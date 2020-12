Despedimos el año con la mejor compañía

Luz Casal camina y se mueve con delicadeza. Su aparente fragilidad se desvanece en cuanto posa frente a la cámara. Aparece entonces la mujer poderosa que conquistó al mundo ya con sus primeros éxitos: No me importa nada o Un año de amor, de la película de Almodóvar Tacones lejanos (1991). Cuando habla, la cantante gallega (criada en Asturias) escoge hacerlo en susurros. Un tono acorde a la serenidad que emana. Solo cuando canta saca la potencia desgarradora de su voz. Una voz que durante los 60 días de encierro estuvo al otro lado del teléfono para más de 2.000 desconocidos. “La gente me pedía por redes que cantara, pero eso llevo haciéndolo toda la vida”, explica la compositora, con 15 discos repletos de éxitos.

“He dado cientos de conciertos. Cualquiera puede verme actuar en Internet. Yo quería una acción de cercanía”, continúa la artista, de 62 años. Pensó que la mejor manera de ayudar era llamando por teléfono a esas personas que estaban solas. “Siempre he tenido la capacidad de ponerme en el lugar del otro, pero después de los episodios de cáncer [en 2007 y 2009] he desarrollado una sensibilidad especial”. Ahora que acaba el año, recuerda esas semanas como un “vivir sin vivir en mí”. “Hacía entre 30 y 50 llamadas al día. Se establecía una relación muy íntima con cada interlocutor y estaba tan metida en la película que es como si esos dos meses hubiera vivido a través de la vida de los demás…”. Apoyó a muchos al escuchar sus miedos, alegró a otros con el sonido amable de su voz. Pero también se ayudó a sí misma. Lo considera “una lección de vida”. Quizás escuchemos algo sobre esto en su próximo disco. Cuenta que las últimas semanas del año están siendo productivas, aunque no se aventura a dar fecha para un nuevo álbum. “Me gusta componer en el momento creativo y después dejar reposar ese tema un tiempo. A veces uno o dos años. Desde la distancia es más sencillo ser crítica”.