La primera guía de viaje del universo

Maureen y Tony Wheeler se conocieron en un banco de Regent’s Park en Londres. Se casaron un año más tarde y en 1972 decidieron emprender un gran viaje con un presupuesto mínimo y un coche de segunda mano. Su plan era cruzar Europa y Asia, con la intención de llegar a Australia siguiendo la ruta clásica de los viajeros jipis de su generación. A su regreso, decidieron escribir Atravesar Asia con poco dinero (Across Asia on the Cheap, su título original), una guía llena de consejos prácticos que no aparecían en las convencionales. Editaron de forma artesanal 1.500 ejemplares que se agotaron en una semana y en un mes consiguieron vender 15.000 copias. Aquello fue el principio de Lonely Planet, una editorial de viajes que cuarenta años después ha editado más de cien millones de libros en una decena de idiomas.

Pero el mundo ya se les ha quedado pequeño. El 15 de septiembre sale a la venta su nueva guía de viaje, editada en colaboración con el JPL (Jet Propulsion Laboratory) de la NASA y publicada en español por Geoplaneta: El universo (608 páginas; 29,50 euros), un manual para visitar 124 planetas del Sistema Solar y el espacio exterior, con infinidad de datos curiosos y más de 550 fotografías tomadas por naves como la sonda Cassini o el telescopio Hubble.

ampliar foto Representación del vehículo 'Perseverance' de la NASA explorando el cráter Jezero de Marte. NASA

Enigmas marcianos

La guía recorre destinos turísticos de Marte —uno de los planetas mejor conocidos, hacia el que partió el pasado mes de julio el vehículo Perseverance en busca de rastros de vida— como las enigmáticas esfinge y pirámides de Cidonia —en realidad, formaciones rocosas producidas por la erosión—; el campo de dunas Bagnold; el vertiginoso Valle Marineris, un cañón de 7.000 metros de profundidad, o el Monte Olimpo, el mayor volcán del Sistema Solar, de 21.000 metros de altura, casi tres veces más que el Everest.

ampliar foto Imagen de Saturno tomada por la sonda 'Cassini' en 2016. NASA

En los lagos de Ío

El crucero por el Sistema Solar que propone Lonely Planet también tiene escalas en los enormes lagos de lava de Ío, un satélite de Júpiter; los anillos de Saturno; los géiseres de Tritón, una luna rosada luminosa y fría de Neptuno; las auroras boreales de Urano, similares a las que se pueden ver en la Tierra; planetas enanos como Makemake, el más alejado del Sol, y asteroides como Eros (donde en febrero de 2001 se posó la nave espacial NEAR) o el misterioso Oumuamua, el objeto con forma de enorme huso, descubierto en 2017 mientras se acercaba al Sol tras un viaje interestelar de cientos de millones de años.

ampliar foto Nebulosa del Anillo (M57), en la constelación de Lira. Getty Images

La estrella más lejana

La ruta no se detiene en nuestra galaxia, la Vía Láctea, sino que continúa rumbo a cuerpos celestes tan remotos como Icarus, la estrella individual más lejana jamás observada (a 9.300 millones de años luz de la Tierra) o Betelgeuse, la gigante roja que agoniza en la constelación de Orión como el líder de los replicantes (humanos artificiales) interpretado por el actor Rutger Hauer en la mítica película Blade runner (1982), de Ridley Scott; “He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tanhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia”.