar captar el voto antisanchista.

La participación de unas hipotéticas elecciones sería alta, según el barómetro de diciembre del CIS, pues siete de cada 10 ciudadanos acudiría a votar si mañana mismo se celebraran comicios al Parlamento. Pedro Sánchez es el líder preferido para ser presidente del Gobierno en estos momentos para el 23,4% de los ciudadanos. Le siguen el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, (10,6%) y el de Vox, Santiago Abascal, (9,6%). Sin embargo, la mayoría (24%) no cita a ninguno de los principales líderes de los partidos. El estudio también hace una valoración de los líderes de las principales fuerzas en la Cámara baja. Ninguno aprueba. Pedro Sánchez es quien sale mejor parado, con un 4,08, seguido de Yolanda Díaz (4,01), Alberto Núñez Feijóo (3,39) y Santiago Abascal (2,9).

El principal problema de España, según este barómetro, es la vivienda, seguido la situación económica, los problemas políticos en general y la inmigración. En noviembre, la corrupción y el fraude era el décimo problema que percibían los ciudadanos, ahora lo cita el 16,2% y asciende al quinto problema del país.

Racismo en España

El instituto dirigido por José Félix Tezanos dedica parte del barómetro de diciembre a preguntas sobre el racismo en España. El 47,7% dice no ser “nada racista”. Y sitúan en el 5,24, en una escala de 0 a 10, el nivel de racismo de la sociedad.

A la mayoría no le importaría “en absoluto” que una persona de origen étnico o religión distintos alquilara una vivienda de su propiedad, fuera el profesor de sus hijos, fuera su jefe, viviera en su mismo edificio, lo eligieran como alcalde de su municipio o tuviera una relación sentimental con un familiar cercano. La mayor parte de los encuestados afirma tener “pocos” o “ningún” vecino, amigo, compañero de trabajo o familiar con un origen étnico o una religión diferentes a los suyos.

El 82,9% afirma que no ha presenciado una situación racista en los últimos meses, pero el 66,1% recuerda haber visto contenido racista o con ideas ofensivas o violentas contra personas con motivo de su origen étnico, raza o religión en las redes sociales.