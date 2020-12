El diván colectivo

Los eventos virtuales llegaron por necesidad y de todas formas posibles: desde conferencias online, talleres virtuales, webinars, hasta conciertos por streaming. Del estadio al estudio. Billie Eilish fue la pionera con el concierto Where Do We Go? The Livestream, cuyos asistentes tuvieron que pagar 30 dólares. ¿Pueden los directos virtuales ofrecer algo nuevo? ¿Son una tendencia temporal o permanente? Lo sabremos en 2021.