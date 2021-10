1

Durante muchos años, Ali y Fatuma Mohamed vivieron de su ganado recorriendo las tierras del norte de Kenia. Pero desde 2010, las prolongadas sequías acabarían poco a poco con todos sus animales. De pronto, la pareja no tuvo que comer y abandonó la región, a la que aún no ha podido regresar. Figuran en el conjunto de refugiados climáticos que dan forma a The Day May Break (Hatje Cantz), primera parte de un proyecto del fotógrafo y conservacionista británico Nick Brandt. “La triste ironía es que estas personas están entre las que tienen menor impacto ambiental en el planeta, pero son las más vulnerables”, lamenta el autor.

En la imagen, el águila Okra sobrevuela el cuerpo de Richard, en Zimbabue, donde la sequía causa estragos