Un pan. Es lo único que comerá en el día Petrona, una niña de 10 años de San Miguel Acatán, en Guatemala.



Esa cifra era especialmente alarmante en zonas como el departamento de Chiquimula, donde 8 de cada 10 niños se acostaban con hambre. El primer párrafo de aquella crónica, publicada en El Mundo, decía lo siguiente. “Tengo hambre. Un hambre voraz. Un hambre como jamás había sentido y un vacío en el estómago que no me deja dormir. Doy vueltas sobre el camastro e intento leer a la luz de la vela, pero tampoco puedo. No logro olvidarme de que lo único que he comido en tres días es masa de maíz. Unas veces con sal y otras con un mejunje compuesto de agua y chile. El hambre y la falta de luz eléctrica convierten la noche en espesa y eterna sin que pueda pegar ojo. Echo de menos un trozo de pan, una galleta, un tomate, agua, lo que sea. Pero no sólo yo, también las 50 familias de este pueblo perdido en las montañas del departamento de Alta Veraz. Para mí está siendo una noche eterna, para ellos una más”.